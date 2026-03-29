ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 08:12
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Τα επίχειρα του πολέμου

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Πότε βλέπουν το τέλος του πολέμου

Real news: Ο Μητσοτάκης «ζυγίζει» την επόμενη κίνηση

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Νέο πλέγμα προστασίας για την πρώτη κατοικία

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η σιωπή των αμνών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Στο τραπέζι ενισχυμένο Market Pass

ΕΣΤΙΑ: Για «πλειψηφία υποδίκων» ομιλούν Υπουργοί της ΝΔ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Εκλογικά σύννεφα στο Μαξίμου

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Υποκλοπές και εκλογές

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Παιχνίδια με τις κάλπες

Documento: Ο βουλευτής που αγαπάει η Louis Vuitton

Κυριακάτικη ΚONTRA: Τσίπρας: Θα είμαι παρών όποτε και αν γίνουν εκλογές

