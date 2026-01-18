Στο Μέγαρο Μαξίμου την Δευτέρα οι αγρότες: Τα 14 αιτήματα που θα θέσουν, «δεν υπάρχει περιθώριο νέων μέτρων», λέει η κυβέρνηση

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου αναμένεται να περάσει αύριο, Δευτέρα στις 13:00 η 25μελής αντιπροσωπεία των αγροτών, συνοδευόμενη από έξι παρατηρητές.

Εκεί, στη συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη θα του παρουσιάσουν το σύνολο των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου μία ημέρα μετά την ξεκάθαρη τοποθέτηση του πρωθυπουργού, πως δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα.

Η δήλωση αυτή φέρνει την συνάντηση κάτω από κακές συνθήκες, με τους αγρότες ωστόσο να θέλουν να πείσουν τον πρωθυπουργό για τους λόγους που πρέπει να ακουστούν και να γίνουν δεκτά τα 14 αιτήματα που έχουν αποσταλεί ήδη στην κυβέρνηση.

Έμφαση δίνουν κυρίως στη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur η οποία ωστόσο έχει υπογραφεί πλέον, στη μείωση του κόστους ρεύματος και πετρελαίου για όλους τους αγρότες, στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους και τους φυσικούς κινδύνους, καθώς και στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Ιδιαίτερα οι Θεσσαλοί αγρότες προσέρχονται στη συνάντηση διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, ενισχύσεις για το σιτάρι και το βαμβάκι για το σύνολο των παραγωγών, μεγαλύτερες εκπτώσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, διαγραφή των δικογραφιών που αφορούν κινητοποιήσεις, αλλά και την άμεση εκκίνηση και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν τη Θεσσαλία τον χειμώνα και θα διασφαλίσουν επαρκή υδάτινα αποθέματα για τις καλλιέργειες το καλοκαίρι.

Σε ένδειξη καλής θέλησης, έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τα μπλόκα τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση της αυριανής συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους, η αποχώρηση δεν συνιστά υποχώρηση.

«Η πρωτοφανής 50ήμερη κινητοποίηση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση που οδήγησαν σε εξαγγελίες, λύσεις αλλά και απορρίψεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου στο Μέγαρο Μαξίμου, τα συλλογικά όργανα των αγροτών αναμένεται να συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Που δίνουν έμφαση τα «σκληρά μπλόκα»

Η αντιπροσωπεία των Θεσσαλών αγροτών μεταβαίνει στην Αθήνα με τη λίστα των αιτημάτων που εγκρίθηκε στην πανελλαδική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου. Ο πρώτος άξονας αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής και ο δεύτερος την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα προβλήματα της κτηνοτροφίας, κυρίως στον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για βελτιώσεις σε μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Στην ομάδα των 25 μελών συμμετέχουν 15 αγρότες και 10 κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, ενώ την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν λαϊκές συνελεύσεις στο μπλόκο της Νίκαιας για ενημέρωση και συντονισμό σε τοπικό επίπεδο.

Χωρίς δημοσιονομικές παρεκκλίσεις, επιμένει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση διαμηνύει ωστόσο ότι η συνάντηση δεν είναι προσχηματική, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για δημοσιονομικές παρεκκλίσεις. Όπως σημειώνει, ο διάλογος θα επικεντρωθεί τόσο σε διαρθρωτικά ζητήματα όσο και σε τεχνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των παραγωγών.

Μεταξύ άλλων, εξετάζονται προτάσεις για την επίλυση ζητημάτων όπως ο ΑΤΑΚ, καθώς και ιδέες για την κατανομή των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από το νέο σύστημα επιδοτήσεων.

