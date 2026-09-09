ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Λαρεντζάκη έως το 2029 – Το βίντεο της Ένωσης

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Την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα η Ένωση, με τον 32χρονο διεθνή γκαρντ/φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Λαρεντζάκης επιστρέφει στη «Βασίλισσα» μετά από επτά χρόνια, έχοντας συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες της ΑΕΚ. Υπήρξε εκ των βασικών πρωταγωνιστών στις κατακτήσεις του 2018 και του 2019, πανηγυρίζοντας με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα το Basketball Champions League, το Κύπελλο Ελλάδας και το Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Η ΑΕΚ καλωσόρισε εκ νέου τον διεθνή άσο στην ομάδα, με το μήνυμα της ανακοίνωσης να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Γιαννούλη, καλώς όρισες και πάλι!».

Την επιστροφή του Λαρεντζάκη η ΑΕΚ, την προανήγγειλε με ένα βίντεο που δημοσίευσε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media.

Ο Λαρεντζάκης έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο Αιγάλεω και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ίκαρο Καλλιθέας, Άρη και Κολοσσό Ρόδου, πριν μετακομίσει στην ΑΕΚ. Παράλληλα, φόρεσε τη φανέλα όλων των ηλικιακών εθνικών ομάδων, φτάνοντας μέχρι την Εθνική ανδρών.

Η προηγούμενη θητεία του στην ΑΕΚ συνδέθηκε με σημαντικές επιτυχίες, καθώς το 2018 πανηγύρισε την κατάκτηση του Basketball Champions League, του Κυπέλλου Ελλάδας και του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

Ακολούθησε η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέγραψε 157 συμμετοχές στη EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 4,7 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 11:52 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Η παρουσία του στους «ερυθρόλευκους» κορυφώθηκε με την κατάκτηση της EuroLeague το 2026.

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