Ηράκλειο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με… νεκροφόρα! (photos)

Με έναν ιδιαίτερο (και αρκετά μακάβριο) τρόπο επέλεξε να εμφανιστεί στον γάμο του ένας γαμπρός στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, ο γαμπρός άφησε την λιμουζίνα και έφτασε στην εκκλησία με… μια νεκροφόρα!

Όπως σχολιάζει ο χρήστης του Facebook που ανέβασε τις σχετικές εικόνες ο γαμπρός έβαλε… «ταφόπλακα στην ελευθερία του».

Το θέαμα ήταν τόσο αναπάντεχο που οι καλεσμένοι απαθανάτισαν την στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, σχολιάζοντας μάλιστα σύμφωνα με το zarpanews.gr ότι πρόκειται για έναν γάμο που σίγουρα θα μείνει… αξέχαστος.

