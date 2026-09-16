Η -καθόλου- τυχαία επιλογή μπλούζας του Κασιδιάρη στην αποφυλάκισή του και οι Proud Boys που έκαναν «ντου» στο Καπιτώλιο

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Η αποφυλάκισή του και οι δηλώσεις περί «νέου εθνικού κόμματος» του Ηλία Κασιδιάρη προκάλεσε οργή και θυμό και ορισμένες «λεπτομέρειες» της αποφυλάκισής του, πέρασαν απαρατήρητες.

Οπως για παράδειγμα το… μπλουζάκι του. Λίγοι παρατηρητικοί κατάλαβαν πως δεν πρόκειται για ένα απλό μακό μπλουζάκι. Πρόκειται για το «επίσημο» κατά μία έννοια μπλουζάκι που φορούν οι Proud Boys στις ΗΠΑ, η ακροδεξιά οργάνωση που πρωτοστάτησε στα επεισόδια και την είσοδο στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Επομένως η επιλογή μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί…

Τι είναι οι Proud Boys

Οι Proud Boys είναι μια ακροδεξιά πολιτική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Gavin McInnes. Η ομάδα περιγράφει τον εαυτό της ως «δυτικό σοβινιστικό» ανδρικό οργανισμό, ενώ ερευνητικοί οργανισμοί και φορείς που μελετούν τον πολιτικό εξτρεμισμό την κατατάσσουν στην άκρα δεξιά.

Τα μέλη της έχουν συμμετάσχει σε πολιτικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε γεγονότα που συνδέονταν με τον Ντόναλντ Τραμπ και την αμερικανική δεξιά. Η οργάνωση έχει επίσης συνδεθεί με επεισόδια πολιτικής βίας, ενώ αρκετά μέλη της καταδικάστηκαν για τον ρόλο τους στην επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι Proud Boys έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα λόγω της παρουσίας τους σε πολιτικές συγκεντρώσεις, της οργανωμένης δράσης ορισμένων μελών τους και της χαρακτηριστικής εμφάνισής τους.

Η χαρακτηριστική ενδυμασία των Proud Boys περιλαμβάνει συνήθως μαύρα polo μπλουζάκια με κίτρινες λεπτομέρειες στον γιακά και στα μανίκια, συχνά σε συνδυασμό με το λογότυπο της Fred Perry.

Το συγκεκριμένο σχέδιο έγινε ιδιαίτερα συνδεδεμένο με την ομάδα, χωρίς όμως να έχει δημιουργηθεί για αυτήν. Συνήθως φορούν επίσης τζιν ή άλλα μακριά παντελόνια και κλειστά παπούτσια ή μπότες. Σε δημόσιες συγκεντρώσεις ορισμένα μέλη έχουν εμφανιστεί με καπέλα, γιλέκα, προστατευτικό εξοπλισμό ή άλλα στρατιωτικού τύπου αξεσουάρ.

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