Άρχισε το ντέρμπι Μητσοτάκη – Τσίπρα – Ανδρουλάκη, το κυβερνητικό δίλημμα για Σαμαρά, το μυστήριο με το Ίδρυμα Καραμανλή και το όχι στην Ακρίτα

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Καλημέρα σας

Με το οικονομικό πρόγραμμα από τον Αλέξη Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη νιώθω ότι μπήκαμε και κάπως… κανονικά σε προεκλογική περίοδο. Μακρά μεν, αλλά προεκλογική.

Ο πρόεδρος Αλέξης ήταν προετοιμασμένος και… υπερ-αναλυτικός. Είχε απ’ όλα η ομιλία, συμφωνεί, διαφωνεί κανείς: Και όραμα και μέτρα/παροχές. Και σχέδιο και δεσμεύσεις. Και ηθικολογία και αναλύσεις επί των οικονομικών, ενεργειακών, κοινωνικών έως κλιματικών θεμάτων.

Η κυβέρνηση του απάντησε σχεδόν πριν κατέβει από το βήμα και όλα παίρνουν το γνωστό δρόμο: Ο μεν Τσίπρας θα απευθύνεται τώρα με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σε κάθε κοινωνική ομάδα και ό,τι πιάσει στα γκάλοπ. Η κυβέρνηση του είπε ήδη ότι… χάθηκε το μέτρημα και ότι μοίρασε κάπου 13 δις. ευρώ!

Και απόψε αναμένεται να μπει για τα καλά στο χορό το ΠΑΣΟΚ με την ομιλία Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο για την 3η Σπετέμβρη, ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που ετοιμάζεται να μοιράσει το κυβερνητικό και διόλου ευκαταφρόνητο πακέτο.

Αυτό πια πάει να ξεπεράσει ακόμα και το μεταγραφικό μπαράζ των ποδοσφαιρικών μας ομάδων, που έσπασαν τα ταμεία τους χθες για να φέρουν μεγάλους παίκτες στην Ελλάδα.

Το δίλημμα με Σαμαρά

Η «υπόθεση Σαμαρά» και πώς θα αντιμετωπιστεί από τη ΝΔ μέχρι τις εκλογές είναι η επόμενη μεγάλη και δύσκολη άσκηση για την κυβέρνηση. Οι πρώτες επιθέσεις κατά του πρώην πρωθυπουργού εξαπολύθηκαν από υπουργούς και στελέχη, αλλά αυτή ήταν μάλλον η πρώτη αναγνωριστική αντιμετώπιση. Δεν μπορούσαν να μείνουν προφανώς αναπάντητες οι βολές του Νίκου Τσούτσια – εκπροσώπου του Σαμαρά.

Αλλά τα επόμενα βήματα δεν είναι απλά. Ούτε αυτονόητα.

Διότι, καλά και άγια με τις επιθέσεις των υπουργών στα περί «σημιτοποίησης» ή «ΛΑΟΣ-ποίησης» της ΝΔ.

Αλλά υπάρχουν δύο κυρίως ερωτήματα: Αφενός, αν η μετωπική επίθεση είναι η ενδεδειγμένη και αφετέρου τι θα κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Αντιφατικές εισηγήσεις

Στα ερωτήματα αυτά δεν δίνουν όλοι στο Μαξίμου τις ίδιες απαντήσεις.

Υποψιάζομαι βασίμως – άκουσα προσεκτικά και τον Παύλο Μαρινάκη χθες- ότι θα μετριαστούν οι υψηλοί και επιθετικοί τόνοι. Ένα σύστριγγλο με τον Αντώνη Σαμαρά εκτιμάται πως όχι μόνο δεν θα φέρει κέρδη, αλλά θα φθείρει και τις δύο πλευρές. Ο σαμαράς δεν έχει να χάσει κάτι, αλλά η κυβέρνηση δεν απολαμβάνει καμία πολυτέλεια για περαιτέρω φθορά.

Ναι μεν απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα, αλλά θεσμικά, σοβαρά, μετριοπαθώς. Να δούμε πόσο θα την κρατήσουν την γραμμή αν ο πρόεδρος Αντώνης αρχίσει τους κανονιοβολισμούς.

Το τι θα κάνει όμως ο ίδιος Μητσοτάκης είναι πιο κρίσιμο. Θα σηκώνει τα γάντια που του πετάει ο πρώην; Θα πάει σε μετωπική ή θα αποφύγει το… ρινγκ, πάνω στο οποίο θα κινείται ο Σαμαράς. Και θα διατηρήσει έτσι ένα θεσμικό στίγμα, με «παραταξιακή απεύθυνση»; Αν δείτε το δεύτερο σημαίνει ότι παίρνουν σοβαρά και πολύ καλά κάνουν δηλαδή, το αφήγημα των Σαμαρικών ότι δεν έχουν φύγει από την παράταξη και πως θέλουν μόνο να εκφράσουν την «ψυχή» της δεξιάς. Επικίνδυνη για τη ΝΔ αυτή η ρητορική και δεν αντιμετωπίζεται με οξύτητα και πόλωση.

Τι γίνεται με το Ίδρυμα Καραμανλή

Είναι ένα ερώτημα για πολλούς εντός της ΝΔ γιατί το κόμμα δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο Ίδρυμα Καραμανλή.

Σαν να υπάρχει μία στάση πλήρους αδιαφορία – αρχής γενομένης από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως λένε ψύχραιμοι παρατηρητές. Ούτε καν έχει διοριστεί εδώ και χρόνια επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το ίδρυμα δηλαδή πάει στον αυτόματο και σε καθεστώς εγκατάλειψης από την ίδια τη ΝΔ.

Ίσως το θέμα να μην είχε ιδιαίτερη πολιτική ή εσωκομματική σημασία εάν στο μεταξύ δεν εκδηλωνόταν αυτό το ψυχικό και όχι μόνο, χάσμα ανάμεσα στη σημερινή ηγεσία και την καραμανλική πλευρά.

Στην πραγματικότητα μιλάμε για δύο πλευρές που σχεδόν δεν «επικοινωνούν» καν – μάλιστα Μητσοτάκης και Καραμανλής όντως δεν επικοινωνούν. Εξ ου και ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετωπίζει τη σημερινή ΝΔ σαν ξένο… κόμμα.

Κόπηκε η Ακρίτα

Η Βουλή θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τέταρτου αντιπροέδρου – είναι η θέση που ανήκει θεσμικά στον ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 – καθώς η προτεινόμενη από το κόμμα, Έλενα Ακρίτα δεν εξασφάλισε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, λόγω της άρνησης της ΝΔ να την ψηφίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μία θέση αντιπροέδρου, αλλά έκανε μία δυναμική πολιτική και επικοινωνιακή κίνηση.

Κανείς δεν θα τα βάψει μαύρα, αλλά αυτή η εικόνα να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο βουλευτές από τα… καφέ τριγύρω από το κοινοβούλιο και το Κολωνάκι δεν είναι και η επιτομή της κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς.

Η Star Bulk ετοιμάζει βαλίτσες για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Κάτι κινείται ξανά στο μέτωπο των ναυτιλιακών στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό. Μετά τη Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου, η οποία έκανε το πρώτο βήμα με την παράλληλη εισαγωγή της στο Euronext Athens, στην αγορά ακούγεται πλέον έντονα το όνομα της Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά. Οι πληροφορίες θέλουν τη ναυτιλιακή να εξετάζει παράλληλη διαπραγμάτευση στην Αθήνα, διατηρώντας βεβαίως την παρουσία της στον Nasdaq.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η κίνηση δύσκολα θα είναι η τελευταία. Η Euronext θέλει περισσότερες ναυτιλιακές στο ελληνικό ταμπλό και η Αθήνα αναζητά εταιρείες που θα διευρύνουν το «μενού» πέρα από τράπεζες και ενέργεια. Αν λοιπόν η Star Bulk περάσει τελικά την πόρτα, μπορεί να λειτουργήσει ως πιλότος και για άλλους εφοπλιστικούς ομίλους. Και τότε το ΧΑ θα αποκτήσει ξανά πιο έντονο… θαλασσινό χρώμα.

Οι μεγάλοι όμιλοι βάζουν στο στόχαστρο την ελληνική AI

Μια διαφορετική κούρσα εξαγορών αρχίζει να διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά και αυτή τη φορά το «έπαθλο» δεν είναι ακίνητα, εργοστάσια ή δίκτυα λιανικής, αλλά τεχνογνωσία. Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι από την ενέργεια, την άμυνα και την πληροφορική ψάχνουν εταιρείες και ομάδες που έχουν ήδη αναπτύξει εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, προτιμώντας σε αρκετές περιπτώσεις να αγοράσουν έτοιμη γνώση αντί να τη χτίσουν από το μηδέν.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στα ονόματα που έχουν μπει στο παιχνίδι: όμιλοι που συνδέονται με Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίο, Χατζημηνά και Τσακαλώτο έχουν ήδη κάνει κινήσεις στον ευρύτερο χώρο της τεχνολογίας και της AI. Και στην αγορά εκτιμούν ότι η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Οι καλές ελληνικές εταιρείες του κλάδου δεν είναι πολλές, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί ακόμη λιγότεροι και οι μεγάλοι έχουν αρχίσει να ψάχνουν. Κάπως έτσι, ο επόμενος γύρος επιχειρηματικών deals μπορεί να μην κριθεί στα ακίνητα και στα εργοστάσια, αλλά στους αλγόριθμους.

Κακός οιωνός για την ακρίβεια η εκτόξευση των κρατικών ομολόγων

Αν και η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στις διεθνείς αγορές γίνεται κυριολεκτικά πόλεμος καθώς όπως φαίνεται οι αναλυτές φοβούνται μία γενικευμένη επερχόμενη κρίση χρέους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτουν τα χρηματιστήρια και να ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το χρέος των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 40 τρις κάτι που επιδεινώνει τις αγορές κρατικών ομολόγων με τις αποδόσεις σε Γερμανία και Βρετανία, να αυξάνονται κατά 10 μονάδες βάσης, Επιπλέον η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς σκαρφάλωσε στο 4,8% που είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πραγματικός, όμως, κίνδυνος για τα χρηματιστήρια είναι να καθιερωθεί ένα νέο καθεστώς ακριβότερου χρήματος, στο οποίο θα προσαρμοστούν οι κεντρικές τράπεζες. Αυτό θα πυροδοτήσεις σίγουρα ένα νέο κύμα διεθνούς ακρίβειας. Και η Ελλάδα δεν έχει και πολλά περιθώρια σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα…

Κτήμα Καμπά: Το νέο μοντέλο ήπιας ανάπτυξης που σχεδιάζει η Dimand

Ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας προβλέπει το νέο σχέδιο της Dimand για την ανάπτυξη στο κτήμα Καμπά από την προγενέστερη πρόβλεψη ανάπτυξης ενός εμπορικού κέντρου στην περιοχή.

Η σημερινή κατεύθυνση ανάπτυξης του Cambas Gardens, έχει ως βασικό πυρήνα ένα σύγχρονο campus γραφείων και συμπληρωματικές χρήσεις, διαφοροποιείται ουσιαστικά. Πρόκειται για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας, που επιδιώκει ηπιότερη ένταξη στο περιβάλλον, περισσότερο ισορροπημένη σχέση μεταξύ δομημένου και ελεύθερου χώρου και σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά επισκεψιμότητας και κυκλοφοριακής φόρτισης.

Ενδεικτικά, βάσει των εκτιμήσεων για τα δύο διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης, ένα εμπορικό κέντρο αντίστοιχης κλίμακας θα μπορούσε να προσελκύει περίπου 15 εκατ. επισκέψεις ετησίως, ενώ για το Cambas Gardens η εκτιμώμενη ετήσια επισκεψιμότητα διαμορφώνεται σε περίπου 1,2 εκατ. επισκέψεις. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει και τη διαφορετική φύση των δύο μοντέλων: ένα εμπορικό κέντρο χαρακτηρίζεται από υψηλή επισκεψιμότητα και εντονότερες κυκλοφοριακές αιχμές, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, ενώ ένα campus γραφείων παρουσιάζει περισσότερο προβλέψιμη καθημερινή ροή.

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