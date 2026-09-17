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17.09.2026 22:41

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα επιβαρυντικά στοιχεία για Θεοδωρόπουλο και Γάκα – Αρνήθηκαν να δώσουν στο ΕΚΑΒ πληροφορίες για τον ασθενή, το έγγραφο που τους «καίει»

17.09.2026 22:41
mazwnakis giatroi

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Νέα, επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται στο «φως» για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, καθώς το επίσημο έγγραφο των διασωστών του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή αποτυπώνει πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών κατά την επιχείρηση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 9/9, όταν το πλήρωμα κλήθηκε να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ALPHA, το έγγραφο της διακομιδής προς το νοσοκομείο «Ελπίς» καταγράφει μια παντελώς προβληματική εικόνα, με τους εμπλεκόμενους γιατρούς να αρνούνται να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή.

Κατά το ρεπορτάζ, Θεοδωρόπουλος και Γάκα απέκρυψαν την ταυτότητα του δημοφιλούς τραγουδιστή, ενώ δεν παρείχαν καμία βοήθεια και δεν συνεργάστηκαν με το πλήρωμα που έφτασε στο σημείο.

Ειδικότερα, στο επίσημο χαρτί του ασθενοφόρου σημειώνεται αυτολεξεί πως «οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».

Παράλληλα, οι διασώστες περιγράφουν την κατάσταση που βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν έφτασαν στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι: «Βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκαν 2 mg αδρεναλίνη στο σημείο, καθόλου BLS με χρήση AED. O ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε αδρεναλίνη», ενώ στο σχετικό πεδίο του εγγράφου επισημαίνεται με ειδική σήμανση ότι ο ασθενής δεν ανέπνεε.

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