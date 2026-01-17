Το Δημόσιο κρατά την αγορά όμηρο με 3,8 δισ. «φέσια» και παγωμένες επιστροφές φόρων

Στο ίδιο έργο θεατές παραμένει η αγορά απέναντι στις καθυστερήσεις πληρωμών του Δημοσίου. Τον Νοέμβριο του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς ιδιώτες, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ανήλθαν στα 3,792 δισ. ευρώ — μια ανάσα από τα 3,8 δισ. ευρώ. Το ποσό εμφανίζεται οριακά μειωμένο σε σχέση με τον Οκτώβριο, ωστόσο σε ετήσια βάση είναι αυξημένο κατά 741 εκατ. ευρώ ή 24,3% έναντι του Δεκεμβρίου 2024, στοιχείο που δείχνει ότι το απόθεμα των υποχρεώσεων παραμένει «κολλημένο» σε υψηλά επίπεδα.

Στο πεδίο των καθαρών χρεών προς ιδιώτες, η Γενική Κυβέρνηση συγκέντρωσε οφειλές 3,026 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 30,4% μέσα σε έντεκα μήνες. Η εικόνα αυτή, παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις, καταγράφει ότι το Δημόσιο εξακολουθεί να λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος «μπαταχτσής» στην οικονομία, κρατώντας εκτός αγοράς πόρους που θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε επενδύσεις, μισθοδοσίες και κεφάλαιο κίνησης. Στην πράξη, οι καθυστερήσεις αποστερούν πολύτιμη ρευστότητα από την πραγματική οικονομία και αυξάνουν την πίεση στις επιχειρήσεις που περιμένουν να πληρωθούν για υπηρεσίες και προμήθειες που έχουν ήδη παραδώσει.

Τα δημόσια νοσοκομεία παραμένουν ο βασικός «πρωταγωνιστής» των ληξιπρόθεσμων. Οι οφειλές τους προς προμηθευτές διαμορφώθηκαν σε 1,683 δισ. ευρώ, έναντι 1,725 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Παρά τη μικρή μηνιαία υποχώρηση, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων έχουν αυξηθεί κατά 519 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 55% του συνόλου των οφειλών προς ιδιώτες. Το πρόβλημα έχει επανειλημμένα επισημανθεί από ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ έχει υπάρξει και καταδίκη της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις καθυστερήσεις πληρωμών των νοσοκομείων, γεγονός που υπογραμμίζει τη χρονιότητα της δυσλειτουργίας.

Ακολουθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, με οφειλές 582 εκατ. ευρώ. Η μηνιαία μεταβολή είναι περιορισμένη (μείωση 8 εκατ. ευρώ), ενώ σε σύγκριση με το τέλος του 2024 η εικόνα είναι σχεδόν στάσιμη. Οι εκκρεμότητες αποδίδονται κυρίως σε καθυστερήσεις στην απονομή επικουρικών συντάξεων, δηλαδή σε διαδικασίες που παράγουν «ουρές» πληρωμών, οι οποίες μετατρέπονται σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οφειλές δήμων και περιφερειών ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Παράλληλα, τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου εμφάνισαν οφειλές 237 εκατ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με τον Οκτώβριο (236 εκατ. ευρώ), ενώ σε έντεκα μήνες αυξήθηκαν κατά 52 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο κάδρο, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προσθέτουν ένα ακόμη βάρος στην πραγματική οικονομία. Τον Νοέμβριο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 766 εκατ. ευρώ, από 708 εκατ. ευρώ έναν μήνα πριν. Από αυτές, οι επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες φτάνουν τα 419 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος — 197 εκατ. ευρώ — παραμένει μη επιστρεφόμενο όχι επειδή έχει απορριφθεί, αλλά επειδή δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία, είτε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών είτε λόγω αδυναμίας εντοπισμού των δικαιούχων από τη φορολογική διοίκηση.

Για να ανακοπεί η διόγκωση των υποχρεώσεων, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει εκδώσει εγκύκλιο με την οποία καλεί τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τους εποπτευόμενους οργανισμούς να αποπληρώνουν άμεσα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και να αποφεύγουν τη δημιουργία νέων. Παράλληλα, προβλέπεται δημοσιοποίηση στοιχείων για τους φορείς που καθυστερούν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ως μέτρο πίεσης για συμμόρφωση.

Η συνολική εικόνα, πάντως, δείχνει ότι η καθυστέρηση πληρωμών εξακολουθεί να λειτουργεί ως μηχανισμός που μεταφέρει το κόστος στο πεδίο της αγοράς. Για τις επιχειρήσεις, ειδικά όσες δραστηριοποιούνται ως προμηθευτές του Δημοσίου, οι παρατεταμένες εκκρεμότητες μεταφράζονται σε έλλειμμα ρευστότητας και σε δυσκολία χρηματοδότησης της καθημερινής λειτουργίας τους — την ώρα που, στα χαρτιά, τα ποσά είναι απαιτητά και κατοχυρωμένα.

