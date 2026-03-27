Ελλάδα – Παραγουάη 0-1: Το γκολ του Γκόμες έκρινε το φιλικό στο… άδειο Καραϊσκάκη (Video)

Την ήττα 1-0 γνώρισε η εθνική ομάδα της Ελλάδας από την Παραγουάη, σε διεθνές φιλικό που έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ντιέγκο Γκόμες στο 52΄ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για τους Λατινοαμερικάνους που προετοιμάζονται για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Παραγουάη μετέχει στον ίδιο όμιλο με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και το νικητή του μπαράζ Κόσοβο-Τουρκία.

Σε χαμηλό τέμπο κύλησε το πρώτο ημίχρονο με την εθνική να έχει τη μεγάλη ευκαιρία στο 5΄, όταν ο Δουβίκας «έσκαψε» πάνω από τον Ολιβέιρα, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Οι παίκτες Γιοβάνοβιτς είχαν την πρωτοβουλία και την κατοχή της μπάλας, αλλά οι Λατίνοι ήταν επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, με Ενσίσο και Αλμιρόν.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου το σκορ άνοιξε. Ο Ντιέγκο Γκόμες με δυνατό απευθείας φάουλ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Βλαχοδήμου.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα οι προπονητές προχώρησαν σε μαζικές αλλαγές και ο ρυθμός έπεσε ξανά μέχρι να «βρεθούν» στο γήπεδο όλοι οι νεοεισελθόντες. Με την εικόνα που είχε το ματς, πιο πιθανό φάνταζε ένα δεύτερο γκολ των Παραγουανών που έφταναν άνετα έξω από την περιοχή αλλά οι Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος είχαν πολλές έγκαιρες επεμβάσεις. Κάποιες ατομικές προσπάθειες του Κωνσταντέλια ανέβασαν λίγο το «θερμόμετρο» αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Απογοητευτική η προσέλευση του κόσμου, καθώς το «Γ. Καραϊσκάκης» δεν ήταν ούτε μισογεμάτο (περίπου 10.000 θεατές).

Διαιτητής: Ντανιέλε Κίφι

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Μαυροπάνος (83΄ Ρέτσος), Χατζηδιάκος, Ρότα (76΄ Βαγιαννίδης), Γιαννούλης (76΄ Ζαφείρης), Κουρμπέλης (62΄ Κωνσταντέλιας), Μουζακίτης (76΄ Τσιμίκας), Μπακασέτας (62΄ Τριάντης), Τζόλης (62΄ Τεττέη), Καρέτσας (62΄ Μασούρας), Δουβίκας.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Γκουστάβο Αλφάρο): Ολβέιρα, Γκ. Γκόμες, Αλντερέτε (61΄ Κανάλε), Αλόνσο (79΄ Μαϊντάνα), Μπενίτες (90+3΄λ.τρ. Βελάσκες), Ρομέρο (79΄ Οχέντα), Ντ. Γκόμες (60΄ Μαουρίσιο), Μπομπαντίγια (61΄ Φόντα), Αλμιρόν (69΄ Καμπαγέρο), Ενσίσο (69΄ Σόσα), Σανάμπρια (79΄ Άρσε).

