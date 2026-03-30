«Harry Potter»: Στα σκαριά ήδη η 2η σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς του HBO

Ο πρόεδρος του HBO Κέισι Μπλόις (Casey Bloys) αποκάλυψε πρόσφατα στους The Times του Λονδίνου ότι το δίκτυο προετοιμάζει ήδη τη δεύτερη σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς «Harry Potter».

«Στόχος μας είναι να μην υπάρξει μεγάλο κενό μεταξύ των σεζόν, κυρίως επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν», δήλωσε ο Μπλόις συμπληρώνοντας: «Η κυκλοφορία δεν πρόκειται να είναι ετήσια, καθώς η παραγωγή είναι υπερβολικά μεγάλη και φιλόδοξη. Ωστόσο… γράφεται ήδη η δεύτερη σεζόν».

Στη νέα παραγωγή του HBO, ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin) ενσαρκώνει τον εμβληματικό ρόλο του Harry Potter πλαισιωμένος από τον Άλαστερ Στάουτ (Alastair Stout) ως Ron Weasley και την Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) ως Hermione Granger.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) στο ρόλο του Albus Dumbledore, ο Πάπα Εσιέντου (Paapa Essiedu) ως Severus Snape, η Τζάνετ ΜακΤιρ (Janet McTeer) ως Minerva McGonagall, ο Νικ Φροστ (Nick Frost) ως Rubeus Hagrid, ο Πολ Γουάιτχαουζ (Paul Whitehouse) ως Argus Filch και ο Λουκ Θάλον (Luke Thallon) στο ρόλο του Quirinus Quirrell. Τον Draco Malfoy υποδύεται ο Λοξ Πρατ (Lox Pratt) ενώ οι Μπελ Πάουλι (Bel Powley) και Ντάνιελ Ρίγκμπι (Daniel Rigby) ενσαρκώνουν τους Petunia και Vernon Dursley με την Κάθριν Πάρκινσον (Katherine Parkinson) στον ρόλο της Molly Weasley.

Η σειρά θα ακολουθεί πιστά τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling), με κάθε σεζόν να αντιστοιχεί σε ένα από τα επτά μυθιστορήματα της σειράς.

Το πρόσφατο τρέιλερ της πρώτης σεζόν παρουσίασε εμβληματικές στιγμές από το «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», όπως τη λήψη του γράμματος αποδοχής στο Χόγκουαρτς και την πρώτη γνωριμία του Harry με τον Ρον στο Χόγκουαρτς Εξπρές. Επίσης, έδωσε σύντομες εμφανίσεις βασικών χαρακτήρων όπως των Dumbledore, Snape και Draco Malfoy.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο κατέγραψε περισσότερες από 277 εκατομμύρια οργανικές προβολές σε όλες τις πλατφόρμες μέσα στις πρώτες 48 ώρες γεγονός που το καθιστά ως το κορυφαίο τρέιλερ στην ιστορία του HBO και του HBO Max.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στα Warner Bros. Studios Leavesden στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Variety. Επικεφαλής της παραγωγής είναι η Φραντσέσκα Γκάρντινερ (Francesca Gardiner), ενώ ο σκηνοθέτης του «Succession», Μαρκ Μάιλοντ (Mark Mylod), έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία αρκετών επεισοδίων. Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται η Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ (Neil Blair), η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς (Ruth Kenley-Letts) και ο Ντέιβιντ Χέιμαν( David Heyman).

