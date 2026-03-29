Μαρινέλλα: Η ΕΡΤ αποχαιρετά τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού

Με ένα μεγάλο αφιέρωμα, η ΕΡΤ τιμά τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, που «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 87 ετών.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση αποχαιρετά τη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σφράγισε με τις ερμηνείες της μια ολόκληρη εποχή, μεταδίδοντας δύο επεισόδια της σειράς «…ύστερα, ήρθαν οι μέλισσες», την ελληνική ταινία «Η κυρία δήμαρχος» και την εκπομπή «Παρασκήνιο», από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ3 αντίστοιχα, καθώς και θεματικές εκπομπές μέσα από το ραδιόφωνο, και το Αρχείο της.

Εκτενή αφιερώματα θα παρουσιάσουν, επίσης, και οι ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ1 «Καλημέρα είπαμε;» στις 09:00 και «EurovisionGR» στις 17:00.

ΕΡΤ1

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στις 20:00

«…ύστερα, ήρθαν οι μέλισσες»

Επεισόδια 1ο & 2ο

Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γιάννη Ξανθούλη, σε σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομύτη, πρωτότυπη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, με τη μοναδική Μαρινέλλα στον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο της στη μικρή οθόνη, αλλά και με μία πλειάδα κορυφαίων ηθοποιών.

Μια σειρά μυστηρίου, νοσταλγίας και έρωτα, η υπόθεση της οποίας ακολουθεί τον Στάθη Χωραφά (Γιώργος Βογιατζής). Ο Στάθης αναστατώνεται τη μέρα της γιορτής των γενεθλίων του από ένα φάντασμα του παρελθόντος του που ανασύρει αναμνήσεις καλά κρυμμένες, ακόμη κι απ’ τη γυναίκα που αγαπά, τη Δέσποινα (Κάτια Δανδουλάκη). Οι αναμνήσεις αυτές τον οδηγούν πίσω, στα τέλη της δεκαετίας του ’40, μετά τον Εμφύλιο, στα παιδικά του χρόνια, περίοδο που έζησε για λίγο στο θίασο της Μαρίκας Σουέζ (Μαρινέλλα).

Έτος παραγωγής: 2000

Ημερομηνία πρώτης προβολής επεισοδίου: 31.01.2000

Η Μαρινέλλα εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της σειράς, ερμηνεύει όλα τα τραγούδια του soundtrack, σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη.

Η σειρά θα είναι διαθέσιμη στο ERTFLIX από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

Σάββατο 4 Απριλίου 2026 στις 20:40

Ελληνική ταινία

«Η κυρία δήμαρχος»

Πρώτη εμφάνιση του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας στον κινηματογράφο. Ερμηνεύουν τα τραγούδια, «Για μας ποτέ μην ξημερώσει» και «Ζιγκουάλα» σε στίχους και μουσική Στέλιου Καζαντζίδη.

Η Μαρινέλλα ερμηνεύει το τραγούδι, «Αλλάξανε τα πράγματα» σε στίχους και μουσική Αργύρη Κουνάδη.

ΕΡΤ3

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στις 19:30

«Παρασκήνιο» – Μαρινέλλα

Η Μαρινέλλα το 1982 στην εκπομπή «Παρασκήνιο» εξιστορεί την πορεία της στο τραγούδι με και χωρίς τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μια σπάνια συνέντευξη της μοναδικής Μαρινέλλας τον Μάιο του 1982.

Σκηνοθεσία: Τάκης Χατζόπουλος

Ρεπορτάζ: Τέτα Παπαδοπούλου

Δεύτερο Πρόγραμμα

Το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 αποχαιρετά τη Μαρινέλλα, τη «Μεγάλη Κυρία» του ελληνικού τραγουδιού τροποποιώντας το πρόγραμμά του.

Οι παραγωγοί του σταθμού, ζωντανά από το στούντιο, μιλούν για εκείνη, θυμούνται τις μεγάλες στιγμές της και μεταδίδουν τα αγαπημένα μας τραγούδια ερμηνευμένα από την ίδια.

10:00 με 11:00, η Ιωάννα Νιαώτη, καταγράφει τους μεγάλους σταθμούς της καλλιτεχνικής ζωής της Μαρινέλλας. Μιας ζωής που εκτείνεται σε, περίπου, επτά δεκαετίες…

11:00 με 13:00, ο Κώστας Φασουλάς ξετυλίγει το μύθο της ζωής της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Μιας ζωής που μοιάζει με παραμύθι…

13:00 με 15:00, ο Γιώργος Τσάμπρας, ένας άνθρωπος που συνάντησε και συνομίλησε πολλές φορές με τη γυναίκα που μεσουράνησε στο ελληνικό τραγούδι, θυμάται και θυμίζει πολλές σημαντικές, αλλά και ιδιαίτερες στιγμές από τη μεγάλη καριέρα της Μαρινέλλας.

17:00 με 18:00, ένας πιο…ροκ αποχαιρετισμός στη μεγάλη τραγουδίστρια. Στο μικρόφωνο ο Οδυσσέας Τσάκαλος.

18:00 με 20:0 το Δεύτερο Πρόγραμμα μεταδίδει μια εκπομπή από το πολύτιμο Αρχείο του, αφιερωμένη σε ηχογραφήσεις που έκανε η Μαρινέλλα με την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του ΕΙΡ. Οι ανέκδοτες αυτές ηχογραφήσεις έγιναν την περίοδο 1966 – 1968.

Επιμέλεια: Σιδερής Πρίντεζης και Γιώργος Τσάμπρας.

20:00 με 21:00, ο Παντελής Σιβρής κάνει ένα αφιέρωμα στην πρώτη εποχή της καλλιτεχνικής πορείας της Μαρινέλλας.

Η Φωνή της Ελλάδας

Κυριακή 29 Μαρτίου

10:00 – 12:00 ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο της εκπομπής «Ασύμμετρος χρόνος» μεταδίδεται από το αρχείο της «Φωνής της Ελλάδας» ένα δίωρο αφιερωμένο στη ζωή και την πορεία της Μαρινέλλας.

18:00 – 19:00 ώρα Ελλάδας, ο Αλέξης Κώστας μπαίνει στο στούντιο και ξετυλίγει τον μίτο της ζωής της σημαντικής ερμηνεύτριας του ελληνικού πενταγράμμου.

20:00 – 22:00 ώρα Ελλάδας, ο Στέλιος Ιωαννίδης παρουσιάζει μια έκτακτη ζωντανή εκπομπή, κάνοντας στάση στους σημαντικότερους σταθμούς της μεγάλης καριέρας της Μαρινέλλας.

Το Αρχείο της ΕΡΤ

Το Αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά την εμβληματική ερμηνεύτρια και παρουσιάζει ρεπορτάζ από την εκπομπή «Παρασκήνιο», με μια σπάνια συνέντευξη που έδωσε η Μαρινέλλα τον Μάιο του 1982.

Στο παρακάτω απόσπασμα, η Μαρινέλλα μιλά για το προσωπικό στυλ που κατάφερε να δημιουργήσει, χάρη στο οποίο εισήγαγε ένα νέο τραγουδιστικό και σκηνικό ύφος, που μιμήθηκαν και άλλοι καλλιτέχνες.

