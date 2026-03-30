Alpha: Επεισόδιο υψηλής συναισθηματικής φόρτισης το σημερινό (30/3) στον «Άγιο Έρωτα»

Νέος χαμός αναμένεται στο σημερινό (22:00) επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας». Ο πατέρας Νικόλαος συγκλονίζεται από ήχο μουσικού οργάνου που του ανακαλεί μνήμες και έρχεται αντιμέτωπος με τον γεννήτορα του – τον υποδύεται ο Στέλιος Μάινας – ένα άνθρωπο-φάντασμα που όλοι θεωρούσαν νεκρό καθώς τα ίχνη του χάθηκαν στην θύελλα του Εμφύλιου.

Για τον Νικόλαο, ο πατέρας του ήταν πάντα μια μορφή θάρρους και αξιοπρέπειας. Μεγαλώνοντας μόνο με τη μητέρα του, την Πετρούλα, «κουβαλούσε» το κενό της απουσίας του, αναζητώντας μάταια ίχνη του ανάμεσα σε ιστορίες για αντάρτες στα βουνά.

Η μοίρα, όμως, γράφει το δικό της σενάριο στην Άμφισσα. Μέσα από ένα μπουλούκι πλανόδιων μουσικών ο Λεωνίδας Μιχαλέας, ένας άνδρας με παρελθόν γεμάτο μυστικά, κάνει την εμφάνισή του.

Η συνάντηση πατέρα και γιου στο πανηγύρι της Μυρτιάς είναι σπαρακτική. Μια οικεία μελωδία από τα παιδικά χρόνια του Νικολάου γίνεται η γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα.

Η καρδιά του ιερέα σκιρτά, όμως το οριστικό σημάδι είναι ο σταυρός που φοράει στο λαιμό του — το κειμήλιο που άφησε ο πατέρας του στην Πετρούλα πριν κυνηγηθεί στα βουνά. Η αλήθεια λάμπει: ο γιος του είναι ζωντανός και στέκεται μπροστά του.

Η επανένωση αυτή δεν φέρνει μόνο δάκρυα ανακούφισης, αλλά και μια νέα δυναμική στον πόλεμο κατά του Παύλου Μαρκόπουλου. Μαθαίνοντας για τον θάνατο της γυναίκας του και τον τραγικό χαμό της κόρης του, Χαράς, ο πατέρας του Νικολάου μετατρέπεται σε ορκισμένο εχθρό του ισχυρού άνδρα της περιοχής.

ΜΜΕ ΗΠΑ: Κρίση για τα ριάλιτι και τα προγράμματα χωρίς σενάριο

Οργή και θρήνος για τους νεκρούς δημοσιογράφους στον Λίβανο – Σφοδρή κριτική στο Ισραήλ για το φονικό πλήγμα

«Harry Potter»: Στα σκαριά ήδη η 2η σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς του HBO