Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4), καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά έξω από σούπερ μάρκετ στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 12:30 το μεσημέρι ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε δύο αλλοδαπούς, με τον έναν να τραυματίζει τον άλλο με αιχμηρό αντικείμενο -πιθανότατα μαχαίρι– στην κοιλιά.

Ο τραυματίας, ηλικίας περίπου 30 ετών πιθανόν αιγυπτιακής καταγωγής, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και άμεσα κλήθηκαν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης της αιματηρής επίθεσης που εκτιμάται πως είναι Πακιστανός διέφυγε και αναζητείται.

