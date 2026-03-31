ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:32
ΟΣΥ: Χωρίς καθαριότητα τα αστικά λεωφορεία

Χωρίς καθαριότητα κατά το τελευταίο δεκαήμερο έχουν μείνει και πάλι τα αστικά λεωφορεία της ΟΣΥ, η δεύτερη μάλιστα φορά που αυτό συμβαίνει μέσα στο τελευταίο δίμηνο.

Όπως διαβάζουμε στο athenstransport.com Αιτία η λήξη της προηγούμενης -μηνιαίας- σύμβασης για την καθαριότητα των οχημάτων, εν αναμονή της υπογραφής νέας, για διάστημα 30 ακόμα ημερών.

Σύμφωνα με πηγές της ΟΣΥ, η υπογραφή της νέας σύμβασης αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, οπότε και θα ξεκινήσει και πάλι το έργο της καθαριότητας των οχημάτων κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ήδη, με απόφαση του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα, έχει η νέα σύμβαση με διάρκεια ενός μήνα και δυνατότητα παράτασης για 15 ημέρες, με κόστος 331.530,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των 45 ημερών.

Η τακτική της υπογραφή μηνιαίων συμβάσεων φαίνεται πως έχει λάβει μόνιμο χαρακτήρα κατά τον τελευταίο ένα και πλέον χρόνο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εν εξελίξει δύο διεθνείς διαγωνισμοί για το έργο της καθαριότητας.

Και οι δύο είναι σε αδιέξοδο λόγω προσφυγών που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες σε αυτούς, τόσο κατά των συνυποψηφίων όσο και κατά της ΟΣΥ.

Όπως σημειώνεται από την πλευρά της ΟΣΥ, η εταιρεία, η οποία εδώ και πολλά χρόνια -όπως και το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου- δεν διαθέτει δικό της προσωπικό καθαριότητας, έχει ουσιαστικά «δεμένα τα χέρια της» και πέραν της υπογραφής ολιγόμηνων συμβάσεων πρέπει να περιμένει τη δικαστική εξέλιξη των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Σοβαρές καταγγελίες για την υγιεινή των λεωφορείων

Από την πλευρά των εργαζομένων, η παράταξη της ΠΑΣΚΕ είχε ζητήσει πρόσφατα την παρέμβαση του Εισαγγελέα για την κατάσταση που επικρατεί στα λεωφορεία, υποστηρίζοντας πως ακόμα και όταν οι μηνιαίες συμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οχήματα δεν καθαρίζονται επαρκώς, αφού πέραν του βασικού καθαρισμού κάθε βράδυ δεν γίνονται καθαρισμοί εις βάθος για τους οποίους συνήθως απασχολείται προσωπικό κατά τη διάρκεια της ημέρας.

