Κωνσταντάρας κατά Λιάγκα για Κατσαρίδη: «Ήταν μειωτικός, το έχει ξανακάνει σε βοηθό αρχισυντάκτη»

Όσα έγιναν στο Πρωινό, με τη φράση του Γιώργου Λιάγκα προς τον Πάνο Κατσαρίδη, σχολίασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Μου έκανε πολύ αρνητική εντύπωση το να γυρίσει στον Πάνο Κατσαρίδη και να του πει αν έχει κανένα θέμα να φέρει. Ήταν μια κακή στιγμή. Το ύφος δεν είναι ωραίο, ήταν πάρα πολύ ειρωνικός και μειωτικός», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του OPEN, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που ειπώθηκε η συγκεκριμένη ατάκα.

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Μαλέσκου ανέφερε πως ο Γιώργος Λιάγκας δεν ήταν ειρωνικός, «ήταν σαν συνέχεια, του τι θέματα…», εξήγησε.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ωστόσο επέμεινε, τονίζοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.

«Τον έχουμε ακούσει ξανά και το έχει κάνει και σε βοηθό αρχισυντάκτη και σε άλλους, δεν είναι ωραίο. Μπορεί να νιώθει ο Γιώργος πάρα πολύ άνετα με αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Δεν είναι ωραίο!», πρόσθεσε.

