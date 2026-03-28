Θρήνος στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε ο Θάνος Οικονομόπουλος

Ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος έφυγε από τη ζωή σήμερα Σάββατο (28/3), βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και τον δημοσιογραφικό χώρο.

Με πολυετή εμπειρία στη δημοσιογραφία, ο Θάνος Οικονομόπουλος υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος της εφημερίδας «Καθημερινή», ενώ διετέλεσε και διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.

Κατά τη μακρόχρονη καριέρα του παρουσίασε και πολλές εκπομπές σε μεγάλα ραδιόφωνα.

