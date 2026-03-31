ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:32
Tο Ποντίκι Web

31.03.2026 10:40

Μουντιάλ 2026: Για πρώτη φορά τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων και μέσω YouTube – Στο «παιχνίδι» σοσιαλ μίντια και influencers

31.03.2026 10:40
Το φετινό Μουντιάλ αποτελεί σημείο καμπής για τον θεσμό από διάφορες απόψεις. Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου έχει διάφορες αλλαγές όχι μόνον σε οργανωτικό επίπεδο και σε επίπεδο κανονισμών αγώνα αλλά και στο – σημαντικό – κομμάτι των τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι τα δικαιώματα μετάδοσης της διοργάνωσης η οποία είναι η πρώτη που θα αναπτυχθεί σε τρείς χώρες, εξασφάλισε η ΕΡΤ.

Αλλά υπάρχει είδηση για το Μουντιάλ η οποία έγινε viral αστραπιαία. Η FIFA θέλει να εμπλέξει ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές που έχουν απήχηση στους νέους, όπως το YouTube και το Tikok.

 Επιπλέον, αναμένεται να επιστρατευτούν influencers από τις ιντερνετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την παρουσίαση των αναμετρήσεων, την ώρα που στα κανάλια των παρόχων στο YouTube θα υπάρχει επίσης υλικό όπως highlights και συνεντεύξεις.

«Η FIFA είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει το YouTube ως Προτιμώμενη Πλατφόρμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026. Αναδεικνύοντας το premium περιεχόμενο της FIFA και ξεκλειδώνοντας νέες ευκαιρίες για τους Συνεργάτες Μέσων Ενημέρωσης και τους δημιουργούς, αυτή η συμφωνία θα προσελκύσει τους παγκόσμιους οπαδούς με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ.

Διόλου τυχαία η επιλογή του YouTube. Η ψηφιακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και οπτικουακουστικού περιεχομένου της Alphabet, χαρακτηριστηκε, προσφάτως. «Νέος βασιλιάς» όλων των Μέσων Ενημέρωσης» από την Moffett Nathanson, μιας επιδραστική εταιρεία χρηματοοικονομικών ερευνών και αναλύσεων του τομέα της Τεχνολογίας των ΜΜΕ και των Τηλεπικοινωνιών.

Το YouTube, με την ευκαιρία της συνεργασίας, αναφέρει πως «για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, οι Media Partners θα έχουν την επιλογή ζωντανής μετάδοσης των πρώτων 10 λεπτών κάθε αγώνα στο κανάλι τους στο YouTube, επιτρέποντας στους οπαδούς να βιώσουν την ενέργεια από το πρώτο κιόλας σφύριγμα».

Και επίσης ότι τα ΜΜΕ- επίσημοι συνεργάτες της FIFA θα μπορούν να μεταδώσουν ολόκληρους ορισμένους αγώνες τον αγώνα μέσω streaming στο κανάλι τους στο YouTube, προσελκύοντας το παγκόσμιο κοινό και προωθώντας πού μπορεί κανείς να παρακολουθήσει περισσότερο τον αγώνα.

«Παρέχοντας στους επίσημους συνεργάτες μέσων ενημέρωσης και δημιουργούς, premium περιεχόμενο και απαράμιλλη πρόσβαση, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία τόσο για τους θαυμαστές όσο και για τους συνεργάτες μας.

Είτε είστε οπαδός είτε απλός θαυμαστής, αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς θαυμαστών, ενώ παράλληλα θα δείξει ότι καμία άλλη πλατφόρμα δεν ενώνει τον κόσμο γύρω από σημαντικές στιγμές όπως το YouTube», σημείωσε ο Τζάστιν Κονολι, αντιπρόεδρος του YouTube και επικεφαλής του τομέα ΜΜΕ και Αθλητικών της πλατφόρμας, παγκοσμίως.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το BBC και το ITV, οι  ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που συμφωνήθηκε να καλύψουν δωρεάν από κοινού τους συνολικά 104 αγώνες του Μουντιάλ, στο πλαίσιο των διάφορων αλλαγών και συμφωνιών με τη FIFA, συμφωνήθηκε  να μεταδίδουν τα πρώτα 10 λεπτά κάθε αγώνα ζωντανά στο YouTube, με τους οπαδούς στη συνέχεια να κατευθύνονται στα κανάλια τους για να παρακολουθήσουν την υπόλοιπη δράση  και ορισμένοι αγώνες θα επιτρέπεται να μεταδίδονται ζωντανά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πλήρως.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η δυνατότητα, BBC και ITV  να μεταδίδουν ελεύθερα απο πέντε αγώνες   καθένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας στα κανάλια τους  στο YouTube.

Δίκη για τα Τέμπη: Αποκλεισμούς δημοσιογράφων καταγγέλει η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας

Το BBC κατηγορείται για δημιουργία ταινιών «προπαγάνδας» για το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας

Διεκπεραιωτική «συγγνώμη» από τον Μάνεση λόγω της οργής που προκάλεσε

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»

Ιταλία: Απόλυτη φρίκη – Βεβήλωσαν τη σορο της Πάμελα Τζενίνι, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του νεκρού μοντέλου

COSMOTE TV: Απρίλιος με την 4η σεζόν του «From» και το «Dracula» με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κριστόφ Βαλτς

Νεκρό αρκουδάκι σε τροχαίο έξω από την Κοζάνη

Βάσω Καζαντζίδη: «Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, αδερφή μου – Με προστάτευσε όταν πέθανε ο Στέλιος (Video)

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

Χτύπημα των ΗΠΑ σε αποθήκες πυρομαχικών στο Ισφαχάν - Ανέλαβε την ευθύνη για το τάνκερ το Ιράν, πυραυλικές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:32
data centers
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»

pamela_genini_new (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απόλυτη φρίκη – Βεβήλωσαν τη σορο της Πάμελα Τζενίνι, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του νεκρού μοντέλου

cosmotetv_adv
ADVERTORIAL

COSMOTE TV: Απρίλιος με την 4η σεζόν του «From» και το «Dracula» με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κριστόφ Βαλτς

1 / 3