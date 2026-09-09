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09.09.2026 23:09

Ολυμπιακός: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αντικαταστάτης του Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων»

09.09.2026 23:09
imanol alguacil

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Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο άνθρωπος που ανοίγει το νέο κεφάλαιο στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο 55χρονος Βάσκος τεχνικός έχει ήδη συμφωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» και τον νέο αθλητικό διευθυντή, Χοσέ Αντόνιο Κορδόν, και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα, ώστε να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ο Αλγκουαθίλ αναμένεται την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου να δώσει το «παρών» στην προπόνηση των Πειραιωτών, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της νέας εποχής στον Ολυμπιακό.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια, με τον Βάσκο προπονητή να αποτελεί την επιλογή της διοίκησης για τη διαδοχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους έπειτα από δυόμισι ιδιαίτερα επιτυχημένα χρόνια.

Η θητεία του Μεντιλίμπαρ συνδέθηκε με ιστορικές επιτυχίες για τον σύλλογο, με κορυφαία την κατάκτηση του Conference League το 2024 και το νταμπλ του 2025.

Η πολυετής διαδρομή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και το πέρασμα από την Αλ Σαμπάμπ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει συνδέσει το μεγαλύτερο μέρος της προπονητικής του καριέρας με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, στον πάγκο της οποίας βρέθηκε από το 2018 έως το 2025.

Στο διάστημα αυτό κατέγραψε συνολικά 330 παρουσίες, με σημαντικότερη στιγμή της θητείας του την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας το 2020.

Το καλοκαίρι του 2025 ο 55χρονος τεχνικός αποφάσισε να αφήσει την Ισπανία και να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την Αλ Σαμπάμπ.

Η συνεργασία του με τον σύλλογο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και πλέον ο Αλγκουαθίλ ετοιμάζεται για την πρώτη του εμπειρία στον ελληνικό πάγκο, αναλαμβάνοντας τον Ολυμπιακό.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 23:14
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