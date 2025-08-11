search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 17:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 16:42

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

11.08.2025 16:42
bezos-Sanchez-new

Οι νεόνυμφοι Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσες απαιτούν σχεδόν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη δικαστική τους διαμάχη με τον αποξενωμένο αδελφό της Λόρεν, Μάικλ Σάντσες.

Σύμφωνα με την Page Six, το ζευγάρι και η νομική τους ομάδα υπέβαλαν αίτηση στις 28 Ιουλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια, απαιτώντας από τον Μάικλ να καταβάλει 182.374 δολάρια σε δικηγορικά έξοδα και 8.182 δολάρια σε δικαστικά έξοδα.

Το ζευγάρι έχει εμπλακεί σε μια ατελείωτη νομική διαμάχη με τον Μάικλ, την οποία οι δικηγόροι της Λόρεν έχουν χαρακτηρίσει ως «πολυετή εκστρατεία παρενόχλησης με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αποσπάσει έναν εντελώς άδικο οικονομικό διακανονισμό».

Το ζευγάρι ζητά αμοιβές δικηγόρου και λέει ότι οι ωριαίες αμοιβές των δικηγόρων τους κυμαίνονται από 549 έως 1.125 δολάρια.

Η πικρή οικογενειακή διαμάχη ξεκίνησε λίγο αφότου ο Μπέζος ανακοίνωσε τον χωρισμό του από την επί 25 χρόνια σύζυγό του, Μακένζι Σκοτ.

Η Page Six ανέφερε εκείνη την εποχή ότι ο Μπέζος έβγαινε ήδη με τη Σάντσες — η οποία ήταν ακόμα νόμιμα παντρεμένη, αλλά σε διάσταση, από τον ατζέντη του Χόλιγουντ, Πάτρικ Γουάιτσελ.

Τα πράγματα έγιναν εκρηκτικά όταν η National Enquirer φέρεται να απείλησε να δημοσιεύσει φωτογραφίες με ακατάλληλο περιεχόμενο, με αποτέλεσμα ο Μπέζος να προλάβει τελικά το δημοσίευμα και να δημοσιεύσει ο ίδιος περιγραφές των εικόνων.

Ο Μάικλ αρνήθηκε ότι διέρρευσε οποιεσδήποτε σέλφι «που αποτελούσε χτύπημα κάτω από τη ζώνη». (Δεν αρνήθηκε ότι διέρρευσε άλλες πληροφορίες.)

Ωστόσο, οι New York Times ανέφεραν ότι: «Η κα Σάντσες και η American Media υπέγραψαν συμφωνία εμπιστευτικότητας», στις 18 Οκτωβρίου 2018, «σχετικά με ορισμένες πληροφορίες, φωτογραφίες και μηνύματα κειμένου που τεκμηριώνουν μια σχέση μεταξύ του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες», σύμφωνα με σύμβαση μεταξύ των δύο μερών που είδε το μέσο.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Μάικλ μήνυσε τον Μπέζος για δυσφήμιση. Τον Νοέμβριο του 2020, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες αποφάνθηκε υπέρ του Μπέζος — αν και οι συνεχιζόμενες υποθέσεις συνεχίζονται στη νομική διαμάχη.

Διαβάστε επίσης:

Κόλιν Φάρελ: Τιμητική διάκριση στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Πρόστιμο στην Κέιτι Πέρι – Γύρισε βίντεο κλιπ χωρίς άδεια σε προστατευόμενη περιοχή της Ισπανίας (Video)

Νόβακ Τζόκοβιτς: Τρυφερά τετ α τετ με τη σύζυγό του στη Μύκονο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
merz
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία προσκαλεί Τραμπ, Ζελένσκι, τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε τηλεδιάσκεψη πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν

katsiki-mohito
ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Κατσίκα «έσκασε» σε παραλία – Έψαχνε φαγητό και ήπιε… μοχίτο (Video)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Τηλεθεάσεις καναλιών: Πρωτοκαθεδρία του Alpha την εβδομάδα που πέρασε

Liam Neeson
LIFESTYLE

Η viral αντίδραση του Λίαμ Νίσον αν γνωρίζει τα Labubu (Video)

TELEKOM_IRIS2
ADVERTORIAL

TELEKOM: Συμμετοχή στο διαστημικό πρόγραμμα IRIS2 για την παροχή ασφαλούς συνδεσιμότητας και γρήγορου internet στην Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 17:43
merz
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία προσκαλεί Τραμπ, Ζελένσκι, τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε τηλεδιάσκεψη πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν

katsiki-mohito
ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Κατσίκα «έσκασε» σε παραλία – Έψαχνε φαγητό και ήπιε… μοχίτο (Video)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Τηλεθεάσεις καναλιών: Πρωτοκαθεδρία του Alpha την εβδομάδα που πέρασε

1 / 3