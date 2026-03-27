Η συμφωνία ΑΝΤΕΝΝΑ, MotorOil, AlterEgo, ο διαχωρισμός  La Repubblica και La Stampa, το τρεντ του Mega με βιογραφικές σειρές αγίων και ο «πέλεκυς» του Open

Η υπερπλατφόρμα περιεχομένου ΑΝΤ1, Mega, Alpha, Star ως «παίκτη» διεθνούς εμβέλειας

Συμφωνία ολκής αυτή που ανακοινώθηκε -μεσημέρι Πέμπτη- έπειτα από το κλείσιμο της Κεφαλαιοαγοράς, ανάμεσα σε ΑΝΤΕΝΝΑ Greece, Alter Ego Media και Motor Oil. H Motor Oil αποκτά ποσοστό 33,4% της ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES Μ.Α.Ε. ενώ μερίδιο 33,3% αναλαμβάνει η Alter Ego Media A.E.

Πιο απλά με την σύμπραξη των τεσσάρων τηλεοπτική σταθμών, ANT1, Mega, Alpha και Star, το ΑΝΤ1+ – το οποίο θα μετονομαστεί προσεχώς ώστε να εκφράζει την πολυμετοχική υπόσταση του- θα εξελιχθεί σε μια ιντερνετική υπερπλατφόρμα με πρωτογενές υλικό και δικαιώματα απόκτησης και διανομής περιεχομένου. Επίσης, τα οικονομικά μεγέθη επιμερίζονται. Όχι μόνον σε επίπεδο ανάπτυξης περιεχομένου- με δυνατότητες και για υψηλού επιπέδου παραγωγές – αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή που απαιτεί διαρκή επένδυση.

Ταυτόχρονα δημιουργούνται συνθήκες για διεύρυνση της συνδρομητικής βάσης. Σημαντικό παράγοντα αποτελούν τα αθλητικά δικαιώματα. Το Netflix για παράδειγμα έχει από καιρό εισέλθει στις καλύψεις αθλητικών γεγονότων μείζονος σημασίας και το YouTube ενδέχεται να αξιοποιηθεί για μεταδόσεις αναμετρήσεων του επερχόμενους Μουντιάλ. Επομένως, η στόχευση σε διοργανώσεις υψηλής αξίας αποτελεί βασικό εργαλείο για την αύξηση των συνδρομών. Ο ΑΝΤ1, εξάλλου, έχει από καιρό κάνει στρατηγική συνεργασία με την DAZN.

Και βεβαίως, με τα νέα δεδομένα η νέα ιντερνετική συνδρομητική πλατφόρμα, με ακόμα πιο έντονο αποτύπωμα και διείσδυση, θα έχει άλλο αντίκτυπο στην διαφημιστική αγορά. Άλλωστε, η διαφήμιση μετατοπίζεται διαρκώς στο ψηφιακό περιβάλλον και οι παγκόσμιες πλατφόρμες που διαθέτουν πλέον υπηρεσίες με διαφημίσεις αυξάνουν την ένταση στον ανταγωνισμό.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, η La Repubblica και η La Stampa

Αρχές της βδομάδας ο Όμιλος ΑΝΤ1 ανακοίνωσε ότι εξαγόρασε τον Εκδοτικό Όμιλο GEDI με την εμβληματική La Repubblica μεταξύ των ΜΜΕ του ιταλικού δημοσιογραφικού οργανισμού, στο πλαίσιο επενδυτικού- αναπτυξιακού σχεδιασμού ο οποίος είχε εισέλθει σε διαδικασία υλοποίησης από πέρυσι.

Στην ΜΜΕ του GEDI είναι και η La Stampa, εφημερίδα επίσης με διεθνή ακτινοβολία, η οποία έμεινε εκτός συμφωνίας, αν και έγκυρα ευρωπαϊκά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο ελληνικός πολυμερικός Όμιλος με το διεθνές αποτύπωμα, ενδιαφερόταν και για εκείνη.

Κάτι τέτοιο δεν συνέβη διότι στο μεταξύ επενδυτικό σχήμα, υπο τον Ιταλό επιχειρηματία Αλμπέρτο Λεονάρντις, με τη συμμετοχή της ιταλικής ομοσπονδίας Τένις και Πάντελ, απέκτησε την La Stampa.

Κάτι τρέχει στο ΕΣΡ… καιρό τώρα

Πονεμένη ιστορία το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, λένε όσοι γνωρίζουν. Δεν έφθανε ότι είναι υποστελεχωμένο, από πέρυσι καταγράφονται απώλειες στη νομική υπηρεσία του. Οι δυστοπικές συνθήκες που έχουν αναπτυχθεί ανάγκασαν τρείς – από τους συνολικά εννέα – να την κάνουν σχεδόν τρέχοντας. Στο μεταξύ εντάχθηκαν στο επιστημονικό προσωπικό του δύο νέοι νομικοί, πλην όμως το ουσιαστικό κενό παραμένει διότι η εμπειρία των παλαιών που αποχώρησαν δεν αναπληρώνεται στο «άψε-σβήσε». Εκφράζονται ψίθυροι από γνώστες των συνθηκών στα ενδότερα του κτιρίου στη οδό Αμερικής, συνθέτουν ένα βαρύ κλίμα για δημιουργική συνεργασία το οποίο- υποστηρίζεται- αδικεί τα μέλη του- στην πλειονότητα τους δημοσιογράφοι. Αυτά και πολλά άλλα συμβαίνουν ενώ ετοιμάζεται το σχέδιο νόμου για τις άδειες τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας και σε δεύτερο χρόνο των ραδιοφώνων για το οποίο, θρυλείται πως, το ΕΣΡ είναι «οιωνεί απών».

Σφύριξε κι «έληξαν» στο Open…

Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στο κανάλι της Παιανίας ο κύβος ερρίφθη για δύο εκπομπές. Για το υπόλοιπο της σεζόν η εκπομπή ομφαλοσκόπισης «Εδώ ΤV» δεν θα συνεχίσει. Για τελευταία φορά μεταδόθηκε την Κυριακή. Λογικό. Τηλεθέαση δεν έκανε. Αυτό μέτρησε σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής, όπως υποστηρίζεται. Λογικό. Τα ιδιωτικά κανάλια παράγουν ομφαλοσκόπιση και ανακύκλωση περιεχομένου περισσότερη από όσοι μπορεί να καταναλωθεί. Όταν σε καθημερινή βάση η μισή τηλεόραση αναμασά ότι συνέβη στην άλλη μισή, γιατί ο τηλεθεατής να παρακολουθήσει το αναμάσημα του αναμασήματος σε έκδοση γουίκεντ; Αλλά και το «Real View» την ίδια τύχη θα έχει. Και από ότι λέγεται ετοιμάζεται και το πρωινάδικο του σταθμού «Ραντεβού το ΣΚ». Δεν θα «κοπεί». Δεν θα υπάρχει του χρόνου. Αν κι αυτό μπορεί να έχει λίγη σημασία.

Σειρές με βίους αγίων για του χρόνου. Το Mega δημιούργησε trend

Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά το Mega επαναλαμβάνει την ιστορική βιογραφική σειρά «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό», με το θρησκευτικό DNA. Και καταφέρνει σταθερή τηλεθέαση στην εβδομαδιαία μετάδοση του. Ένδειξη ότι έχει σταθερό τηλεοπτικό κοινό που δεν χάνει επεισόδιο. Για να έχετε μια ιδέα, τα επεισόδια τις τρείς προηγούμενες Παρασκευές σημείωσαν το καθένα 4,8% τηλεθέαση ποσοστό που σε απόλυτους αριθμούς αντιστοιχεί σε 482.000 τηλεθεατές και ό,τι έχει μεταδοθεί ως τώρα κάθε φορά φιγουράρει στο Top 10 της Nielsen.

Στην πρώτη μετάδοση τους τα επεισόδια της σειράς «χτύπαγαν» διψήφια ποσοστό τηλεθέασης (π.χ. 11,3% στις 21/3/2025) ξεπερνώντας κατά πολύ σε απόλυτα νούμερα το ένα εκατ. τηλεθεατές. Που σημαίνει ότι ως είδος μυθοπλασίας έχει «πέραση». Για τούτο και το Mega ετοιμάζεται για την μεταφορά του βίου του Άγιο Ιωσήφ του ησυχαστή στην τηλεόραση τον οποίον θα ενσαρκώσει, όπως λέγεται, ο Άρης Σερβετάλης. Από κοντά και ο Alpha ο οποίος οργανώνεται για σειρά με θέμα τη ζωή και το έργο του Άγιο Νεκτάριου, με τον Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη στον ομώνυμο ρόλο.

Κλασικά υψηλή τηλεθέαση είχε η παρέλαση της 25ης Μαρτίου από την ΕΡΤ1

Σχεδόν διπλασιάστηκε το μερίδιο τηλεθέασης της ΕΡΤ1 την Τετάρτη, λόγω της απευθείας μετάδοσης της στρατιωτικής παρέλασης, η οποία ήταν εξόχως αναβαθμισμένη. Η δυναμική του σταθμού διαμορφώθηκε στο 7,3% όταν μια ημέρα πριν απέσπασε κομμάτι μεγέθους 4,5% από την πίτα τηλεθέασης. Στο διάστημα 11.00- 13.00, τρεις στους δέκα τηλεθεατές που βρίσκονταν μπροστά στις τηλεόρασεις τους, ήταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ1. Για την ιστορία η περυσινή «ζωντανή» μετάδοση, διαμόρφωσε 7,7% δυναμική στο πρώτο κρατικό κανάλι. Η παρέλαση προσέλκυσε την προσοχή 740.000 τηλεθεατών.

Προσωπικές «Αναστάσεις» στην «Αυτοψία» της Κυριακής

Ο Αντώνης Σρόιτερ συνάντησε και μίλησε με ανθρώπους τους οποίους οι εθισμοί και οι εξαρτήσεις τους, έφτασαν χαμηλά, αλλά η θέλησή τους, τους οδήγησε ξανά στην κορυφή.

Στην «Αυτοψία» που θα μεταδοθεί μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στον Alpha, η Φωτεινή μοιράζεται πώς από τα ναρκωτικά και τη φυλακή, επανεντάχθηκε και βοηθά εξαρτημένους και στο Πανεπιστήμιο διδάσκει φοιτητές. Η Έλλη διηγείται πως από τη δίνη της νευρικής ανορεξίας, πέρασε στον υγιεινό τρόπο ζωής. Η Γιούλη με εθισμό στο αλκοόλ, διηγείται πώς αντιμετώπισε την αδυναμία της και σήμερα είναι σύμβουλος σε ανθρώπους που παλεύουν με τον δικό τους δαίμονα, ο Γιάννης με πάθος για τον τζόγο, καιρό πια μακριά από αυτό, είναι πρεσβευτής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, ο Μάριος συζητά πώς από τον εθισμό στο φαγητό και την μετέπειτα εμμονή του στον αθλητισμό, κινείται σε ένα υγιές πλαίσιο διατροφής και άσκησης και ο Χρήστος διηγείται πώς από την «βύθιση» του στα βιντεοπαιχνίδια βγήκε στην «επιφάνεια», έχει περάσει στην συγγραφή και αποτελεί έμπνευση για συνομηλίκους του.

Η σύλληψη του «Λάμπρου» της 17Ν στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά τη Δευτέρα

Στο έκτο και τελευταίο επεισόδιο της δημοσιογραφικής έρευνας «Φάκελος 17 Νοέμβρη» του Παπαχελά με τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση» (21.00, ΣΚΑΙ) ξεδιπλώνεται, τη Δευτέρα, με κινηματογραφικό τρόπο η επεισοδιακή αναζήτηση και σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, λίγο πριν επιβιβαστεί στο ιπτάμενο δελφίνι με το οποίο προσπάθησε να φύγει από τους Λειψούς. Παρουσιάζεται ακόμη πώς ο Γιωτόπουλος, από οργανωμένος πολιτικά φοιτητής στο Παρίσι, έγινε ο «Λάμπρος» της 17Ν και ζούσε διπλή ζωή ως Μιχάλης Οικονόμου. Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται το άγνωστο σχέδιο των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών για τη σύλληψη των μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η ΕΡΤ3 τρολάρει κι έχει ενδιαφέρον

«Για τα πανηγύρια». Πού πάει το μυαλό σας; Αν ξέρετε την απάντηση κερδίσατε. Η ΕΡΤ3 από την αρχή του χρόνου μεταδίδει μια αξιοπρόσεκτη σειρά ντοκιμαντέρ με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Κυριολεκτεί κλείνοντας πονηρά το μάτι. Πρόκειται για μια ωραία διαδρομή σε αυτές τις αυθεντικές λαϊκές συγκεντρώσεις με βακχική διάσταση, συνυφασμένες με γιορτές κάθε είδους, το τελετουργικό τους, τα δρώμενα τους, τις ετοιμασίες και τα παρασκήνια τους. Η σειρά καταγράφει τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν σε αυτά πριν, κατά τη διάρκεια, και στο τέλος.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας (20.00) η κάμερα της εκπομπής έχει πάει στην περίφημη Ζίτσα και έχει καταγράψει όλη την τελετουργία και την κινητοποίηση των ανθρώπων του χωριού για την γιορτή τσίπουρου που πραγματοποιούν κάθε φθινόπωρο. Μια «γεύση» στο τρέιλερ…

