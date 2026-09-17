Δήλωση 17 CEO’s τηλεπικοινωνιακών παρόχων – Μεταξύ άλλων και της United Group: Διορθώνοντας την πορεία για τη στήριξη της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ηγεσίας

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H Connect Europe δημοσίευσε κοινή δήλωση 17 CEO ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και του Stan Miller, CEO της United Group, κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέλος της οποίας είναι η Nova, με τίτλο «Διορθώνοντας την πορεία για τη στήριξη της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ηγεσίας».
Βασικά σημεία:
Ακολουθεί το αναλυτικό μεταφρασμένο κείμενο της δήλωσης των 17 :
Δήλωση CEOs
Διορθώνοντας την πορεία για τη στήριξη της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ηγεσίας
Τα δίκτυα συνδεσιμότητας αποτελούν το θεμέλιο του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Ευρώπης και, σήμερα, εξακολουθούμε να έχουμε τον έλεγχο αυτού του κρίσιμου επιπέδου. Ωστόσο, η θέση αυτή κινδυνεύει λόγω ασυντόνιστων μεταρρυθμίσεων πολιτικής και πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε μια σαφή επιλογή: να ενισχύσουμε τη συνδεσιμότητα και να απελευθερώσουμε την τεχνολογική ηγεσία ή να διακινδυνεύσουμε να χάσουμε τον έλεγχο ολόκληρου του τεχνολογικού οικοσυστήματος.
Η συμβολή μας στην ευρωπαϊκή τεχνολογική ηγεσία
Το οικοσύστημα της συνδεσιμότητας συνεισφέρει ήδη 5% στο ΑΕΠ της Ευρώπης και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επενδύουν 64 δισ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται 475 δισ. ευρώ μόνο για την επίτευξη δικτύων κινητής παγκόσμιας κλάσης, γεγονός που απαιτεί μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων.
Με την παροχή συνδεσιμότητας gigabit για όλους, αυτόνομων δικτύων 5G για τη βιομηχανία, στρατηγικών επενδύσεων σε υποθαλάσσια καλώδια και δορυφόρους, καθώς και μελλοντικών δικτύων 6G, η Ευρώπη μπορεί να δώσει στις επιχειρήσεις της τη δυνατότητα να επεκταθούν σε ολόκληρο το τεχνολογικό οικοσύστημα και να ανακτήσουν την ηγετική της θέση. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην επίτευξη της τεχνολογικής ηγεσίας ως εξής:
Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε απτά οφέλη στους Ευρωπαίους, ενισχύοντας την καινοτομία, την παραγωγική μας βάση και την κυρίαρχη τεχνολογική ικανότητα της Ευρώπης σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας.
Υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την ανταγωνιστικότητα
Η ευρωπαϊκή τεχνολογική ηγεσία προϋποθέτει τη μετατροπή της ατζέντας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις πολιτικής. Μια αλλαγή κατεύθυνσης αρχίζει να διαμορφώνεται σε βασικούς τομείς.
Σε ό,τι αφορά την τεχνολογική κυριαρχία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει θετικά βήματα με το Cloud and AI Development Act, καθώς και με την πρόσφατη ρύθμιση για το φάσμα των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών, δημιουργώντας χώρο για ευρωπαϊκές εναλλακτικές τόσο στο cloud όσο και στη δορυφορική συνδεσιμότητα, ως εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Πιστεύουμε ότι το ίδιο πνεύμα θα πρέπει να αποτυπωθεί και στον εκσυγχρονισμό της εφαρμογής των κανόνων για τις συγχωνεύσεις, επιτρέποντας τόσο την ενοποίηση εντός των εθνικών αγορών όσο και τις διασυνοριακές συγκεντρώσεις, ώστε να μπορούμε να επενδύουμε και να καινοτομούμε σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Αντίθετα, η τρέχουσα πρόταση για Digital Networks Act (DNA) δεν αντιμετωπίζει την ανάγκη της Ευρώπης για ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών επενδύσεων και καινοτομίας στον τομέα της συνδεσιμότητας. Καλούμε τους συννομοθέτες να διορθώσουν την πορεία, δίνοντας προτεραιότητα σε πέντε βασικούς άξονες:
Το ίδιο πνεύμα θα πρέπει να διέπει και την ουδετερότητα του διαδικτύου: η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει τις αρχές του Ανοικτού Διαδικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα νομική βεβαιότητα και αφήνοντας περιθώριο για καινοτομία με προηγμένα δίκτυα 5G και 6G, συμπεριλαμβανομένου του network slicing, της διαφοροποίησης ως προς την ποιότητα και των νέων βιομηχανικών υπηρεσιών.
Πάνω απ’ όλα, οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνοχή. Ενώ το DNA αποσκοπεί στην ενίσχυση της επενδυτικής ικανότητας του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, ο Cybersecurity Act (CSA) κινδυνεύει να απορροφήσει τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται για επενδύσεις σε οπτικές ίνες, 5G και 6G.
Οι οριζόντιες απαιτήσεις για την απομάκρυνση εξοπλισμού που προβλέπονται στον CSA θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τον κλάδο μας με κόστος αντικατάστασης έως και 40 δισ. ευρώ. Επιπλέον, πρόσφατη μελέτη καταδεικνύει ότι οι πρόσθετες επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν λειτουργικές διαταραχές, καθώς και αρνητικές επιπτώσεις στους πελάτες.
Χρειαζόμαστε μια αναλογική προσέγγιση που θα βασίζεται στον κίνδυνο και θα λαμβάνει υπόψη εναλλακτικά μέτρα μετριασμού των κινδύνων, αντί για ευρείς περιορισμούς που επιβάλλουν την αντικατάσταση υποδομών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον κύκλο ζωής των επενδύσεων ή να προβλέπουν αποζημίωση.
Ως CEOs των κορυφαίων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών της Ευρώπης, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ηγεσίας. Πιστεύουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις του DNA και του CSA που βρίσκονται σε εξέλιξη πρέπει να διορθωθούν, ώστε να επιτρέψουν στον κλάδο να αυξήσει τις επενδύσεις του.
Καλούμε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, καθώς βοηθούμε την Ευρώπη να συμβαδίσει με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και την τεχνολογική καινοτομία.
Υπογράφοντες
Ana Figueiredo, CEO and Chairman, MEO
Amel Kovačević, General Manager, BH Telecom
Benedicte Schilbred Fasmer, President and CEO, Telenor Group
Boštjan Košak, CEO, Telekom Slovenije, d.d.
Christel Heydemann, CEO, Orange Group
Christoph Aeschlimann, CEO, Swisscom Group
Georgios Metzakis, CEO, Cyta
Joost Farwerck, CEO & Chairman, KPN
Marc Murtra, Chairman & CEO, Telefónica S.A.
Mike Fries, Chairman & CEO, Liberty Global
Pietro Labriola, CEO and General Manager, TIM
Stan Miller, CEO, United Group
Stijn Bijnens, CEO, Proximus Group
Thomas Arnoldner, Deputy CEO, A1 Telekom Austria Group
Timotheus Höttges, CEO, Deutsche Telekom
Tomáš Kouřil, CEO, CETIN a.s.
Topi Manner, CEO, Elisa a Corporation
Πηγές
i. State of Digital Communications, Connect Europe, 2026
ii. Mobile investment needs in Europe, GSMA, 2026
iii. AI Impact on Networks, Cisco, 2026 και Connect Europe, State of Digital Communications, 2026
iv. The Hague Summit Declaration, NATO, 2025
v. State of Digital Communications, Connect Europe, 2026
vi. Ό.π.
vii. The cost of removing designated third-country vendors from EU telecoms networks, GSMA
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