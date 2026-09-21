Από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έπασχε ο 15χρονος που κατέληξε στην Καρίτσα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική 

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Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του 15χρονου στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό εύρημα που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Κυριακής, χωρίς να υπάρχει γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πάντως, η διερεύνηση δεν σταματά στο συγκεκριμένο εύρημα. Αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν ώστε να προκύψει ασφαλέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ιατρικές πηγές είχαν αναφέρει νωρίτερα στο onlarissa.gr ότι ο 15χρονος ήταν ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί, χωρίς γνωστό ιστορικό υγείας, και ότι οι οικείοι του τον είχαν εντοπίσει πεσμένο μπρούμυτα, ενώ έβγαζε αφρούς. Όταν έφθασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο καρδιακός ρυθμός του ήταν μη απινιδώσιμος, ενώ οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα.

Τι είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι πάθηση κατά την οποία παρατηρείται πάχυνση του καρδιακού μυός και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται με σοβαρές αρρυθμίες ή αιφνίδια καρδιακά επεισόδια. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τελική ιατροδικαστική εκτίμηση θα προκύψει μόνο μετά την ολοκλήρωση και των εργαστηριακών εξετάσεων.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει από την πρώτη στιγμή μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, καθώς ο 15χρονος κατέρρευσε αιφνίδια χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει γνωστό κάποιο πρόβλημα υγείας.

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