ΕΣΗΕΑ: Φωνή διαμαρτυρίας και ανησυχίας για την απόφαση της Deutsche Welle να καταργήσει την ελληνόφωνη υπηρεσία της

Επιστολές στους πολιτικούς φορείς και τα συνδικαλιστικά σωματεία της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέστειλε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για την κατάργηση της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.

Στην επιστολή της προς τις δημοσιογραφικές ενώσεις αναφέρει:

«Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Η διοίκηση της DEUTSCHE WELLE, σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, έλαβε μια αδιανόητη απόφαση: Το κλείσιμο, από το 2027, της ελληνόφωνης υπηρεσίας της.

Η απόφαση αυτή προκαλεί τεράστια εργασιακά ζητήματα, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να επιδεινωθούν οι όροι εργασίας, ακόμη και να χαθούν δημοσιογραφικές θέσεις.

Ταυτόχρονα, αποτελεί πλήγμα στην ενημέρωση σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, όπου ακόμη και η Ευρώπη βιώνει πολεμικές συγκρούσεις στα σύνορά της και άνοδο ακραίων πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες προβάλλουν ρατσιστικές, μισαλλόδοξες και έμφυλα μεροληπτικές θέσεις.

Η ελληνόφωνη υπηρεσία της DEUTSCHE WELLE, αποτελεί πρότυπο ενημέρωσης και παρεμβατικότητας και με τη λειτουργία της ανέκαθεν ενδυνάμωνε την ελληνογερμανική φιλία. Αποτελεί τον πυλώνα ενημέρωσης του μισού και πλέον εκατομμυρίων Ελλήνων πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στη Γερμανία.

Προκαλεί δε έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη, από τις 32 συνολικά γλώσσες μετάδοσης του προγράμματός της, που αποσύρεται ολοκληρωτικά. Της αρχαιότερης ζώσας γλώσσας της Ευρώπης, η οποία συνδέεται με την Γερμανική συντακτικά και γραμματικά, και ενέπνευσε εκατοντάδες Γερμανούς φιλοσόφους, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην παγκόσμια διανόηση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία για το προτεινόμενο μέτρο και απευθύνουμε έκκληση προς τους φορείς σας να εξετάσουν προσεκτικά τις συνέπειες αυτής της απόφασης και – στο πνεύμα της ελευθεροτυπίας, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της ευρωπαϊκής συνεννόησης – να εξετάσουν κάθε δυνατή μορφή υποστήριξης».

Και σε εκείνη προς τους πολιτικούς φορείς της Γερμανίας και την Ε.Ε. γράφει:

«Αξιότιμοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται για την απόφαση της DEUTSCHE WELLE (DW) να διακόψει το Ελληνόφωνο Πρόγραμμα του Σταθμού.

Προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη, από τις 32 συνολικά γλώσσες μετάδοσης του προγράμματός της, που αποσύρεται ολοκληρωτικά.

Η απόφαση αυτή εντείνει τον προβληματισμό σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών, κατά την οποία ακόμη και η Ευρώπη βιώνει πολεμικές συγκρούσεις στα σύνορά της και άνοδο ακραίων πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες προβάλλουν ρατσιστικές, μισαλλόδοξες και έμφυλα μεροληπτικές θέσεις.

Η ελληνόφωνη υπηρεσία της DW, επί 62 χρόνια, παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Τα υψηλά ποσοστά επισκεψιμότητας καταδεικνύουν το ενδιαφέρον του κοινού ενώ παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες και προς τα ελληνικά ΜΜΕ.

Στη σύγχρονη εποχή, η ελληνόφωνη υπηρεσία αποτελεί πυλώνα ενημέρωσης. Στα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας, η DW υπήρξε βασικό μέσο ενημέρωσης για τους Έλληνες στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο. Η ελεύθερη φωνή της μεταδιδόταν στην Ελλάδα και την Κύπρο και αποτελούσε φωνή αντίστασης επί 62 χρόνια.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα της σημερινής ελληνόφωνης DW αποτελεί πρότυπο ανά τον κόσμο. Είναι αυτό το πρόγραμμα που, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας, ενημέρωνε με αντικειμενικότητα, χωρίς εξάρσεις και μακριά από λαϊκισμούς, τους Έλληνες για τις αποφάσεις της γερμανικής ηγεσίας. Είναι το ίδιο πρόγραμμα που συνέβαλε στην ενδυνάμωση της ελληνογερμανικής φιλίας.

Είναι ο πυλώνας ενημέρωσης μισού και πλέον εκατομμυρίων Ελλήνων πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στη Γερμανία. Ιδιαίτερα, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό μέσο ενημέρωσης για τους χιλιάδες Έλληνες γιατρούς και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που έχουν μεταναστεύσει στη Γερμανία, ενισχύοντας τις κρατικές και ιδιωτικές δομές της χώρας παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, προκαλεί εντύπωση η επιλογή κατάργησης της αρχαιότερης ζώσας γλώσσας της Ευρώπης, από τα ερτζιανά της DW. Μια γλώσσα που συνδέεται με την Γερμανική συντακτικά και γραμματικά, ενέπνευσε εκατοντάδες Γερμανούς φιλοσόφους και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην παγκόσμια διανόηση. Γι’ αυτό και της αξίζει ιδιαίτερος σεβασμός και προστασία.

Υπό αυτό το πρίσμα, σας απευθύνουμε έκκληση να διασφαλίσετε την απαραίτητη υποστήριξη για τη συνέχιση του ελληνόφωνου προγράμματος της DEUTSCHE WELLE».

