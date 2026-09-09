Chanel: Πωλήσεις 43 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και υψηλή κερδοφορία για τη LineaPiu

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Ισχυρές επιδόσεις εξακολουθεί να καταγράφει στην ελληνική αγορά το luxury retail, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Linea Piu, της εταιρείας της οικογένειας Κασνακίδη που αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη της Chanel στην Ελλάδα από το 1994.

Οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν το 2025 περίπου στα 43 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 11,05%, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 12,64 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις αποτυπώνουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά ειδών πολυτελείας, τροφοδοτούμενη τόσο από την εγχώρια ζήτηση όσο και από τις αυξημένες τουριστικές ροές υψηλότερων εισοδημάτων.

Η Linea Piu έχει μακρά παρουσία στην αγορά premium και luxury προϊόντων και η συνεργασία της με τον γαλλικό οίκο αποτελεί βασικό κομμάτι του επιχειρηματικού της αποτυπώματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση κερδοφορίας και πωλήσεων. Με καθαρά κέρδη 12,64 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις περίπου 43 εκατ. ευρώ, η εταιρεία εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια, επιβεβαιώνοντας την οικονομική δυναμική του συγκεκριμένου τμήματος της λιανικής.

Παράλληλα, η ισχυρή κερδοφορία δημιουργεί περιθώρια για σημαντικές διανομές προς τους μετόχους, προσθέτοντας μία ακόμη διάσταση στις επιδόσεις της εταιρείας.

Η εικόνα της Linea Piu αποτελεί ταυτόχρονα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής που συντελείται στην ελληνική αγορά λιανικής: τα μεγάλα διεθνή luxury brands ενισχύουν την παρουσία τους, καθώς η Αθήνα αλλά και οι κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί προσελκύουν ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι της διεθνούς πελατείας υψηλών εισοδημάτων.

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