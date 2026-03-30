ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:41
Tο Ποντίκι Web

30.03.2026 10:56

Alpha: Επεισόδιο υψηλής συναισθηματικής φόρτισης το σημερινό (30/3) στον «Άγιο Έρωτα»

30.03.2026 10:56
Νέος χαμός αναμένεται στο σημερινό (22:00) επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας». Ο πατέρας Νικόλαος συγκλονίζεται από ήχο μουσικού οργάνου που του ανακαλεί μνήμες και έρχεται αντιμέτωπος με τον γεννήτορα του – τον υποδύεται ο Στέλιος Μάινας – ένα άνθρωπο-φάντασμα που όλοι θεωρούσαν νεκρό καθώς τα ίχνη του χάθηκαν στην θύελλα του Εμφύλιου.

Για τον Νικόλαο, ο πατέρας του ήταν πάντα μια μορφή θάρρους και αξιοπρέπειας. Μεγαλώνοντας μόνο με τη μητέρα του, την Πετρούλα, «κουβαλούσε» το κενό της απουσίας του, αναζητώντας μάταια ίχνη του ανάμεσα σε ιστορίες για αντάρτες στα βουνά.

Η μοίρα, όμως, γράφει το δικό της σενάριο στην Άμφισσα. Μέσα από ένα μπουλούκι πλανόδιων μουσικών ο Λεωνίδας Μιχαλέας, ένας άνδρας με παρελθόν γεμάτο μυστικά, κάνει την εμφάνισή του.

Η συνάντηση πατέρα και γιου στο πανηγύρι της Μυρτιάς είναι σπαρακτική. Μια οικεία μελωδία από τα παιδικά χρόνια του Νικολάου γίνεται η γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα.

Η καρδιά του ιερέα σκιρτά, όμως το οριστικό σημάδι είναι ο σταυρός που φοράει στο λαιμό του — το κειμήλιο που άφησε ο πατέρας του στην Πετρούλα πριν κυνηγηθεί στα βουνά. Η αλήθεια λάμπει: ο γιος του είναι ζωντανός και στέκεται μπροστά του.

Η επανένωση αυτή δεν φέρνει μόνο δάκρυα ανακούφισης, αλλά και μια νέα δυναμική στον πόλεμο κατά του Παύλου Μαρκόπουλου. Μαθαίνοντας για τον θάνατο της γυναίκας του και τον τραγικό χαμό της κόρης του, Χαράς, ο πατέρας του Νικολάου μετατρέπεται σε ορκισμένο εχθρό του ισχυρού άνδρα της περιοχής. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:41
Photo 1
ADVERTORIAL

Allwyn Game Time: Η ονειρική ενδεκάδα του Δημήτρη Χατσίδη και το όραμα του για την Εθνική Ελπίδων

apinidwtis
ΥΓΕΙΑ

12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

zografou2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

1 / 3