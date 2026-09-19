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19.09.2026 17:15

Λουξεμβούργο: Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του κεντρικού αεροδρομίου λόγω της παρουσίας drones

19.09.2026 17:15
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Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε το Σάββατο, 19/9, ο πρωθυπουργός, Λικ Φριντέν.

Ο Φριντέν επεσήμανε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό, που σημειώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών στην Ευρώπη σχετικά με τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου διευκρίνισε ότι «τις τελευταίες ημέρες» έχει παρατηρηθεί η παρουσία «ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στον εναέριο χώρο της χώρας, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους. «Αναλύουμε την κατάσταση», σημείωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η εναέρια κυκλοφορία διεκόπη για λίγο στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο στο αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου μετά τον εντοπισμό drones που πετούσαν χωρίς άδεια εντός της περιμέτρου του.

Η αναστολή αποφασίστηκε ως «προληπτικό μέτρο για τη εγγύηση της ασφάλειας των επιβατών, των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιρειών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των αεροσκαφών», εξήγησε το αεροδρόμιο.

Ταλαιπωρία για περισσότερους από 1.800 επιβάτες

Ο εθνικός αερομεταφορέας Luxair ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.800 επιβάτες επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας, η οποία οδήγησε στην εκτροπή 17 πτήσεων άφιξης σε άλλα αεροδρόμια, όπως των Βρυξελλών, του Παρισιού και της Φρανκφούρτης.

«Πρόκειται για κάτι καινούργιο για το Λουξεμβούργο, αλλά όχι εντελώς πρωτόγνωρο για τις γειτονικές μας χώρες», δήλωσε ο Φριντέν για το περιστατικό έπειτα από έκτακτη σύσκεψη που είχε με τους υπουργούς Άμυνας και Εσωτερικών της χώρας.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι το Κιέβου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις «υβριδικές» επιθέσεις που συνδέονται με τη Μόσχα. Αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν υπερπτήσεις drones κοντά σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και κυβερνοεπιθέσεις.

Drones εθεάθησαν πέρυσι να πετούν πάνω από ευαίσθητες τοποθεσίες στο Βέλγιο και τη Δανία και φέτος ένα drone που μετέφερε εκρηκτικά εντοπίστηκε σε γερμανικό αεροδρόμιο, με το Βερολίνο να κατηγορεί τη Ρωσία.

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