Τηλεθέαση Παρασκευής: Σάρωσε ο Alpha με το Ελλάδα – Παραγουάη στην prime time, μάχη για τη 2η θέση

Η prime time της Παρασκευής είχε ξεκάθαρο νικητή, αλλά και ενδιαφέρουσες ισορροπίες σε όλα τα μέτωπα, από ποδόσφαιρο και σειρές μέχρι ελληνικές και ξένες ταινίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες ακαθάριστες μετρήσεις, στην πρώτη θέση της βραδιάς βρέθηκε ο αγώνας Ελλάδα – Παραγουάη στον Alpha, σημειώνοντας 15,8% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον έδωσε ισχυρή ώθηση στο κανάλι, που είδε τη βραδινή του πρόταση να ξεχωρίζει με άνεση.

Από εκεί και πέρα, η εικόνα της ζώνης είχε μοιρασμένο ενδιαφέρον. Οι Αθώοι στο Mega κατέγραψαν 9,7, κρατώντας αξιοπρεπώς το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και η προβολή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στο Star με 9%.

