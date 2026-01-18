Αγρότες: Με τη δική της ατζέντα η κάθε περιοχή στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Οι κινήσεις τους μετά το ραντεβού στο Μαξίμου

Λιγότερο από ένα 48ωρο έμεινε για την κρίσιμη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα και ήδη στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων καθορίστηκαν τα πρόσωπα της πενταμελούς επιτροπής που θα μεταβούν στο Μαξίμου, όπου θα υπάρχουν και έξι παρατηρητές.

Κάθε περιοχή έχει ετοιμάσει να παρουσιάσει αναλυτικά όσα απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, με τους αγρότες των Μαλγάρων, να εστιάζουν τα 14 αιτήματα που είχαν αποστείλει στις 14 Δεκεμβρίου στο πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά και στη συμφωνία Mercosur και στο ρύζι.

Το πρόβλημα στον μεγαλύτερο ορυζώνα της Ελλάδας είναι ότι φέτος κατέρρευσαν οι τιμές στο ρύζι εξαιτίας της εισαγωγής ρυζιού από την Ταϊλάνδη σε πολύ χαμηλές τιμές. Όσοι πούλησαν αναγκάστηκαν να πουλήσουν σε τιμή κάτω του κόστους. Από εκεί και πέρα ουσιαστικό είναι όχι μόνο πώς θα ξεπεραστεί η απώλεια του φετινού εισοδήματος και για το συγκεκριμένο προϊόν αλλά και για άλλα προϊόντα στην ευρύτερη περιοχή.

Όσον αφορά τη Θεσσαλία στην επιτροπή που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό θα συμμετέχουν 10 αγρότες κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Τρεις από το μπλόκο της Νίκαιας, δύο από τη Μαγνησία, τρεις από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, και δύο από το μπλόκο του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα προταξούν το διεκδικητικό πλαίσιο με τα 14 αιτήματα και τα παραρτήματα των μελισσοκόμων και των αλιέων, έτσι όπως αυτό συναποφασίστηκε στην πρώτη συνέλευση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου αμέσως μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα οι αγρότες θα καταθέσουν προτάσεις και ζητώντας λύσεις και απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με τους βαμβακοπαραγωγούς, οι οποίοι την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο είχαν κόστος παραγωγής ανά στρέμμα τα 280 ευρώ, ενώ τα έσοδα που έλαβαν ήταν στα 240 ευρώ. Τι θα γίνει με τα εφόδια τα οποία οι αγρότες πληρώνουν στην Ελλάδα ακόμη και 10 φορές περισσότερο σε σύγκριση με άλλες γειτονικές χώρες των Βαλκανίων ή την Τουρκία. Τι θα γίνει με το εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στους κτηνοτρόφους, όχι μόνο για την ανασύσταση των κοπαδιών τους, αλλά και το πώς θα εκριζωθεί. Όπως επίσης και τι θα γίνει και με τα έργα υποδομής που απαιτούνται να γίνουν στη Θεσσαλία, αφού μόνο τα τελευταία 10 χρόνια πλημμύρισε τέσσερις φορές.

Αφού, πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα θα επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα πραγματοποιήσουν τις συνελεύσεις τους και θα συντονιστούν με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια αναμένουν τις εξελίξεις της συνάντησης της Δευτέρας για να δουν πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Τα πρώτα τρακτέρ θα αρχίσουν να αποχωρούν από το σημείο τη Δευτέρα σε ένδειξη σεβασμούς προς τους συναδέλφους τους τους εκπροσώπους των πανελλαδικών μπλόκων που θα συναντηθούν την ίδια ημέρα με τον Πρωθυπουργό. Οι αγρότες του μπλόκου θα περιμένουν να ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και θα αρχίσουν να αποχωρούν επιφυλασσόμενοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους με άλλες μορφές κινητοποιήσεων και δράσεων, χωρίς τρακτέρ στους δρόμους.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Στην κατάψυξη η χώρα λόγω της έλευσης του ουκρανικού ψύχους – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Εκκενώθηκαν οι διπλανές κατοικίες (Videos)

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»