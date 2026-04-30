Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4), καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά έξω από σούπερ μάρκετ στην Ανάβυσσο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 12:30 το μεσημέρι ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε δύο αλλοδαπούς, με τον έναν να τραυματίζει τον άλλο με αιχμηρό αντικείμενο -πιθανότατα μαχαίρι– στην κοιλιά.
Ο τραυματίας, ηλικίας περίπου 30 ετών πιθανόν αιγυπτιακής καταγωγής, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και άμεσα κλήθηκαν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης της αιματηρής επίθεσης που εκτιμάται πως είναι Πακιστανός διέφυγε και αναζητείται.
Διαβάστε επίσης:
Βέροια: Ζευγάρι τα έκανε γυαλιά-καρφιά σε κατάστημα της ΔΥΠΑ γιατί δεν ενημερώθηκαν για το πότε θα πληρωθούν ένα επίδομα
Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (videos)
Μυστήριο με τον θάνατο 48χρονης στην Αμαλιάδα
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.