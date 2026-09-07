Η κατάργηση της επίδειξης F-4, τα χειροκροτήματα της Ντόρας, τα… συστήματα του Κυρανάκη, οι διαρροές του Γεραπετρίτη και η (μη) επέκταση του «Βενιζέλος»

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Ο τραγικός θάνατος των πιλότων των Φάντομ στην επίδειξη της Τανάγρας προφανώς και επισκίασε την ομιλία του πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου. Μαθαίνω ότι δόθηκε εντολή να μην υπάρχουν συνθήματα και παρατεταμένα χειροκrοτήματα. Λογικό. Αλλά πιο λογικό θα ήταν να μην διατίθεται μία στρατιωτική βάση για επίδειξη αεροσκαφών που είναι 30 ετών και ακατάλληλα, όπως λένε γνώστες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το γεγονός ότι ο Δένδιας επέστρεψε στην Αθήνα εκφράζοντας τη λύπη του και την οδύνη του δεν λέει απολύτως τίποτα. Πάντως, μαθαίνω από έγκυρη πηγή ότι ο Μητσοτάκης σκοπεύει να καταργήσει τη συγκεκριμένη ετήσια εκδήλωση με τη συμμετοχή πολεμικών αεροσκαφών. Μακάρι.

Η Ντόρα και τα… χειροκροτήματα

Μιας και είπαμε για χειροκροτήματα στην ομιλία του πρωθυπουργού, εκείνη που έσπασε κυριολεκτικά τις… παλάμες της στο να χειροκροτεί τον πρωθυπουργό ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη!

Οπότε δεν πιστεύω κάποιον παρατηρητή, ο οποίος μου μετέφερε ότι δεν χειροκρότησε ούτε μία φορά τον πρωθυπουργό! Δεν το πιστεύω.

Το τρένο, ο Κυρανάκης και τα… συστήματα

Να πάω και λίγο πριν τη ΔΕΘ; Υπήρξε, λέει, κάποια πρόταση στον Μητσοτάκη να ανέβει στη Θεσσαλονίκη με το τρένο. Ευτυχώς δεν το έπραξε και το αρνήθηκε. Βέβαια, ταξίδεψε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κυρανάκης και νυν Γραμματέας του κόμματος, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από τη λειτουργία των συστημάτων! (Εδώ χωράνε τρία θαυμαστικά!)

Ο Κυρανάκης μάλιστα έκανε και σχετική δήλωση για τα συστήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί! Ωραίο, ε; Και προεκλογικό.

Στον αέρα η επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Λέω να συνεχίσω τα… καλά νέα και να σας πω ότι ματαιώνεται ο διαγωνισμός της επέκτασης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ένας από τους μεγάλους κατασκευαστές που μετείχαν στον διαγωνισμό το είχε προβλέψει έναν χρόνο πριν ότι δεν θα γίνει. Και δεν ήταν μόνο η συμμετοχή μιας τουρκικής εταιρείας, η οποία δημιούργησε διάφορους προβληματισμούς, αλλά η ματαίωση οφείλεται σε ένα πιο σοβαρό γεγονός.

Όλος ο σχεδιασμός για τον διαγωνισμό ήταν σε λάθος βάση. Ευθύνη γι’ αυτό -όπως λένε κάποιοι εργολάβοι που ξέρουν τη δουλειά- φέρει ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου, Παράσχης. Μάλιστα, αντί να του ζητήσουν ευθύνες για την αστοχία, τον θεωρούν επιτυχημένο και παραμένει μέλος του Δ.Σ. του αεροδρομίου.

Οι διαρροές που χρεώνουν στον Γεραπετρίτη

Επειδή ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι το κυβερνητικό σχήμα είναι αποτελεσματικό και δεν χρειάζεται αλλαγές, όπως πίστεψαν κάποιοι ότι θα κάνει, μη νομίζετε ότι δεν υπάρχουν και εδώ κυβερνητικά παρατράγουδα. Για παράδειγμα, να σας πω ότι στο Μαξίμου χρεώνουν στον υπουργό Εξωτερικών Γεραπετρίτη διαρροές προς συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα τόσο για την επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής ΕΥΠ και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες, όσο και για την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Σίσι.

Του χρεώνουν, λοιπόν, επιλεκτικές διαρροές όχι μόνο δημοσιογράφοι με ισχυρή παρουσία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στελέχη και συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Βέβαια, οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους κάνουν και καλώς παίρνουν τις πληροφορίες που τους δίνονται και είναι επιτυχία τους, αλλά να δείτε που εδώ θα έχουμε συνέχεια.

Οι ερωτήσεις, οι… σφουγγαρίστρες και μια ιστορία από τα παλιά

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι αυτή που βάζει το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, πόσο μάλλον τώρα που η χρονιά είναι εκλογική. Ο Μητσοτάκης δεν έδειξε και πολύ αγχωμένος από τις ερωτήσεις, που, αν εξαιρέσεις 5-6 αγαπητούς συναδέλφους, όλοι οι άλλοι είχαν… περισσότερη αγωνία στη διατύπωση των ερωτήσεων από τον πρωθυπουργό που θα έδινε την απάντηση! Είχε δίκιο ο συνάδελφος που είπε ότι, φεύγοντας, διέκρινε πίσω από την εξώπορτα καμιά δεκαριά σφουγγαρίστρες. Ήμαρτον δηλαδή!

Δεν άρεσε…

Εδώ ταιριάζει να σας πω μια ιστορία από τα παλιά. Σε μια συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο υπέβαλε ερώτηση στον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου ο Γιώργος Βότσης. Έδωσε μια απάντηση ο Ανδρέας, αλλά ο Βότσης δεν έμεινε ικανοποιημένος και επανήλθε λέγοντας: «Πρόεδρε, δεν μου απαντήσατε». Και του λέει ο Παπανδρέου: «Γιώργη, εγώ απάντησα, απλώς δεν… σου άρεσε η απάντηση». Άλλες εποχές!

Η Κατσαφάδου μεγαλώνει δίκτυο, αλλά χάνει κέρδη

Η La Vie En Rose της Δήμητρας Κατσαφάδου εξακολουθεί να έχει γεμάτο ταμείο και μεγάλο δίκτυο, όμως οι αριθμοί του 2025 δείχνουν ότι η περίοδος της ξέφρενης ανάπτυξης έχει δώσει τη θέση της σε μια πιο δύσκολη φάση.

Ο τζίρος υποχώρησε στα 33,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κάμψης, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πίεση στην κερδοφορία. Τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 6,8 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο μισό σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία δεν τραβά χειρόφρενο. Στο τέλος του 2025 διέθετε 66 καταστήματα, αύξησε το προσωπικό της και διατηρούσε διαθέσιμα άνω των 30 εκατ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, λεφτά για ανάπτυξη υπάρχουν. Το ερώτημα είναι εάν το συνεχώς μεγαλύτερο δίκτυο μπορεί να επιστρέψει την εταιρεία στους ρυθμούς ανάπτυξης και στα περιθώρια κέρδους των προηγούμενων ετών. Και αυτό θα είναι ίσως το σημαντικότερο τεστ για την επόμενη ημέρα της γνωστής εταιρείας καλλυντικών.

Το «restart» της Intertech και το στοίχημα Γιαμά

Ένα ενδιαφέρον επιχειρηματικό comeback επιχειρείται στην Intertech, την εταιρεία που επί δεκαετίες ήταν ταυτισμένη στην ελληνική αγορά με την Panasonic.

Στο τιμόνι βρίσκεται πλέον ο ομογενής επιχειρηματίας Σπύρος Γιαμάς, ο οποίος έχει χτίσει σημαντική δραστηριότητα στον χώρο των video games και τώρα επιχειρεί να δώσει νέα κατεύθυνση στην ιστορική εισηγμένη.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στη μετάβαση: από μια εταιρεία που έγινε γνωστή ως αντιπρόσωπος ενός μεγάλου διεθνούς brand σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θα πρέπει να βρει διαφορετικές πηγές ανάπτυξης.

Ο Γιαμάς φαίνεται να έχει σχέδια για ουσιαστικό «restart» της Intertech, με την αγορά να περιμένει πλέον να δει πώς αυτά θα μεταφραστούν σε νέες δραστηριότητες και, κυρίως, σε οικονομικά μεγέθη.

Διευρύνεται η ναυτιλιακή…παροικία στο ελληνικό χρηματιστήριο

Μία ακόμα ναυτιλιακή η Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά ετοιμάζεται να διαβεί τις πύλες του ελληνικού χρηματιστηρίου μεγαλώνοντας την ναυτιλιακή… παροικία που δημιουργείται το τελευταίο διάστημα στο Euronext Athens. Είχε προηγηθεί η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την παράλληλη διαπραγμάτευση ναυτιλιακής εταιρείας στην Αθήνα, και η Seanergy Maritime του Σταμάτη Τσαντάνη, η οποία άντλησε πρόσφατα 100 εκατ. ευρώ μέσω εταιρικού ομολόγου.

Έτσι ενώ η ελληνική ναυτιλία δεν είχε, μέχρι πριν τρία χρόνια, καμία εκπροσώπηση στην εγχώρια κεφαλαιαγορά σήμερα έχει τρεις εταιρείες δείχνοντάς ότι η διεθνοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου ανοίγει νέους διαύλους σε κλάδους πολύ σημαντικούς όπως η ελληνική ναυτιλία που μην ξεχνάμε ότι εξακολουθεί να είναι η πρώτη δύναμη παγκοσμίως.

Πάντως για να είμαστε δίκαιοι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον διευθύνοντα σύμβουλο του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού ομίλου Euronext, Stéphane Boujnah, που είχε έχει αναφέρει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να προσελκύσει και ελληνόκτητες ναυτιλιακές εταιρείες.

Μουδιασμένη η αγορά από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Αναμένει την εξειδίκευση των μέτρων

Μουδιασμένη φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ καθώς θεωρεί ότι έχει μείνει κάπως… απέξω από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Κι αυτό καθώς κάποια από τα αιτήματα τους είτε δεν συμπεριλήφθηκαν καθόλου στην ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη είτε ειπώθηκαν με τρόπο που δεν ικανοποίησε τους εκπροσώπους των φορέων τους.

Για παράδειγμα θεωρούν ότι οι παρεμβάσεις για το τεκμαρτό εισόδημα, τη μείωση προκαταβολής φόρου και την εισφορά αλληλεγγύης ήταν χλιαρές και χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα υπέρ των μικρομεσαίων.

Επίσης δεν αναφέρθηκε τίποτα που να αφορά στις ρυθμίσεις των χρεών σε περισσότερες δόσεις, ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών αλλά και τη μεγάλη άνοδο του τραπεζικού και τεχνολογικού κόστους, λόγω της ψηφιακής συμμόρφωσης που απαιτεί η διασύνδεση τους με τις φορολογικές αρχές και το κράτος.

Βέβαια οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών φορέων αναμένουν τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο πριν διαμορφώσουν την τελική τους εικόνα, αλλά όπως λένε δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι…

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