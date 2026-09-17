Στο μάτι του κυκλώνα η Revolut: Χάκερς ζητούν 3 εκατομμύρια για να μη δημοσιοποιήσουν στοιχεία πελατών

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Χάκερ που ισχυρίζονται ότι ευθύνονται για μια παραβίαση δεδομένων στην Revolut απείλησαν να πουλήσουν τα εμπιστευτικά αρχεία εκατοντάδων πελατών σε άλλες εγκληματικές ομάδες, εκτός αν η βρετανική διαδικτυακή τράπεζα καταβάλει λύτρα ύψους 3 εκατ. δολαρίων εντός 24 ωρών.

Η ομάδα, που αυτοαποκαλείται «iamnotavillain», δημοσίευσε το τελεσίγραφο στον ιστότοπό της το απόγευμα της Τετάρτης, δίπλα σε ένα ψηφιακό ρολόι αντίστροφης μέτρησης. Η δημόσια απαίτηση είναι ασυνήθιστη, δεδομένου ότι οι χάκερ συνήθως προτιμούν να υποβάλλουν αιτήματα για λύτρα ιδιωτικά και να τα δημοσιοποιούν μόνο αν ο στόχος αρνηθεί να πληρώσει ή να συνεργαστεί, συνήθως δημοσιεύοντας λεπτομέρειες της παραβίασης σε έναν ιστότοπο διαρροών στο dark web.

Το διαδικτυακό μήνυμα καλούσε την Revolut να πληρώσει «6.000 XMR / 3.000.000 δολάρια… αλλιώς όλα τα δεδομένα θα πωληθούν και το αίμα θα βαρύνει τα χέρια σας». Το XMR είναι το κρυπτονόμισμα Monero, το οποίο είναι δημοφιλές στους χάκερ, δεδομένου ότι οι συναλλαγές του είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Η ομάδα δήλωσε στη FT ότι χρησιμοποιούσε τον ιστότοπο για να διατυπώσει τα αιτήματά της για πρώτη φορά και ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη διαπραγματεύσεις με την Revolut.

Η FT επικοινώνησε με τους χάκερ μέσω του Telegram αφότου δημιούργησαν για πρώτη φορά τον ιστότοπο αργά τη Δευτέρα, δημοσιεύοντας επεξεργασμένα στιγμιότυπα οθόνης με ορισμένες από τις πληροφορίες που φέρεται να απέκτησαν από την τράπεζα. Λίγο μετά τη δημοσίευση του αιτήματος για λύτρα, οι χάκερ έστειλαν στη FT ένα βίντεο 60 δευτερολέπτων με καταγραφή οθόνης, στο οποίο εμφανίζεται ένας άγνωστος χρήστης να περιηγείται στην αποθήκη των φερόμενων εγγράφων της Revolut.

Τα έγγραφα που εμφανίζονται στο βίντεο φαίνεται να περιλαμβάνουν άδειες οδήγησης, διαβατήρια, φωτογραφίες ταυτότητας πελατών της Revolut που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία επαλήθευσης «γνώρισε τον πελάτη σου» (KYC), καθώς και ιστορικά συναλλαγών. Η παραβίαση δεδομένων φαίνεται να έχει επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών.

Οι χάκερ απέκτησαν τα αρχεία παραβιάζοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο χρησιμοποίησαν για να προσποιηθούν ότι ήταν εκπρόσωποι των αρχών επιβολής του νόμου και να απαιτήσουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους λογαριασμούς πελατών της Revolut για διάστημα αρκετών μηνών. Η ομάδα δήλωσε ότι επέλεξε τους στόχους χρησιμοποιώντας ανάλυση blockchain για να εντοπίσει λογαριασμούς της Revolut με σημαντικά αποθέματα κρυπτονομισμάτων.

Η Revolut δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι «δεν έχει λάβει καμία άμεση επικοινωνία ή απαίτηση από τα άτομα ή την ομάδα που προβάλλουν αυτούς τους ισχυρισμούς». Αρκετοί πελάτες της Revolut που επηρεάστηκαν έχουν εκφράσει ανησυχία για το ενδεχόμενο να έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Η Revolut είχε δηλώσει προηγουμένως ότι παρείχε στους επηρεαζόμενους πελάτες «άμεση υποστήριξη» και ότι «συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές».

Από την ίδρυσή της το 2015, η Revolut έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας της Ευρώπης, λειτουργώντας ως τράπεζα σε περισσότερες από 30 χώρες και εξυπηρετώντας 80 εκατομμύρια πελάτες. Πρόσφατα, η αξία της εκτιμήθηκε στα 115 δισ. δολάρια στο πλαίσιο μιας δευτερογενούς πώλησης μετοχών.

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