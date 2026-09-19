Ζελένσκι: «Ο στρατός ανέπτυξε νέο αναχαιτιστικό drone» – «Καλά αποτελέσματα κατά των Shahed»

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο ουκρανικός στρατός ανέπτυξε ένα νέο αναχαιτιστικό drone, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί «με επιτυχία».

«Βήμα βήμα προχωράμε ώστε να προσφέρουμε στην Ουκρανία μεγαλύτερη προστασία», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος επικαλέστηκε αναφορά του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ, σύμφωνα με την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις κατέγραψαν «καλά αποτελέσματα» στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed που φέρουν κινητήρα τζετ.

I received reports from Defense Minister Yevhenii Khmara and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi. Following the change in leadership of the Medical Forces Command of the Armed Forces of Ukraine, decisions are being prepared to update its management… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2026

Παράλληλα, ο διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ «Μαντιάρ» Μπρόβντι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει ή πλήξει 300 ρωσικούς στόχους που σχετίζονται με την αντιαεροπορική άμυνα μέσα σε 261 ημέρες του 2026, με τα πλήγματα να έχουν επιβεβαιωθεί μέσω βίντεο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνολικός αριθμός περιλαμβάνει 162 αντιαεροπορικά πυραυλικά και κινητά συστήματα, 124 συστήματα ραντάρ και 14 συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου επλήγησαν 26 στόχοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό για το διάστημα 1-18 Σεπτεμβρίου στους 37.

Ο Μπρόβντι πρόσθεσε ότι ο 300ός στόχος ήταν ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα Buk-M3, κοντά στο χωριό Ουκραΐνκα, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή της Ζαπορίζια.

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