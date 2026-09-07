Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πιείτε καφέ – Τι λένε οι ειδικοί

Takeaways by to pontiki AI Η καφεΐνη ενισχύει την εγρήγορση εμποδίζοντας τη δράση της αδενοσίνης στον εγκέφαλο, η οποία προκαλεί το αίσθημα της κόπωσης.

Η επίδραση της ουσίας κορυφώνεται περίπου μία ώρα μετά την κατανάλωση, καθιστώντας αυτή τη χρονική στιγμή ιδανική για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη διεγερτική της δράση.

Ο κατάλληλος χρόνος κατανάλωσης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, τον μεταβολισμό και την ανοχή κάθε οργανισμού στην καφεΐνη.

Η υπερβολική κατανάλωση ή η λήψη καφέ αργά το απόγευμα μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στον ύπνο και νευρικότητα.

Οι υγιείς ενήλικες μπορούν να καταναλώνουν έως τετρακόσια χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ημερησίως χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία τους.

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Η καφεΐνη μπορεί να ενισχύσει την εγρήγορση και τη συγκέντρωση, όμως η κατάλληλη ώρα για ένα φλιτζάνι καφέ διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και εξαρτάται από την ηλικία, τον μεταβολισμό και την ανοχή στην καφεΐνη.

Για πολλούς, η ημέρα δεν ξεκινά χωρίς καφέ. Αν όμως κάποιος τον χρησιμοποιεί για περισσότερη ενέργεια ή παραγωγικότητα, το ερώτημα είναι αν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία η καφεΐνη δρα καλύτερα.

Η απάντηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι ίδια για όλους.

Πώς δρα η καφεΐνη στον οργανισμό

Η καφεΐνη είναι διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος και βρίσκεται, εκτός από τον καφέ, στο τσάι, στα αναψυκτικά και στη σοκολάτα.

Βοηθά να αισθανόμαστε περισσότερο ξύπνιοι επειδή μπλοκάρει την αδενοσίνη, μια ουσία που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο όσο παραμένουμε ξύπνιοι και σταδιακά ενισχύει το αίσθημα κόπωσης.

Επειδή η καφεΐνη έχει παρόμοια χημική δομή με την αδενοσίνη, συνδέεται στους ίδιους υποδοχείς του εγκεφάλου και εμποδίζει τη δράση της. Έτσι μειώνονται τα σήματα κόπωσης και αυξάνονται προσωρινά η εγρήγορση και η ενέργεια.

Με τον καιρό, όμως, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται δημιουργώντας περισσότερους υποδοχείς αδενοσίνης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα καφεΐνης για το ίδιο αποτέλεσμα, οδηγώντας σε ανοχή και πιθανή εξάρτηση.

Η απότομη διακοπή μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως:

πονοκέφαλο,

ευερεθιστότητα,

κόπωση,

δυσκολία συγκέντρωσης.

Τα συμπτώματα συνήθως αρχίζουν μέσα σε 12 έως 24 ώρες από τη διακοπή της καφεΐνης, κορυφώνονται μέσα σε 48 ώρες και υποχωρούν σε διάστημα δύο έως εννέα ημερών.

Πότε είναι καλύτερο να πίνουμε καφέ

Δεν υπάρχει μία ιδανική ώρα για όλους, επισημαίνει η καθηγήτρια Διατροφικής Ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Marie-Pierre St-Onge.

Η απορρόφηση της καφεΐνης κορυφώνεται περίπου 30 έως 60 λεπτά μετά την κατανάλωση, σύμφωνα με τον Dustin Lee, επίκουρο καθηγητή Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς στο Johns Hopkins.

Επομένως, αν κάποιος θέλει να αξιοποιήσει τη διεγερτική της δράση για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, μπορεί να πιει καφέ περίπου μία ώρα νωρίτερα. Αυτό μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, την άσκηση.

Αντίθετα, σύμφωνα με τη St-Onge, αμέσως μετά το ξύπνημα ο οργανισμός κανονικά θα πρέπει ήδη να βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης. Εάν η ενέργεια αρχίσει να πέφτει μερικές ώρες αργότερα, τότε μπορεί να είναι καταλληλότερη στιγμή για καφέ.

Η ηλικία και η ανοχή παίζουν ρόλο

Ο μεταβολισμός της καφεΐνης επιβραδύνεται όσο μεγαλώνουμε, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απομακρυνθεί από το αίμα.

Παράλληλα, αλλάζει και ο κιρκάδιος ρυθμός, με αρκετούς ανθρώπους να αισθάνονται νωρίτερα κόπωση μέσα στην ημέρα. Για τον λόγο αυτό, όσο αυξάνεται η ηλικία μπορεί να είναι προτιμότερο η καφεΐνη να καταναλώνεται νωρίτερα.

Σημαντική είναι και η ποσότητα. Η περιεκτικότητα ενός καφέ σε καφεΐνη μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με:

την αναλογία καφέ και νερού,

τον τρόπο παρασκευής,

την ποικιλία των κόκκων.

Ρόλο παίζει επίσης η ανοχή. Στους ανθρώπους που πίνουν καθημερινά καφέ, το πρώτο φλιτζάνι το πρωί μπορεί σε έναν βαθμό να ανακουφίζει τα συμπτώματα από τη διακοπή της καφεΐνης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πότε πρέπει να αποφεύγεται ο καφές

Η βασικότερη σύσταση είναι να μην καταναλώνεται πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου. Όσοι δυσκολεύονται να κοιμηθούν καλό είναι να εξετάσουν αν πίνουν καφέ πολύ αργά το απόγευμα.

Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι μπορεί επίσης να ενοχλήσει ορισμένους ανθρώπους και να προκαλέσει μεγαλύτερη νευρικότητα ή αυξημένη ανάγκη για τουαλέτα. Σε όσους έχουν ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωσή του μαζί με φαγητό μπορεί να είναι πιο ανεκτή.

Η άποψη, πάντως, ότι ο καφές με άδειο στομάχι προκαλεί έλκος δεν ευσταθεί.

Πόσος καφές θεωρείται ασφαλής

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναφέρει ότι για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, έως 400 ml καφεΐνης την ημέρα είναι ποσότητα που γενικά δεν συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου σε δύο έως τρία φλιτζάνια καφέ των 355 ml, ανάλογα πάντα με την περιεκτικότητα του κάθε ροφήματος.

Το βασικό συμπέρασμα είναι απλό: η κατάλληλη ώρα για καφέ εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό, αλλά καλό είναι να μην καταναλώνεται πολύ αργά μέσα στην ημέρα και να αποφεύγεται η υπερβολική πρόσληψη καφεΐνης.

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