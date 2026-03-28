Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Η Κομισιόν σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Επικίνδυνη η αίθουσα!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πιο ακριβά τα τέλη στους μικρούς δήμους
ΕΣΤΙΑ: Μετακομίζει στην Αθήνα Εταιρεία του Τραμπ για τα κρυπτονομίσματα
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Το μισό εισόδημα για τη στέγη
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ψηφοδέλτια Ν.Δ. χωρίς «σκιές»
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Καταδίκη της εμπλοκής και της «κουλτούρας φέρετρων»! Δεν θα πληρώσει ο λαός για τον πόλεμο και τα κέρδη
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ελληνική ασπίδα και στην Τουρκία
ΚONTRA: Πιέζεται από τα σκάνδαλα απειλεί με εκλογές
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Συνέδριο ενότητας και προοπτικής!
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 17 δισ. η πληγή του πολέμου για το Χ.Α.
