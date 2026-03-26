search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 01:29
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.03.2026 23:59

Μουντιάλ 2026: Έκανε την έκπληξη το Κόσοβο και παίζει «τελικό» με την Τουρκία – Προκρίθηκαν Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Τσεχία, Βοσνία και Ουαλία

26.03.2026 23:59
Το Κόσοβο έκανε την έκπληξη στα ευρωπαϊκά play off για πρόκριση στο Μουντιάλ, καθώς πέρασε από τη Μπρατισλάβα με το 4-3 επί της Σλοβακίας. Τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ είχαν οι Κοσοβάροι που πλέον προετοιμάζονται για τον… αγώνα της ζωής τους, την προσεχή Τρίτη (31/3) εναντίον της Τουρκίας στην Πρίστινα. Θα καταφέρουν, άραγε, προκριθούν στους τελικούς του Μουντιάλ 2026, μόλις δέκα χρόνια μετά την πλήρη ενσωμάτωσή τους στη FIFA; Η πρώτη επίσημη διοργάνωση στην οποία έλαβαν μέρος, ήταν το 2016, στούς προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου 2018.

Η Δανία «καθάρισε» μέσα σε ένα δεκάλεπτο (49΄-59΄) τη Βόρεια Μακεδονία με 3-0 και έκλεισε «ραντεβού», ενώ στη Βαλένθια ο Βίκτορ Γκιοκέρες έκανε «πάρτι» απέναντι στην Ουκρανία και με χατ-τρικ «υπέγραψε» το 3-1 της Σουηδίας. Έτσι, οι Σκανδιναβοί θα υποδεχτούν την Πολωνία η οποία νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αλβανία. Βασικός ο Θωμάς Στρακόσα της ΑΕΚ, που φέρει ευθύνη για το πρώτο γκολ των Πολωνών με τους οποίους έπαιξε ο Κετζιόρα του ΠΑΟΚ. Ντεμπούτο με την Αλβανία έκανε ο Σταύρος Πήλιος, αντικαθιστώντας στο 68΄ τον Χότζα.

Με «οβίδα» του Ντάνιελ Τζέιμς η Ουαλία προκρίθηκε με το 1-0 επί της Βοσνίας στο Κάρντιφ και θα υποδεχθεί στο ίδιο γήπεδο την Ιταλία που νίκησε με το ίδιο σκορ -και γκολ του Τονάλι- τη Βόρεια Ιρλανδία.

Τα αποτελέσματα των ημιτελικών στα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (26 ΜΑΡΤΙΟΥ)

  1. Ουαλία-Βοσνία 1-1 (2-4 στα πέναλτι)
  2. Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία 2-0
  3. Ουκρανία-Σουηδία 1-3
  4. Πολωνία-Αλβανία 2-1
  5. Σλοβακία-Κόσοβο 3-4
  6. Τουρκία-Ρουμανία 1-0
  7. Τσεχία-Ιρλανδία 2-2 (4-3 στα πέναλτι)
  8. Δανία-Βόρεια Μακεδονία 4-0

ΤΕΛΙΚΟΙ (31 Μαρτίου)

Βοσνία – Ιταλία
Σουηδία – Πολωνία
Κόσοβο – Τουρκία
Τσεχία – Δανία

  • Οι 4 νικητές προκρίνονται στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

kosovo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Έκανε την έκπληξη το Κόσοβο και παίζει «τελικό» με την Τουρκία – Προκρίθηκαν Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Τσεχία, Βοσνία και Ουαλία

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΛΧΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 01:06
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρατείνει το τελεσίγραφο προς το Ιράν ως τις 6 Απριλίου – «Δεν μπορούσα να αφήσω τρελούς να έχουν πυρηνικά»-«Κόλαση» ετοιμάζει η Τεχεράνη αν γίνει χερσαία εισβολή – Όλες οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Fox News: «Η CIA λέει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι γκέι, έχω απήχηση στους ΛΟΑΤΚΙ ψηφοφόρους»

ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα χαρακτηρίζει «εχθρική» την απόφαση της Βρετανίας για νηοψίες σε πλοία ρωσικών συμφερόντων

1 / 3