«Σε πήρα στον λαιμό μου»: Τα μηνύματα που αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής και η Γάκα

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Μηνύματα αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός και η γιατρός Ιωάννα Γάκα πριν και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής έστελναν πελάτες ο ένας στον άλλο. Ο υπνοθεραπευτής σύμφωνα με το «πρωτόκολλο» που εφάρμοζε, είχε παραπέμψει τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Γάκα για πλασμαφαίρεση, ώστε να είναι σε θέση έπειτα να του καθαρίσει την ψυχή.

Στις 14.40 η γιατρός έστειλε μια φωτογραφία του τραγουδιστή στον Νάσο Κομιανό και ενημερώσε «όλα καλά»

Αφού έγινε γνωστό ότι Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι ο Κομιανός έστειλε μήνυμα στη Γάκα, στο οποίο απολογούταν «σε πήρα στον λαιμό μου».

Την προηγούμενη μέρα τραγουδιστής έκανε υδροθεραπεία στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ο Νάσος Κομιανός είχε στείλει μήνυμα στη Γάκα, στο οποίο τη ρωτούσε αν «ήρθε ο Μαζώ». «Ναι, κάνουμε θεραπεία», εκείνη απαντησε.

Κομιανός: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήρθε σε εμένα μέσω μιας κυρίας»

Νωρίτερα ο υπνοθεραπευτής πέρασε το κατώφλι του ανακριτή για να καταθέσει ως μάρτυρας. ««Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας, ήρθα να συμβάλω, για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και ειπώθηκαν εκεί. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Δικαιοσύνης», είπε ο ίδιος βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο και, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ που με εξευτελίζετε. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Πάντως, ο ίδιος δήλωσε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μία φορά μόνο. «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον είχα συναντήσει μία φορά μόνο, τη Δευτέρα. Δεν πρόλαβα να πάρω ιστορικό. Σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να πάρει κανείς ιστορικό. Ήταν απλώς μια συζήτηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήρθε μέσω μιας κυρίας, η οποία ήταν από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Συστήθηκαν. Δεν μπορώ να πω άλλες λεπτομέρειες», είπε.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Γλύκας, συνήγορος του υπνοθεραπευτή, σημείωσε ότι «όπως καταλαβαίνετε, η ανάκριση είναι μυστική και δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλως και συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθειας. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί».

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