ΜΜΕ ΗΠΑ: Κρίση για τα ριάλιτι και τα προγράμματα χωρίς σενάριο

Το MTV (που έχει απομείνει) πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε ότι ένα από τα ριάλιτι προγράμματα του, το «Catfish: The TV Show», το οποίο είχε σταθερά για αρκετά χρόνια στο πρόγραμμα του μέχρι τώρα, με πάνω από 300 επεισόδια, δεν θα υπάρχει την επόμενη σεζόν.

Κάτι ανάλογο παρατηρείται και σε άλλα τηλεοπτικά δίκτυα στην από κει πλευρά του Ατλαντικού και είναι πιο έντονο σε κανάλια που ειδικεύονται σε τέτοιου είδους περιεχόμενο όπως για παράδειγμα το TLC ή το Food Network (και τα δύο της Warner Bros Discovery).

Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα κάποια στιγμή ολοκληρώνουν τον κύκλο τους, αλλά στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, παρατηρούν οι New York Times, τα ριάλιτι αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα της ραγδαίας μεταβαλλόμενης βιομηχανίας των ΜΜΕ.

Ο ετήσιος αριθμών τηλεοπτικών παραγωγών χωρίς σενάριο και ριάλιτι έχει μειωθεί κατά ένα τρίτο από το 2022, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Luminate, η οποία ειδικεύεται σε μελέτες και αναλύσεις σχετικές με τον κλάδο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και επικαλείται η εφημερίδα. Μόνον το 2025 η συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος εμφάνισε πτώση κατά 15%.

Η κρίση πλήττει κάθε είδος θεματολογίας εκπομπών. Από εκπομπές μαγειρικής, σχεδίου, κατασκευών, ανακαινίσεων και διαρρύθμισης σπιτιών και εσωτερικών χώρων, μέχρι και ταξιδιωτικών και αστυνομικών.

Κάποια προγράμματα με έντονο το στοιχείο του εμπορικού προϊόντος όπως τα ριάλιτι «Survivor», «The Traitors», «Love Island», «Housewives», «Below deck» (σειρά ριάλιτι με επίκεντρο την διαβίωση μελών πληρώματος ενός σουπερ γιότ στην διάρκεια της σεζόν ναύλωσης) παραμένουν δημοφιλή στις ΗΠΑ. Αλλά οι εκεί τηλεοπτικοί οργανισμοί είναι πλέον πιο επιφυλακτικοί και συγκρατημένοι για τον αριθμό τέτοιων παραγωγών που μπορούν να έχουν στα προγράμματά τους.

Το ABC επιχείρησε ένα τρικ στο ριάλιτι «The Bachelorette», επιλέγοντας ηθοποιούς. Όμως απέτυχε παταγωδώς με συνέπεια το δίκτυο τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν να το αφήνει εκτός σχεδιασμών για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Αλλά και στην Ελλάδα με ένα εντελώς διαφορετικό ιδιοσυγκρασιακά τηλεοπτικό κοινό- πιο δύσκολο, που βαριέται εύκολα- ακόμα και ριάλιτι με ισχυρό brand name όχι μόνον δεν μακροημέρευσαν αλλά άφησαν αδιάφορο τον κύριο κορμό του τηλεοπτικού σώματος. Πρόσφατα παραδείγματα το περσινό «Big Brother» και οι –πριν από δύο σεζόν- «Προδότες». Ακόμα και το «Survivor» ζορίζεται. Η αιτία της πτώσης των ριάλιτι και των εκπομπών χωρίς σενάριο εντοπίζεται σε τρείς λόγους κατά τους αναλυτές, τουλάχιστον στις ΗΠΑ. Η καλωδιακή τηλεόραση βρίσκεται- όπως αναφέρεται- σε ελεύθερη πτώση. Η δυναμική του YouTube είναι διαρκώς αυξανόμενη όπως και άλλων ψηφιακών ΜΜΕ και η σχεδόν ατελείωτη ενοποίηση του κλάδου.

«Συμβαίνει μια σύγκλιση πραγμάτων για συγκέντρωση χρημάτων σε όλο τον κλάδο», είναι μια πτυχή που δίνει πρώην διευθυντής ψυχαγωγικού περιεχομένου στο NBC και στέλεχος σε παραγωγές αυτής της τυπολογίας προγραμμάτων για πολύ καιρό.

Η μείωση της τηλεθέασης και των εσόδων στην καλωδιακή τηλεόρασης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες και δρομολογητές εξελίξεων.

ΤΟ HGTV (Home & Garden Television) – επίσης θυγατρικό κανάλι της Warner με κυρίως ριάλιτι περιεχόμενο- στο πρόγραμμα του το 2019 διέθετε 78 πρωτότυπες σειρές που δεν ήταν μυθοπλασία. Το 2025 το πλήθος τους περιορίστηκε στις 35 παραγωγές. Το Food Network με 70 παραγωγές ριάλιτι ετησίως πλέον διαθέτει τέτοιο περιεχόμενο ακριβώς στο μισό.

Την ίδια στιγμή δεν καταγράφεται κινητικότητα για τέτοιες παραγωγές στις ιντερνετικές πλατφόρμες. Ο συνολικός αριθμός σειρών του Hulu και του Amazon Prime Video έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά ο συνολικός αριθμός του Netflix μειώθηκε πέρυσι. Ωστόσο κάτι κινείται στο YouTube.

Ενδεικτικά η εκπομπή «Somebody Feed Phil», που συνδυάζει μαγειρική και ταξίδια, από το Netflix συνεχίζει το YouTube. Η Γιολάντα Χαντίντ, η πρωην σταρ του ριάλιτι «Real Housewives» και μητέρα των μοντέλων Τζίτζι και Μπέλας, θα παρουσιάζει νεα εκπομπή για σπίτια η οποία θα προβληθεί στο YouTube.

Ίσως σε άλλες εποχές η συγκεκριμένη εκπομπή να μεταδιδόταν από το HGTV με θεματικό περιεχόμενο επικεντρωμένο στο σπίτι και τα περιφερειακά του. Αλλά θα διανεμηθεί από το YouTube,τα ψηφιακά κανάλια των Χαντίντ και της εταιρείας ταλέντων που εκπροσωπεί την εταιρεία παραγωγής.

«Υπάρχει μια τεράστια εστίαση στο YouTube», αναφέρει στέλεχος της εταιρείας ταλάντων που εκπροσωπεί την Χαντίντ. «Η παρουσία του YouTube στο κέντρο του οικοσυστήματος των μέσων ενημέρωσης γίνεται αδιαμφισβήτητη».

Ρόλο έπαιξαν και συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ΜΜΕ. «Υπάρχει μια ασταμάτητη πορεία προς λιγότερες ιδέες από λιγότερες εταιρείες», ανέφερε πρώην στέλεχος τηλεοπτικού δικτύου στις ΗΠΑ.

