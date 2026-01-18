Καιρός: Στην κατάψυξη η χώρα λόγω της έλευσης του ουκρανικού ψύχους – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Ψυχρές αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να επηρεάσουν έντονα τον καιρό στη χώρα, προκαλώντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας και αισθητό τσουχτερό κρύο, ενώ χιόνια θα πέσουν σε ορεινές περιοχές αλλά και σε χαμηλά υψόμετρα.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στα κεντρικά ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα και ενδεχομένως κατά περιόδους σε περιοχές της Θεσσαλίας με χαμηλό υψόμετρο. Στη Μακεδονία αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους και στα παραθαλάσσια τμήματα χιονόνερο κατά περιόδους, Αργά το βράδυ τα φαινόμενα κατά τόπους θα ενταθούν. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης, ενώ στα ορεινά της Κρήτης θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 3 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -2 έως 8, στη Θράκη από -8 έως 4, στην Ήπειρο από -1 έως 9-11 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -2 έως 5-7, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά από 3 έως 11-13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 1 έως 7 βαθμούς, στα Επτάνησα από 5 έως 10-12, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 1 έως 4-6 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 11-14 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στη θάλασσα των Κυθήρων 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, και τοπικά στα νότια πελάγη στην έξοδο του Κορινθιακού 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Χιονόπτωση θα εκδηλώνεται κατά περιόδους στην Πάρνηθα και στο Κιθαιρώνα. Από το βράδυ ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα υπόλοιπα ορεινά και σε ημιορεινά τμήματα, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 7 βαθμούς, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο στα πεδινά και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Αργά το βράδυ χιονόπτωση θα εκδηλωθεί σε τμήματα με χαμηλό υψόμετρο περιφερειακά της πόλης και ενδεχομένως τη νύχτα στην πόλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 5 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης η θερμοκρασία θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Που θα πέσουν χιόνια

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Ρωσία, θα μεταβάλλουν αισθητά τον καιρό στη χώρα μας, αρχής γενομένης από το Σάββατο 17/01.

Πιο αναλυτικά, το διήμερο Σάββατο 17/01 και Κυριακή 18/01 αναμένονται:

Συνολική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών.

Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις, που κατά βάση θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα και σε περιοχές της Θεσσαλίας,

της Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του καιρού θα δοθούν σε νεότερες ανακοινώσεις.

Κολυδάς: «Κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρεται στις σημερινές καιρικές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά διατηρούν τις θερμοκρασίες χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, με πιο έντονο το κρύο τη νύχτα και τις πρωινές ώρες.

«Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους. Νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις. Χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια: ψύχος, άνεμος και καθαρά χειμερινός χαρακτήρας. Με λίγα λόγια: κανονικός χειμώνας, όπως παλιά» έγραψε o ο κ. Κολυδάς.

Ο καιρός την Κυριακή

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής, της κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα θτάσει τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 10, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά-ημιορεινά τμήματα

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.Στη δυτική Μακεδονία 2 μς 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 9 με 10, τοπικά στα νότια έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τοπικά η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη έως 16.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βορειότερα τμήματα.όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, Ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

