Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Η Κομισιόν σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Επικίνδυνη η αίθουσα!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πιο ακριβά τα τέλη στους μικρούς δήμους

ΕΣΤΙΑ: Μετακομίζει στην Αθήνα Εταιρεία του Τραμπ για τα κρυπτονομίσματα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Το μισό εισόδημα για τη στέγη

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ψηφοδέλτια Ν.Δ. χωρίς «σκιές»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Καταδίκη της εμπλοκής και της «κουλτούρας φέρετρων»! Δεν θα πληρώσει ο λαός για τον πόλεμο και τα κέρδη

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ελληνική ασπίδα και στην Τουρκία

ΚONTRA: Πιέζεται από τα σκάνδαλα απειλεί με εκλογές

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Συνέδριο ενότητας και προοπτικής!

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 17 δισ. η πληγή του πολέμου για το Χ.Α.

