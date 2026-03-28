Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

Θέση για την ένταση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Κώστα Τσουρό πήρε η Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου.

«Αυτό που λένε “Έλληνες να τουφεκάνε Έλληνες, ωρέ αδέρφια;”. Καλό είναι να μην επιτιθέμεθα σε συναδέλφους. Πάντα εμένα μου άρεσε να μην ασχολούμαι ποτέ με το τι νούμερα κάνει ένας συνάδελφος. Θα μου άρεσε ιδανικά να μην ασχολούνται με το τι νούμερα κάνει η δική μας εκπομπή. Βέβαια αυτό δεν μπορώ να το απαιτήσω. Εμείς όμως όλα αυτά τα χρόνια δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε πει “αυτός πάει χάλια”, “αυτός σκίζει”», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Το θέμα είναι να κάνουμε όλοι καλές εκπομπές, να είμαστε όσο γίνεται αγαπημένοι, να προσφέρουμε στον κόσμο ένα προϊόν ανταγωνιστικό για τις πλατφόρμες που μας απειλούν. Ο εχθρός δεν είναι ο συνάδελφος σε άλλο κανάλι, ο εχθρός είναι η πλατφόρμα», πρόσθεσε.

