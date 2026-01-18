Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα δύο ρεύματα από Δευτέρα για 3 μέρες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα (19/1), την Τρίτη (20/1) και την Παρασκευή (23/1) στον Κηφισό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα τμημάτων της Λεωφόρος Κηφισού στις περιοχές Μοσχάτο/Ταύρος, Νίκαια/Αγ. Ι. Ρέντης και Ν. Φιλαδέλφεια/Ν. Χαλκηδόνα.
Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
