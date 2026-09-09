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09.09.2026 01:30

Champions League: Νίκες για Ρεάλ, Σίτι και Ντόρτμουντ – Μεγάλη ανατροπή της Μπέτις

09.09.2026 01:30
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Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πολύ πιο ουσιαστική από την Ίντερ και με τον Κιλιάν Μπαμπέ να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα επικράτησε με 2-1, κάνοντας «ποδαρικό» με το… δεξί στη League Phase του Champions League.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των «μερένχες» με το γκολ που πέτυχε στο 14ο λεπτό έφτασε τα 71 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, όντας πλέον, στην 5η θέση του πίνακα των σκόρερ μαζί με τον πρώην θρύλο της «βασίλισσας», Ραούλ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «χτύπησε» και στο «Ντραγκάο». Εκεί, όπου με τα δύο γκολ που σημείωσε έφτασε τα 59′ σε ισάριθμες συμμετοχές στο Champions League, οδηγώντας τη Μάντσεστερ Σίτι στο «διπλό» επί της Πόρτο (2-0), που με τη σειρά της δεν μπόρεσε να σταματήσει το Νορβηγό «killer».

Νίκη αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Καρέτσα πέτυχε η Ντόρτμουντ με 3-2 επί της Βιγιαρεάλ. Στη βραδιά που «σημαδεύτηκε» από το πρόβλημα που προέκυψε με τον Έλληνα διεθνή μέσο και την αναγκαστική αλλαγή του στο 27′, λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό, η Μπορούσια χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο πήρε το «τρίποντο» καθαρίζοντας το ματς στο β’ μέρος με τα δύο γκολ του Γκιρασί στο 80′ και 85′ με πέναλτι.

Τρομερή ανατροπή για την Μπέτις στη Γαλλία. Παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από τη γηπεδούχο Λιλ, κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και να φύγει νικήτρια με 3-2, εκμεταλλευόμενη και την αποβολή του Ίθαν Μπαμπέ στο 56′.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Μπριζ (Βέλγιο) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3 (19′ Βέτλεσεν, 61′ πέν. Τρεσόλντι – 11′ Μακ Γκιν, 22′ Μπουέντια, 43′ Τζάκσον)
ΑΕΚ (Ελλάδα) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0 (21′ Μαρίν)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Ίντερ (Ιταλία) 2-1 (14′ Μπαπέ, 23′ Βαλβέρδε – 77′ Αουγκούστο)
Ντόρτμουντ (Γερμανία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-2 (53’αυτ. Βέιγκα, 80′,85’πέν. Γκιρασί – 66′ Μουρίνιο, 90’+3 αυτ. Γκιρασί)
Πόρτο (Πορτογαλία) – Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2 (47′,90’+1 Χάαλαντ)
Λιλ (Γαλλία) – Μπέτις (Ισπανία) 2-3 (12′ Ουέντα, 36′ Αλεξάντρο – 33′,49′ Μπάρτρα, 53′ Πάροτ)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 19:45
Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 19:45
Παρί ΣΖ (Γαλλία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00
Λίβερπουλ (Αγγλία) – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00
Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) – Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 22:00
Νάπολι (Ιταλία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 19:45
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ρόμα (Ιταλία) 19:45
Μπάγερν (Γερμανία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00
Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) – Σαμπάχ (Καζακστάν) 22:00
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Λανς (Γαλλία) 22:00
Κόμο (Ιταλία) – Λειψία (Γερμανία) 22:00

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ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 01:33
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Champions League: Νίκες για Ρεάλ, Σίτι και Ντόρτμουντ – Μεγάλη ανατροπή της Μπέτις

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