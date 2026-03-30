Διεκπεραιωτική «συγγνώμη» από το Μάνεση λόγω της οργής που προκάλεσε

Ως black humor επιχείρησε να δικαιολογήσει το επιπόλαιο σχόλιο που έκανε το Σάββατο ο Νίκος Μάνεσης από την εκπομπή του στον Alpha για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άρχισε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων αλλά και πολιτών.

Την Κυριακή έπειτα από την κοινωνική αντίδραση που προκάλεσε επιχείρησε να «μαζέψει» την γκάφα που έκανε και μεταξύ άλλων είπε πως: «Εχθές κάνοντας black humor είπα ότι δεν είναι διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο, αν αυτό ενοχλεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω».

Όμως μάλλον κάτι έχει μπερδέψει ο συμπαθής κατά τα λοιπά δημοσιογράφος. Άλλο το black humor και άλλο η ειρωνεία. Αλλά ακόμα κι αν συμφωνήσουμε ότι έκανε black humor, φαίνεται ότι δεν αναλογίστηκε για ποιο ακριβώς ζήτημα βρήκε να το κάνει.

Ενδεχομένως ο παρουσιαστής να θεώρησε ότι είναι εντάξει με τη συνείδηση του «πετώντας» ένα «ζητώ ταπεινά συγγνώμη». Λέγοντας μάλιστα «αν αυτό ενοχλεί», το black humor δηλαδή.

Όχι, το black humor δεν ενοχλεί, γενικώς. Ενόχλησε-στην συγκεκριμένη περίπτωση- όμως η έλλειψη ενσυναίσθησης. Η απουσία συναίσθησης της οδύνης που βιώνουν και του εμπαιγμού που αισθάνονται οι συγγενείς των αδικοχαμένων 57 ανθρώπων και οι πολυτραυματίες που επέζησαν της τραγωδίας, όλο αυτό το διάστημα. Και ακριβώς για αυτό, το θέμα δεν χωρά πλακίτσα.

Επίσης το λογύδριο με το οποίο επέλεξε να τυλίξει το «ζητώ ταπεινά συγγνώμη» και το «εάν αυτό ενοχλεί» καταδεικνύει ότι ακόμα και την επόμενη ημέρα δεν είχε συνειδητοποιήσει το ατόπημα του και ότι μάλλον υποχρεώθηκε να ανακαλέσει μόνον όταν «είδε» τι προκάλεσε.

Φάνηκε δε πως ξέχασε ότι αρθρώνει λόγο από δημόσιο βήμα με πολυεπίπεδο αντίκτυπο. Για τον ίδιον, για το κανάλι και για το κοινωνικό σύνολο.

Εύλογα η στάση του παρουσιαστή εγείρει απορία αν, έχοντας απέναντι του κυβερνητικό στέλεχος, θα δοκίμαζε να κάνει, αν μη τι άλλο, black humour για την μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα σε Ελλάδα και Ευρώπη, κατά δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

