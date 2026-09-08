Η λογική των μέτρων, ο Ιούνιος των εκλογών, ο Βελόπουλος και το… μετρό, ο Καλίν, το καρφί ΠΑΣΟΚ για ενέργεια, η δύσκολη εξίσωση Τσίπρα με στελέχη

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Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού και η εξειδίκευση των μέτρων από τον Πιερρακάκη μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αναλύσεων αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Τα μέτρα έχουν ένα χαρακτήρα στοχευμένο – αριστοτεχνικά στοχευμένο – σε κοινωνικές ομάδες που ενδιαφέρουν τη Νέα Δημοκρατία για στήριξη – και προφανώς ψήφους, καθότι πάμε σε εκλογές σε λίγους μήνες.

Είναι επίσης απλωμένα χρονικά, – κυρίως πριν, αλλά και μετά τις εκλογές – ώστε να μην θεωρηθούν δεδομένα και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της κάλπης. Για να εισπράξουν το σύνολο των μέτρων οι πολίτες, πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια (και η συνέπεια) αυτής της πολιτικής (άρα και αυτής της κυβέρνησης) και μετά τις εκλογές.

Κάπως έτσι διασφαλίζει η κυβέρνηση ότι θα τα «εισπράξει» πολιτικά στην κάλπη.

Από την άλλη, εκτός από τα παράπονα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολλών ομάδων, είναι αλήθεια από τα μέτρα έλειπε το τσακ, αυτό που θα κάνει τη διαφορά, – ένα μέτρο δηλαδή, για το οποίο θα μιλούσαμε όλοι σήμερα, πολιτικά και επικοινωνιακά. Τέτοιο δεν υπήρξε.

Πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου

Να μου θυμηθείτε ότι η πολιτική αντιπαράθεση μέχρι τις εκλογές θα πάρει οξύτατο χαρακτήρα. Οι μάχες θα είναι επί προσωπικού που λένε και στη Βουλή και θα έχουμε μπόλικη τοξικότητα.

Έχουμε όμως καιρό να την παρακολουθήσουμε μέχρι τις εκλογές εμείς εδώ με ψυχραιμία.

Να σας πω, ότι τις εκλογές ο Μητσοτάκης θα τις κάνει στα όρια της συνταγματικής προθεσμίας, εκεί, στην πρώτη βδομάδα του Ιουνίου. Όσοι γράφανε και λέγανε ότι θα γίνουν πριν από το Πάσχα, για άλλη μια φορά στον κουβά, στον κουβά.

Η κουβέντα με Καλίν

Στην προεκλογική ατζέντα θα μπουν τα ελληνοτουρκικά; Αυτό δεν είναι εύκολο το προβλέψει κανείς. Όπως για παράδειγμα δεν είναι εύκολο να μάθουμε – με απόλυτη σιγουριά – τι ακριβώς συζήτησε ο επικεφαλής της «τουρκικής ΕΥΠ», Καλίν -και στενότατος συνεργάτης του Ερντογάν -με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Μαξίμου πριν 10 μέρες.

Ας ελπίσουμε η κουβέντα να έγινε για όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο και όχι μελλούμενα.

Αν οι εκλογές γίνονταν τώρα το φθινόπωρο θα σας έλεγα ότι θα ήταν από τα κεντρικά θέματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Αλλά μέχρι τον Ιούνιο, ουδείς γνωρίζει το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Βελόπουλος και το μετρό

Όσοι σχεδίασαν την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη και από πλευράς πολιτικής ηγεσίας αλλά και από την εταιρεία Μετρό, προφανώς έχουν κάνει λάθος και μας το είπαν πολλοί παράγοντες στη Θεσσαλονίκη. Αντί να επεκτείνουν τη γραμμή του μετρό προς το αεροδρόμιο με κόστος έργου που δεν θα υπερέβαινε τα 400 εκατομμύρια, έπεισαν τον Μητσοτάκη – για μια ακόμα φορά – να ανακοινώσει την επέκταση του προς την δυτική πλευρά της πόλης. Δηλαδή, μετά το 2040 και βάλε!

Πιθανόν εδώ να μέτρησε ότι στα δυτικά υπάρχει απήχηση των «υπερδεξιών» σχημάτων – Βελόπουλος κ.α. Και έτσι με την κίνηση αυτή επιχειρείται να περιοριστεί αυτή η απήχηση.

Η δύσκολη εξίσωση του Τσίπρα με τα στελέχη

Ο Γκράμσι το λέει «ο παλιός κόσμος πεθαίνει, ο νέος δεν έχει γεννηθεί ακόμα, ζούμε στην εποχή των τεράτων».

Ο Τσίπρας το ζει ως εξής: «Τα παλιά και έμπειρα στελέχη δεν τα θέλω, τα νέα δεν είναι έτοιμα ακόμα, άρα θα γίνουν πολλές γκάφες, που πρέπει να καλύψουμε».

Βλέπετε, το αδιέξοδο ή ένα μεγάλο πρόβλημα για τον πρόεδρο Αλέξη είναι τα άπειρα στελέχη, που βιάζονται να πάρουν πρωτοβουλίες, αλλά δεν είναι καλά προετοιμασμένα για τα βαθιά νερά και πέφτουν σε λάθη – Νυφούδης, Παππάς, Μάρδα και άλλοι.

Τα έμπειρα και ικανά στελέχη που ξέρουν να σταθούν στα πάνελ και έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ περιμένοντας… πρόσκληση, δεν είναι και τόσο ευπρόσδεκτα στο νέο σχήμα. Τουλάχιστον όχι ακόμα.

Άλλωστε υπάρχουν σκληρές εισηγήσεις στον Τσίπρα, του τύπου «μην πάρεις κανέναν παλιό, πλην Όλγας Γεροβασίλη».

Αλλά αν πάει έτσι το πράγμα, με τις αδύναμες παρουσίες στελεχών της ΕΛΑΣ, αυτές οι εισηγήσεις δεν βλέπω να γίνονται δεκτές και ο πρόεδρος Αλέξης θα αρχίσει να (προσ)καλεί παλιοσειρές.

Ελεύθερη αγορά μέχρι την… προεκλογική περίοδο

Ένα δίκιο το έχουν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν λένε στον Μητσοτάκη πως υποσχέθηκε ότι «θα μειώσει κατά 30% την χονδρική τιμή στο ρεύμα» του απευθύνει το ερώτημα «ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια συγκρατώντας τις τιμές;».

Εύλογο το ερώτημα, καθώς μέχρι τώρα επικαλούνταν η κυβέρνηση τη λειτουργία της «ελεύθερης αγοράς». Αφού λοιπόν η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να παρέμβει στην «ελεύθερη αγορά», γιατί δεν ανακοινώνει και τη μείωση των προϊόντων (έστω χονδρικής) στα σούπερ μάρκετ, αντί να κάθεται και να παρακαλεί τους επιχειρηματίες του κλάδου και να πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα;

Τα… Οκτωβριανά

Να σας πω και μία εκτίμηση για το κόμμα Σαμαρά. Όπως βλέπω στις δημόσιες παρεμβάσεις του προέδρου Αντώνη, αλλά και πληροφορούμαι, όλα είναι σχεδόν έτοιμα – ακόμα και τα γραφεία οσονούπω – για την εμφάνισή του στο χρόνο που θα αποφασίσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Επειδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπαινοβγαίνουν για καιρό στα γραφεία που νοίκιασε ο Σαμαράς (στο κτήριο Λιβάνη) σαν να είναι εκεί μία… άγνωστη οργάνωση, βλέπω ότι το κόμμα μπορεί να έλθει και επισήμως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

*** Δεν είναι μόνο εκτίμηση…

Η Μύκονος και η Βουλιαγμένη «ντύνουν» τη Saint Laurent

Μπορεί η ακρίβεια να πιέζει την κατανάλωση, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια αγορά που κινείται με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Η Saint Laurent Greece έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 8,36 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 48,9%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν κατά 19,6%, στις 189.000 ευρώ. Η ελληνική θυγατρική έχει μόλις δύο καταστήματα, αλλά όχι όπου κι όπου: στο Nammos Village της Μυκόνου και στην Astir Marina της Βουλιαγμένης.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Τα ενοίκια δεν είναι σταθερά, αλλά συνδέονται με τον τζίρο: 10% των πωλήσεων στη Μύκονο και 8% στη Βουλιαγμένη. Δηλαδή, όταν γεμίζουν οι σακούλες της Saint Laurent, χαμογελούν και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Μια μικρή εικόνα μιας Ελλάδας όπου το luxury φαίνεται να έχει τους δικούς του οικονομικούς νόμους.

Ο «Μπάρμπα Στάθης» βάζει 50 εκατομμύρια στο τραπέζι

Η εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης από την IDEAL Holdings φαίνεται ότι δεν έγινε για να μείνει η εταιρεία στον… καταψύκτη. Το επενδυτικό πρόγραμμα για το 2026 φθάνει περίπου στα 50 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη κίνηση να γίνεται στη Λάρισα, όπου επενδύονται 35 εκατ. ευρώ σε νέα μονάδα που αναμένεται να διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα στα κατεψυγμένα λαχανικά.

Παράλληλα, άλλα 6 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στις φρέσκες σαλάτες, 5,5 εκατ. ευρώ σε αποθηκευτικούς χώρους και logistics στη Θεσσαλονίκη και 3,5 εκατ. ευρώ σε νέο distribution center στην Αθήνα. Και οι αριθμοί εξηγούν την κινητικότητα: στο πρώτο εξάμηνο τα έσοδα ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 8%.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η IDEAL, ενώ άφησε στην άκρη περίπου δέκα υποψήφιες εξαγορές λόγω αποτιμήσεων, επιλέγει να ρίξει περισσότερα χρήματα στις εταιρείες που ήδη ελέγχει. Κάποιες φορές, λοιπόν, το καλύτερο deal βρίσκεται ήδη μέσα στο χαρτοφυλάκιο.

Ναυτιλιακό hub βλέπει τη Euronext Athens μέσα σε λίγα χρόνια ο Πέτρος Παππάς της Star Bulk

Τη δημιουργία ενός ναυτιλιακού hub στο ελληνικό χρηματιστήριο με 5-10 εταιρείες του κλάδου να εντάσσονται σε αυτό βλέπει «μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια» όπως χαρακτηριστικά είπε, ο Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk στη Συνέντευξη Τύπου, που διοργανώθηκε χτες, 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την παράλληλη εισαγωγή της εταιρείας στη Euronext Athens και τη Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα.

Αυτά τα λόγια αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν τα λέει ένας άνθρωπος που διοικεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή ξηρού φορτίου που είναι εισηγμένη στον δείκτη Nasdaq του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τη διοίκηση η Star Bulk θα συμμετέχει ενεργά ώστε να συμβάλλει στην υλοποίηση και ανάπτυξή της φιλόδοξης στόχευσης της Euronext να αναδείξει την Αθήνα σε ένα διεθνή επενδυτικό κόμβο και, ειδικότερα, σε ένα σημαντικό χρηματιστηριακό κέντρο για τη ναυτιλία.

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