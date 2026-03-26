Μουντιάλ 2026: Έκανε την έκπληξη το Κόσοβο και παίζει «τελικό» με την Τουρκία – Προκρίθηκαν Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Τσεχία, Βοσνία και Ουαλία

Το Κόσοβο έκανε την έκπληξη στα ευρωπαϊκά play off για πρόκριση στο Μουντιάλ, καθώς πέρασε από τη Μπρατισλάβα με το 4-3 επί της Σλοβακίας. Τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ είχαν οι Κοσοβάροι που πλέον προετοιμάζονται για τον… αγώνα της ζωής τους, την προσεχή Τρίτη (31/3) εναντίον της Τουρκίας στην Πρίστινα. Θα καταφέρουν, άραγε, προκριθούν στους τελικούς του Μουντιάλ 2026, μόλις δέκα χρόνια μετά την πλήρη ενσωμάτωσή τους στη FIFA; Η πρώτη επίσημη διοργάνωση στην οποία έλαβαν μέρος, ήταν το 2016, στούς προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου 2018.

Η Δανία «καθάρισε» μέσα σε ένα δεκάλεπτο (49΄-59΄) τη Βόρεια Μακεδονία με 3-0 και έκλεισε «ραντεβού», ενώ στη Βαλένθια ο Βίκτορ Γκιοκέρες έκανε «πάρτι» απέναντι στην Ουκρανία και με χατ-τρικ «υπέγραψε» το 3-1 της Σουηδίας. Έτσι, οι Σκανδιναβοί θα υποδεχτούν την Πολωνία η οποία νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αλβανία. Βασικός ο Θωμάς Στρακόσα της ΑΕΚ, που φέρει ευθύνη για το πρώτο γκολ των Πολωνών με τους οποίους έπαιξε ο Κετζιόρα του ΠΑΟΚ. Ντεμπούτο με την Αλβανία έκανε ο Σταύρος Πήλιος, αντικαθιστώντας στο 68΄ τον Χότζα.

Με «οβίδα» του Ντάνιελ Τζέιμς η Ουαλία προκρίθηκε με το 1-0 επί της Βοσνίας στο Κάρντιφ και θα υποδεχθεί στο ίδιο γήπεδο την Ιταλία που νίκησε με το ίδιο σκορ -και γκολ του Τονάλι- τη Βόρεια Ιρλανδία.

Τα αποτελέσματα των ημιτελικών στα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (26 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Ουαλία-Βοσνία 1-1 (2-4 στα πέναλτι) Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία 2-0 Ουκρανία-Σουηδία 1-3 Πολωνία-Αλβανία 2-1 Σλοβακία-Κόσοβο 3-4 Τουρκία-Ρουμανία 1-0 Τσεχία-Ιρλανδία 2-2 (4-3 στα πέναλτι) Δανία-Βόρεια Μακεδονία 4-0

ΤΕΛΙΚΟΙ (31 Μαρτίου)

Βοσνία – Ιταλία

Σουηδία – Πολωνία

Κόσοβο – Τουρκία

Τσεχία – Δανία

Οι 4 νικητές προκρίνονται στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026

