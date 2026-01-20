search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:52
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 12:28

Ηράκλειο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με… νεκροφόρα! (photos)

20.01.2026 12:28
gamos_nekrofora
Photo Credits: @Μανωλης Μπικακης via Facebook

Με έναν ιδιαίτερο (και αρκετά μακάβριο) τρόπο επέλεξε να εμφανιστεί στον γάμο του ένας γαμπρός στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, ο γαμπρός άφησε την λιμουζίνα και έφτασε στην εκκλησία με… μια νεκροφόρα!

Όπως σχολιάζει ο χρήστης του Facebook που ανέβασε τις σχετικές εικόνες ο γαμπρός έβαλε… «ταφόπλακα στην ελευθερία του».

Το θέαμα ήταν τόσο αναπάντεχο που οι καλεσμένοι απαθανάτισαν την στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, σχολιάζοντας μάλιστα σύμφωνα με το zarpanews.gr ότι πρόκειται για έναν γάμο που σίγουρα θα μείνει… αξέχαστος.

