Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Εκκενώθηκαν οι διπλανές κατοικίες (Videos)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα δύο άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν στο σημείο για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάςα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα.

Η Πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους εκκένωσε τις διπλανές κατοικίες ενώ από το κτήριο απεγκλώβισαν τρία άτομα, από τα οποία τα δύο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Όπως αναφέρει ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα των δυνάμεων είναι η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

