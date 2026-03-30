Η γοητεία της Εθνικής ποδοσφαίρου στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (27/3)

Σταθερά έχουν ενδιαφέρον οι αναμετρήσεις της Εθνικής στο πράσινο «χαλί», ακόμα κι αν είναι σε φιλικό επίπεδο, ακόμα κι αν το αποτέλεσμα στο ταμπλό δεν έχει θετικό πρόσημο υπέρ της. Το γεγονός ότι το πρώτο σε επιλογή πρόγραμμα της περασμένης Παρασκευής ήταν η -φιλική- αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού ποδοσφαιρικού συγκροτήματος με το αντίστοιχο της Παραγουάης επιβεβαιώνει τη γοητεία της Εθνικής.

Δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας ήταν η δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι» και τρίτο σε δημοφιλία ήταν το «Deal».

Στα αξιοπρόσεκτα του Top 10, η γενική καθίζηση στις τηλεθεαματικότητες των δημοφιλέστερων προγραμμάτων. Ενδεικτικό είναι πως ο «Εκατομμυριούχος» πέρασε στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης με μόλις 4,3%, ενώ -ενδεικτικά- τις πρώτες τρεις ημέρες της εβδομάδες στην ίδια θέση είχαν «περάσει» εκπομπές με τηλεθέαση άνω του 5%.

Στα υπόψη, η Παρασκευή συνήθως εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, συγκριτικά με τις άλλες καθημερινές, καθώς σηματοδοτεί το τέλος του πενθήμερου ή την έναρξη του σαββατοκύριακου -διαλέγετε και παίρνετε- με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τη στάση των τηλεθεατών.

