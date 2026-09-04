Η «Γαλάζια Θεσσαλονίκη» και τα τραπέζια, ο τριπλός… συμβολισμός των νέων γραφείων Σαμαρά, οι βόμβες από ΣΥΡΙΖΑ και η «διαφορά» Νοτοπούλου – Παππά

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Καλημέρα σας

Επιχείρηση «Γαλάζια Θεσσαλονίκη» αυτό το Σαββατοκύριακο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κηρύσσει από τη ΔΕΘ την κυβερνητική αντεπίθεση προς τις κάλπες.

Ο πρωθυπουργός σε αντίθεση με οποιονδήποτε αρχηγό κόμματος αντιπολίτευσης, έχει το αβαντάζ να εξαγγέλλει μέτρα, που κατά τεκμήριο θα τα θεμοσθετήσει / υλοποιήσει / εφαρμόσει τους αμέσως επόμενους μήνες. Θα δώσει και υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά κυρίως μιλάει επί του… πεδίου.

Κι αυτό ακριβώς θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει, έναντι των εντυπωσιακών πράγματι, ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τετάρτης.

Ήτοι το κυβερνητικό μότο, με απλά λόγια, είναι… «ο Μητσοτάκης δίνει όσα πέτυχε να έχει, ο Τσίπρα θα δώσει όσα νομίζει ότι βρει».

Τα τραπέζια και τα μηνύματα

Βέβαια, οι κυβερνητικοί πάνε και με άλλες έγνοιες στη Θεσσαλονίκη.

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ δίνουν και παίρνουν (κυρίως με τραπεζώματα, καφέδες και άλλες συναντήσεις) αλλά φοβάμαι μέχρι… παρεξηγήσεως.

Θεσμικά, μόνο ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών έχει πράγματι λόγο να κάνει τραπέζια (ο Πιερρακάκης θα κάνει στους βουλευτές βόρειας Ελλάδας, δημοσιογράφους και αυτοδιοικητικούς), όπως και ο υπουργός Τύπου (ο Μαρινάκης στους δημοσιογράφους φυσικά).

Ο Κικίλιας έμαθα θα οργανώσει κάτι για να εκπέμψει την «ενότητα», ενώ ο Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν θα αναλάβει πρωτοβουλία – θα πάει καλεσμένος μόνο.

Βλέπετε, οι καιροί είναι πονηροί και το εσωκομματικό παίγνιο εύκολα παρεξηγείται όσο πάμε σε εκλογές.

Ο Σαμαράς και το τριπλό μήνυμα των γραφείων του νέου κόμματος

Οι αναγνώστες του Κάλχα γνωρίζετε ήδη από τις 21 Ιουλίου ότι τα γραφεία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά θα στεγαστούν στο επιβλητικό κτήριο των εκδόσεων Λιβάνη στη γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους. Τότε μάλιστα η δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό δεν θεωρούνταν δεδομένη και η είδηση για το κτήριο διέλυσε κάθε αμφιβολία.

Τώρα το ανακάλυψαν όλοι βέβαια και λογικό είναι: Το κόμμα έρχεται πέραν πάσης αμφιβολίας και κάθε κίνηση του προέδρου Αντώνη τραβάει την προσοχή.

Τριπλός είναι ο συμβολισμός, πρέπει να σας πω:

Πρώτον, τα γραφεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τον Κωστή Στεφανόπουλο και τη ΔΗΑΝΑ. Ο αείμνηστος πολιτικός που μετά έγινε και Πρόεδρος Δημοκρατίας με πρόταση του Σαμαρά και ψήφους του ΠΑΣΟΚ, ήταν εκείνος που ως εκπρόσωπος της «καθαρής» δεξιάς έφυγε από τη ΝΔ του… Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1985!

Ο αείμνηστος πολιτικός που μετά έγινε και Πρόεδρος Δημοκρατίας με πρόταση του Σαμαρά και ψήφους του ΠΑΣΟΚ, ήταν εκείνος που Δεύτερον, στο κτήριο εργάστηκε, ως σύμβουλος του Οίκου Λιβάνη, ο… Κώστας Λαλιώτης . Εκ των πιο σκληρών διαχρονικά πολέμιων του Μητσοτάκη – και εμπνευστής του «σκληρού ροκ».

. Εκ των πιο σκληρών διαχρονικά πολέμιων του Μητσοτάκη – και εμπνευστής του Ο τρίτος συμβολισμός έχει και λίγο… γούστο: Διαγωνίως των γραφείων στεγάζεται εδώ και δεκαετίες το… «Μακεδονικόν» με κορυφαίες μπουγάτσες μεταξύ άλλων. Και μόνο το όνομά του αρκεί ως… πηγή έμπνευσης για το νέο κόμμα!

«Βόμβες» κατά… Τσίπρα

Σποτ για το ιδιωτικό χρέος ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα είναι η πρώτη επικοινωνιακή κίνηση ενόψει ΔΕΘ.

Η Κουμουνδούρου προϊδεάζει για «βόμβες» που θα ρίξουν από τη Θεσσαλονίκη η Δούρου και οι άλλοι της συλλογικής ηγεσίας.

Δεν αποκαλύπτουν και πολλά οι ινστρούχτορες του κόμματος, αλλά δεν είναι και δύσκολο να μαντέψουμε: Θα προτείνουν μεταξύ άλλων 13η σύνταξη και 13ο μισθό, εξαγγελίες που… «ξέχασε» να συμπεριλάβει ο Αλέξης Τσίπρας στο δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Κι αυτό είναι κάτι που θα ειπωθεί στεντόρεια, ώστε να πειστούν οι… μετέωροι ψηφοφόροι του χώρου, ότι «αριστερά» έχει μόνο στην Κουμουνδούρου, όχι στην… Αμαλίας!

Κόντρα Τσίπρα – Σαμαρά από το… μέλλον

Δεν πέρασε απαρατήρητο από πολλούς ότι ο Αντώνης Σαμαράς την… «έπεσε» στον Αλέξη Τσίπρα για τις υποσχέσεις που περιλαμβάνει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ.

Οι προσεκτικοί αναλυτές λοιπόν δεν περιορίζονται στην προφανή ερμηνεία των παλιών ανοιχτών λογαριασμών που έχουν οι δυο τους.

Βλέπουν επίσης ότι Σαμαράς και Τσίπρας θα έχουν έναν ιδιότυπο ανταγωνισμό προς τις εκλογές, καθώς υπάρχουν ψηφοφόροι, που ενδιαφέρονται μόνο και αποκλειστικά πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης και θα επιλέξουν όποιον θεωρούν ότι μπορεί να το πετύχει, χωρίς να ενδιαφέρονται για ιδεολογίες ή πολιτικές καταβολές και αναφορές.

Σε εκείνα τα «νερά» μην εκπλαγείτε εάν δείτε τους προέδρους Αλέξη και Αντώνη να ψαρεύουν ο ένας κόντρα στον άλλο…

Η Νοτοπούλου, οι αγενείς, ο Παππάς και οι έμπειροι

Δεν διαφωτίστηκαν για το πολιτικό μέλλον της Κατερίνας Νοτοπούλου και των άλλων πρώην Συριζαίων όσοι βρέθηκαν στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Η Νοτοπούλου κάθισε μαζί με τους επίσης πρώην βουλευτές Κεδίκογλου και Κόκκαλη στις μεσαίες σειρές, διακριτικά και ήσυχα.

Δεν είχαν δηλαδή καμία ιδιαίτερη μεταχείριση, ούτε όμως και… εξώστη – δεν τους είπαν να πάνε «γαλαρία» δηλαδή. Μάλιστα, κάποια στιγμή, ένας της νέας φουρνιάς τους είπε αγενώς ότι «αυτές οι θέσεις είναι για τους νέους», με κάποιους άλλους όμως να παρεμβαίνουν και να λήγουν το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, μία αμηχανία υπήρχε στον αέρα.

Οι παλιοί περιμένουν το νεύμα του Τσίπρα, αλλά οι νέοι έχουν μπει αγριεμένοι. Και όσο διαμορφώνονται ισορροπίες, κατανομές ρόλων και μοιράζεται η τράπουλα, τόσο μικραίνουν τα περιθώρια για τους πρώην.

Βέβαια, εάν οι νέοι είναι… γκαφατζήδες σαν τον Γιώργο Παππά του οικονομικού επιτελείου της ΕΛΑΣ, που είπε ότι θα φορολογηθούν οι… θυρίδες και μετά τα μάζεψε, τόσο πιο αναγκαία θα φανεί η επιστράτευση των πιο έμπειρων. Αυτή είναι βασική διαφορά με τους άπειρους βλέπετε.

Η πράσινη συμφωνία που «κλειδώνει» δεκαετία

Μια συμφωνία με μεγαλύτερο επιχειρηματικό βάθος από όσο δείχνει μια απλή ανακοίνωση υπέγραψαν METLEN και Coca-Cola Τρία Έψιλον. Οι δύο εταιρείες έκλεισαν δεκαετές PPA, μέσω του οποίου η Coca-Cola Τρία Έψιλον θα προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος περίπου 12 MW στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στη διάρκεια: δέκα χρόνια σημαίνουν προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία και εξασφαλισμένη απορρόφηση παραγωγής για την άλλη πλευρά. Και κάπου εδώ βρίσκεται το επιχειρηματικό μήνυμα. Τα διμερή συμβόλαια ενέργειας παύουν σταδιακά να αποτελούν «πράσινο αξεσουάρ» των μεγάλων εταιρειών και μετατρέπονται σε εργαλείο περιορισμού του ενεργειακού ρίσκου. Με τις τιμές του ρεύματος να έχουν αποδείξει πόσο εύκολα ανατρέπουν προϋπολογισμούς, η δεκαετία αποκτά άλλη αξία.

Το Ελληνικό βάζει μπροστά και τα εμπορικά

Μπορεί το ενδιαφέρον στο Ελληνικό να συγκεντρώνουν συνήθως οι κατοικίες, οι πύργοι και τα μεγάλα έργα, αλλά ένα ακόμη κομμάτι του παζλ αρχίζει να παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή. Η Trade Estates περνά στη φάση κατασκευής του εμπορικού πάρκου που αναπτύσσει στην περιοχή, ενώ συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε εμπορικά ακίνητα και logistics.

Η συγκυρία έχει ενδιαφέρον. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η εταιρεία εμφάνισε αύξηση εσόδων 6,6% και καθαρά κέρδη 22,3 εκατ. ευρώ, την ώρα που το επενδυτικό πρόγραμμα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Το Ελληνικό, πάντως, είναι το project που αναμένεται να τραβήξει περισσότερο τα βλέμματα. Γιατί όσο προχωρούν οι επιμέρους αναπτύξεις, τόσο περισσότερο η μεγάλη επένδυση μετατρέπεται από εργοτάξιο σε νέο εμπορικό και οικιστικό πόλο της Αττικής.

Η ξαφνική αποεπένδυση της Oak Hill από την Ideal και τα ερωτήματα που προκύπτουν

Σε μία από τις πιο γρήγορες αποεπενδύσεις ξένου fund σε ελληνικό όμιλο των τελευταίων ετών, η OHA (Oak Hill Advisors) πούλησε στην Ideal το ποσοστό 25% που κατείχε στο κοινό τους σχήμα (Kymora) έναντι 118,75 εκατ. ευρώ. Η ΟΗΑ τοποθέτησε συνολικά €102,5 εκατ. στο εταιρικό όχημα μέσα στο 2025 και συμφώνησε να αποχωρήσει έναντι €118,75 εκατ. Αν υπολογίσουμε και το μέρισμα 1,75 εκατ. που φαίνεται να εισέπραξε από την χρήση του 2025, τότε η ΟΗΑ βγήκε κερδισμένη από το deal κατά περίπου 19 εκατ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από 18 μήνες. Το fund θα εισπράξει 112,75 εκατ. ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει ακόμη 6 εκατ. ευρώ σε μετοχές της IDEAL, διατηρώντας περιορισμένο ποσοστό συμμετοχής στον όμιλο Ideal.

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι γιατί η OHA αποφάσισε να πουλήσει ολόκληρο το 25% μόλις 11 μήνες μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης επενδυτικής δόσης του deal με την Ideal, ιδιαίτερα από τη στιγμή που τα Attica μπήκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ οι δύο πλευρές είχαν μόλις λίγους μήνες χαρακτηρίσει τη συμφωνία τους ως στρατηγική καθώς προέβλεπε το δικαίωμα της OHA να συνεπενδύσει πρόσθετα κεφάλαια έως €200 εκατ. μαζί με την IDEAL μέσα σε δύο χρόνια.

«Σφήνα» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, σε Μελισσανίδη – Μυτιληναίο για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο

Τρεις (και όχι δύο) είναι τελικά οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν προσφορά για την αξιοποίηση του «Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου» στο Μαρκόπουλο, συνολικής έκτασης περίπου 996.920 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «Πούσι Μπάρτζη – Μερέντα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Πρόκειται για την Elia Corporation συμφερόντων Γιάννη Μυτιληναίου, την Aplekton Holdings της οικογένειας Μελισσανίδη και την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.

Το… «νόστιμο» της υπόθεσης είναι ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης είχε κατέβει και στον προηγούμενο διαγωνισμό ως μοναδικός συμμετέχων και έφτασε μία ανάσα από το να κατακυρωθεί ως ο προτιμώμενος επενδυτής. Η διαδικασία, όμως, ανατράπηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν…προσφυγής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας η οποία κατεβαίνει ως ανταγωνίστρια των άλλων δύο υποψηφίων στον τωρινό διαγωνισμό…

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