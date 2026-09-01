ΔΕΘ: Πακέτο 1,5 δισ. με κερδισμένους, κομμένα μέτρα και υποσχέσεις

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Το παζλ της φετινής ΔΕΘ αρχίζει να συμπληρώνεται, χωρίς ωστόσο όλα τα κομμάτια του να έχουν βρει ακόμη τη θέση τους. Το οικονομικό επιτελείο έχει καταλήξει στον βασικό κορμό των μέτρων για το 2027, συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, την ίδια ώρα όμως που αρκετές από τις παρεμβάσεις οι οποίες συζητούνταν μέχρι πρόσφατα έχουν εγκαταλειφθεί ή μετατεθεί για αργότερα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πλέον βρίσκεται σε όσα θα αποφασιστούν στο παρά πέντε. Κυρίως στις πρόσθετες ενισχύσεις προς τους συνταξιούχους και τις οικογένειες, καθώς από τον δημοσιονομικό χώρο που θα απομείνει θα κριθεί εάν θα υπάρξουν οι γνωστές «εκπλήξεις» της Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε περίπτωση, πίσω από το συνολικό ποσό των 1,5 δισ. ευρώ κρύβονται μέτρα διαφορετικής βαρύτητας και διαφορετικού βαθμού ωριμότητας. Κάποια θεωρούνται πλέον δεδομένα, άλλα εξακολουθούν να αποτελούν σενάρια, ενώ από τη λίστα έχουν ήδη διαγραφεί η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις και η μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20%.

Στο 50% η προκαταβολή φόρου

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται ψηλά στη λίστα των αποδεκτών των νέων φορολογικών παρεμβάσεων.

Η πιο χειροπιαστή αλλαγή είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου από το σημερινό 55% στο 50%, χωρίς να αποκλείεται τελικά ο συντελεστής να κατέβει ακόμη χαμηλότερα. Πρόκειται για παρέμβαση που περιορίζει τον λογαριασμό της εκκαθάρισης και, κυρίως, αφήνει περισσότερη ρευστότητα στους επαγγελματίες.

«Κούρεμα» της προκαταβολής αναμένεται και για τις επιχειρήσεις. Μέχρι εκεί, όμως, φαίνεται ότι φθάνουν οι ελαφρύνσεις για τα νομικά πρόσωπα σε αυτή τη φάση.

Οι δύο μεγαλύτερες παρεμβάσεις που είχαν συζητηθεί, δηλαδή η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων στο 20%, έχουν βγει από το κάδρο του 2027, εκτός εάν υπάρξει ανατροπή της τελευταίας στιγμής.

Το τεκμαρτό μένει, αλλά υπόσχονται έξοδο

Πιο σύνθετη είναι η εικόνα με το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Παρά τις συζητήσεις για σταδιακή κατάργησή του, το σύστημα παραμένει σε ισχύ. Η νέα προσέγγιση προβλέπει ότι η έξοδος από τα τεκμήρια θα συνδεθεί με την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών ελέγχων και τη φορολογική συμπεριφορά κάθε επαγγελματία.

Σχεδιάζεται έτσι ένα «μπόνους συνέπειας», το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την εικόνα του φορολογουμένου στο myDATA, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, αλλά και το εάν πληρώνει ή ρυθμίζει εγκαίρως φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Η λογική είναι ότι όσο περισσότερα πραγματικά δεδομένα διαθέτει η φορολογική διοίκηση τόσο μικρότερη θα είναι η ανάγκη προσδιορισμού εισοδήματος μέσω τεκμηρίων. Το πότε όμως αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε πλήρη κατάργηση του συστήματος παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Μισή μονάδα εισφορών – Ποιος θα πάρει το όφελος

Στους μισθωτούς, η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα θεωρείται κλειδωμένη.

Δεν έχει κλειδώσει όμως η κατανομή της. Το ένα σενάριο προβλέπει να μοιραστεί ανάμεσα σε εργαζομένους και εργοδότες, προσφέροντας μικρό όφελος στις καθαρές αποδοχές και ταυτόχρονα μείωση του εργοδοτικού κόστους.

Το δεύτερο προβλέπει ολόκληρη η μισή μονάδα να δοθεί στους εργαζομένους. Εφόσον επιλεγεί, η ελάφρυνση θα περάσει αυτούσια στις καθαρές αποδοχές και θα έχει πιο άμεσο εισοδηματικό αποτέλεσμα.

Στο ίδιο πακέτο βρίσκεται και η αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου των διατακτικών σίτισης από τα 6 στα 10 ευρώ.

Κατώτατος μισθός: Ο πήχης στα 950 ευρώ

Στο εισοδηματικό σκέλος, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φθάσει τουλάχιστον τα 950 ευρώ το 2027, ενώ αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ελαφρώς μεγαλύτερης αύξησης.

Η αναπροσαρμογή έχει διπλή σημασία, καθώς δεν περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα. Μέσω του νέου μηχανισμού σύνδεσης, η αύξηση θα μεταφερθεί και στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Βεβαίως, το πραγματικό όφελος για τους εργαζομένους θα κριθεί και από την πορεία του πληθωρισμού. Οι αυξήσεις στα ονομαστικά εισοδήματα έχουν διαφορετική αξία όταν μεγάλο μέρος τους απορροφάται από το κόστος στέγασης, τροφίμων και ενέργειας.

Οι συνταξιούχοι περιμένουν το «κάτι παραπάνω»

Εάν υπάρχει μία κοινωνική ομάδα για την οποία το πακέτο παραμένει πραγματικά ανοιχτό, αυτή είναι οι συνταξιούχοι.

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2027 θεωρείται δεδομένη και αφορά περισσότερους από 670.000 δικαιούχους. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα μπορούν πλέον να παίρνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς.

Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου.

Το ποσό έχει ήδη ανέβει από τα 250 στα 300 ευρώ, αλλά εξετάζεται νέα αύξηση στα 400 ευρώ ή εναλλακτικά περαιτέρω διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.

Στις συζητήσεις έχουν εμφανιστεί ακόμη πιο γενναιόδωρα σενάρια, όπως ποσό κοντά στα 446 ευρώ – περίπου όσο η εθνική σύνταξη – ακόμη και σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης σε ορίζοντα τετραετίας.

Προς το παρόν, όμως, πρόκειται ακριβώς γι’ αυτό: σενάρια. Το εάν κάποιο από αυτά θα μετατραπεί σε πραγματικό μέτρο θα εξαρτηθεί από τον δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει όταν κλείσει οριστικά ο λογαριασμός.

ΕΑΣ μόνο πάνω από τα 1.468 ευρώ

Πιο συγκεκριμένη είναι η συζήτηση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει να αλλάξει ο τρόπος επιβολής της, ώστε η ΕΑΣ να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ και όχι στο συνολικό ποσό.

Η σημερινή εφαρμογή δημιουργεί στρεβλώσεις, καθώς η υπέρβαση ενός ορίου ακόμη και για λίγα ευρώ μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογη επιβάρυνση. Η αλλαγή της κλίμακας θα περιορίσει αυτή την απότομη μετάβαση, χωρίς πάντως να σημαίνει κατάργηση της εισφοράς.

Στέγη χωρίς νέα μείωση φόρου στα ενοίκια

Στο στεγαστικό, οι παρεμβάσεις φαίνεται να επικεντρώνονται κυρίως στη διατήρηση των υφιστάμενων κινήτρων.

Εξετάζεται η παράταση της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, όπως και της τριετούς φοροαπαλλαγής για ιδιοκτήτες που βγάζουν κλειστά σπίτια στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης ή μεταφέρουν ακίνητα από τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Σχεδιάζεται επίσης ένα νέο μοντέλο «Σπίτι μου» μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Αντίθετα, νέα μείωση της φορολογίας των ενοικίων δεν φαίνεται να χωρά στο πακέτο του 2027, παρά το γεγονός ότι το στεγαστικό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα νοικοκυριά.

Δεύτερος «κουμπαράς» άνω του 1 δισ. για την ενέργεια

Έξω από τον λογαριασμό των 1,5 δισ. ευρώ βρίσκεται το ενεργειακό σκέλος της ΔΕΘ.

Μέσω της ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής σχεδιάζεται να κινητοποιηθούν περισσότερα από 1 δισ. ευρώ έως το 2028 για ηλεκτρικά δίκτυα και διασυνδέσεις, αποθήκευση ενέργειας και μπαταρίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εξοικονόμηση και ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων.

Το ποσό αυτό αποτελεί ουσιαστικά έναν ξεχωριστό επενδυτικό «κουμπαρά» και δεν προσμετράται στο πακέτο φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων.

Όσο πλησιάζει, λοιπόν, η ώρα των ανακοινώσεων, η λίστα γίνεται πιο συγκεκριμένη αλλά ταυτόχρονα μικραίνει. Οι μειώσεις στην προκαταβολή φόρου και στις ασφαλιστικές εισφορές, ο κατώτατος μισθός, η προσωπική διαφορά και οι αλλαγές στο τεκμαρτό αποτελούν τον βασικό κορμό.

Από την άλλη, η μείωση του εταιρικού φόρου και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις έχουν μείνει εκτός, ενώ οι μεγαλύτερες ενισχύσεις στους συνταξιούχους εξακολουθούν να περιμένουν το τελικό δημοσιονομικό «ΟΚ».

Και κάπου ανάμεσα σε όσα έχουν ήδη κλειδώσει και σε όσα εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως πιθανά βρίσκεται το πραγματικό μέγεθος του «καλαθιού» που θα ανοίξει στη Θεσσαλονίκη.

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