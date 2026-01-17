Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Πρεμιέρα για τις χειμερινές εκπτώσεις κάνουν τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου και ξανανοίγουν την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για την Κυριακή 18 Ιανουαρίου είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και δεν αποκλείονται μικρές διαφοροποιήσεις, κυρίως από μεγάλες εμπορικές αλυσίδες.

Σημειώνεται ότι η χειμερινή εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές αυτή την περίοδο, κυρίως για προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.

Η ζήτηση συγκεντρώνεται στην ένδυση και υπόδηση, ενώ ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

