Μουντιάλ 2026: Για πρώτη φορά τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων και μέσω YouTube – Στο «παιχνίδι» σοσιαλ μίντια και influencers

Το φετινό Μουντιάλ αποτελεί σημείο καμπής για τον θεσμό από διάφορες απόψεις. Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου έχει διάφορες αλλαγές όχι μόνον σε οργανωτικό επίπεδο και σε επίπεδο κανονισμών αγώνα αλλά και στο – σημαντικό – κομμάτι των τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι τα δικαιώματα μετάδοσης της διοργάνωσης η οποία είναι η πρώτη που θα αναπτυχθεί σε τρείς χώρες, εξασφάλισε η ΕΡΤ.

Αλλά υπάρχει είδηση για το Μουντιάλ η οποία έγινε viral αστραπιαία. Η FIFA θέλει να εμπλέξει ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές που έχουν απήχηση στους νέους, όπως το YouTube και το Tikok.

Επιπλέον, αναμένεται να επιστρατευτούν influencers από τις ιντερνετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την παρουσίαση των αναμετρήσεων, την ώρα που στα κανάλια των παρόχων στο YouTube θα υπάρχει επίσης υλικό όπως highlights και συνεντεύξεις.

«Η FIFA είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει το YouTube ως Προτιμώμενη Πλατφόρμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026. Αναδεικνύοντας το premium περιεχόμενο της FIFA και ξεκλειδώνοντας νέες ευκαιρίες για τους Συνεργάτες Μέσων Ενημέρωσης και τους δημιουργούς, αυτή η συμφωνία θα προσελκύσει τους παγκόσμιους οπαδούς με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ.

Διόλου τυχαία η επιλογή του YouTube. Η ψηφιακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και οπτικουακουστικού περιεχομένου της Alphabet, χαρακτηριστηκε, προσφάτως. «Νέος βασιλιάς» όλων των Μέσων Ενημέρωσης» από την Moffett Nathanson, μιας επιδραστική εταιρεία χρηματοοικονομικών ερευνών και αναλύσεων του τομέα της Τεχνολογίας των ΜΜΕ και των Τηλεπικοινωνιών.

Το YouTube, με την ευκαιρία της συνεργασίας, αναφέρει πως «για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, οι Media Partners θα έχουν την επιλογή ζωντανής μετάδοσης των πρώτων 10 λεπτών κάθε αγώνα στο κανάλι τους στο YouTube, επιτρέποντας στους οπαδούς να βιώσουν την ενέργεια από το πρώτο κιόλας σφύριγμα».

Και επίσης ότι τα ΜΜΕ- επίσημοι συνεργάτες της FIFA θα μπορούν να μεταδώσουν ολόκληρους ορισμένους αγώνες τον αγώνα μέσω streaming στο κανάλι τους στο YouTube, προσελκύοντας το παγκόσμιο κοινό και προωθώντας πού μπορεί κανείς να παρακολουθήσει περισσότερο τον αγώνα.

«Παρέχοντας στους επίσημους συνεργάτες μέσων ενημέρωσης και δημιουργούς, premium περιεχόμενο και απαράμιλλη πρόσβαση, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία τόσο για τους θαυμαστές όσο και για τους συνεργάτες μας.

Είτε είστε οπαδός είτε απλός θαυμαστής, αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς θαυμαστών, ενώ παράλληλα θα δείξει ότι καμία άλλη πλατφόρμα δεν ενώνει τον κόσμο γύρω από σημαντικές στιγμές όπως το YouTube», σημείωσε ο Τζάστιν Κονολι, αντιπρόεδρος του YouTube και επικεφαλής του τομέα ΜΜΕ και Αθλητικών της πλατφόρμας, παγκοσμίως.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το BBC και το ITV, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που συμφωνήθηκε να καλύψουν δωρεάν από κοινού τους συνολικά 104 αγώνες του Μουντιάλ, στο πλαίσιο των διάφορων αλλαγών και συμφωνιών με τη FIFA, συμφωνήθηκε να μεταδίδουν τα πρώτα 10 λεπτά κάθε αγώνα ζωντανά στο YouTube, με τους οπαδούς στη συνέχεια να κατευθύνονται στα κανάλια τους για να παρακολουθήσουν την υπόλοιπη δράση και ορισμένοι αγώνες θα επιτρέπεται να μεταδίδονται ζωντανά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πλήρως.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η δυνατότητα, BBC και ITV να μεταδίδουν ελεύθερα απο πέντε αγώνες καθένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας στα κανάλια τους στο YouTube.

