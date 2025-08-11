Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

Οι νεόνυμφοι Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσες απαιτούν σχεδόν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη δικαστική τους διαμάχη με τον αποξενωμένο αδελφό της Λόρεν, Μάικλ Σάντσες.

Σύμφωνα με την Page Six, το ζευγάρι και η νομική τους ομάδα υπέβαλαν αίτηση στις 28 Ιουλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια, απαιτώντας από τον Μάικλ να καταβάλει 182.374 δολάρια σε δικηγορικά έξοδα και 8.182 δολάρια σε δικαστικά έξοδα.

Το ζευγάρι έχει εμπλακεί σε μια ατελείωτη νομική διαμάχη με τον Μάικλ, την οποία οι δικηγόροι της Λόρεν έχουν χαρακτηρίσει ως «πολυετή εκστρατεία παρενόχλησης με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αποσπάσει έναν εντελώς άδικο οικονομικό διακανονισμό».

Το ζευγάρι ζητά αμοιβές δικηγόρου και λέει ότι οι ωριαίες αμοιβές των δικηγόρων τους κυμαίνονται από 549 έως 1.125 δολάρια.

Η πικρή οικογενειακή διαμάχη ξεκίνησε λίγο αφότου ο Μπέζος ανακοίνωσε τον χωρισμό του από την επί 25 χρόνια σύζυγό του, Μακένζι Σκοτ.

Η Page Six ανέφερε εκείνη την εποχή ότι ο Μπέζος έβγαινε ήδη με τη Σάντσες — η οποία ήταν ακόμα νόμιμα παντρεμένη, αλλά σε διάσταση, από τον ατζέντη του Χόλιγουντ, Πάτρικ Γουάιτσελ.

Τα πράγματα έγιναν εκρηκτικά όταν η National Enquirer φέρεται να απείλησε να δημοσιεύσει φωτογραφίες με ακατάλληλο περιεχόμενο, με αποτέλεσμα ο Μπέζος να προλάβει τελικά το δημοσίευμα και να δημοσιεύσει ο ίδιος περιγραφές των εικόνων.

Ο Μάικλ αρνήθηκε ότι διέρρευσε οποιεσδήποτε σέλφι «που αποτελούσε χτύπημα κάτω από τη ζώνη». (Δεν αρνήθηκε ότι διέρρευσε άλλες πληροφορίες.)

Ωστόσο, οι New York Times ανέφεραν ότι: «Η κα Σάντσες και η American Media υπέγραψαν συμφωνία εμπιστευτικότητας», στις 18 Οκτωβρίου 2018, «σχετικά με ορισμένες πληροφορίες, φωτογραφίες και μηνύματα κειμένου που τεκμηριώνουν μια σχέση μεταξύ του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες», σύμφωνα με σύμβαση μεταξύ των δύο μερών που είδε το μέσο.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Μάικλ μήνυσε τον Μπέζος για δυσφήμιση. Τον Νοέμβριο του 2020, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες αποφάνθηκε υπέρ του Μπέζος — αν και οι συνεχιζόμενες υποθέσεις συνεχίζονται στη νομική διαμάχη.

