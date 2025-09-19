Χρονιά ρεκόρ για τις μεταμοσχεύσεις το 2024: 361 συνάνθρωποι μας έλαβαν δώρα ζωής από 236 δότες

Με θετικό αποτύπωμα στις μεταμοσχεύσεις έκλεισε η περσινή χρονιά καθώς πραγματοποιήθηκαν μεταμοσχεύσεις σε 361 συνανθρώπους μας, γεγονός που καθιστά το 2024 χρονιά ρεκόρ.

Καθοριστικό παράγοντα σε αυτή την επιτυχία παίζουν οι γιατροί και οι τοπικοί συντονιστές μεταμοσχεύσεων που με συντονισμένη προσπάθεια έχουν καταφέρει να αυξήσουν τις μεταμοσχεύσεις. Την ίδια ώρα το ποσοστό άρνησης των συγγενών έχει πέσει στο 26%.

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Δ/ντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής και Δ/ντής Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος-ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ».

Στο εισαγωγικό του σημείωμα ο κ. Θεοδωρίδης αναφέρει πως «ο απολογισμός αυτός δεν αποτελεί μόνο μια καταγραφή των δωρηθέντων και των μεταμοσχευθέντων οργάνων, αλλά και μια ποιοτική ανάλυση του συστήματος που διαχειρίζεται και αξιοποιεί την υπέρτατη προσφορά προς τον συνάνθρωπο, με σκοπό την αξιολόγηση και τη διαρκή βελτίωση».

Αναλυτικά το 2024 υπήρξε η 4η συνεχόμενη χρονιά με αυξητικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της Εθνικής μας Προσπάθειας για την ανάπτυξη των Μεταμοσχεύσεων, και μια χρονιά, όπου η περίπτωση της Ελλάδας συζητήθηκε στα διεθνή forα των μεταμοσχεύσεων ως παράδειγμα επιτυχημένης στρατηγικής ανάπτυξης.

Η χρονιά έκλεισε με 111 αποβιώσαντες δότες συμπαγών οργάνων να χαρίζουν ζωή σε 236 συνανθρώπους μας, ενώ εάν σε αυτούς προσθέσουμε και τους 125 γενναιόδωρους ζώντες δότες νεφρού (123) και ήπατος (2), οι ευεργετηθέντες ασθενείς φθάνουν τους 361.

Θεμέλιος λίθος της αλυσίδας προσφοράς ζωής, είναι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της χώρας μας, με προεξάρχουσες στη δωρεά το 2024 τις ΜΕΘ των Νοσοκομείων:

ΠΓΝΑ «Αττικό», ΓΝΘΘ «Σωτηρία», ΠΑΓΝ Ηρακλείου, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», ΓΝΑ ΚΑΤ, ΓΝΘ «Παπανικολάου».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα των προτάσεων προς τους συγγενείς των υποψηφίων δοτών προέρχεται από τους ίδιους τους ιατρούς ή τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, ενώ η «άρνηση των συγγενών» έχει πέσει στο 26%, ποσοστό εφάμιλλο των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

«Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι οι πολίτες συναινούν στη δωρεά οργάνων, αρκεί να ενημερωθούν σωστά, ενώ “η άρνηση των συγγενών” δεν αποτελεί βασικό αίτιο υστέρησης της χώρας μας στη δωρεά οργάνων», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΟΜ.

Κρίσιμος ο ρόλος των Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων

Ιδιαίτερα σημαντικός αποδεικνύεται ο θεσμός του «Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων» (ΤΣΜ) που λειτουργεί αποτελεσματικά και αποτελεί σημαντικό συνεργάτη των ΜΕΘ, αφού 60 από τους 111 δότες προήλθαν από τα Νοσοκομεία των πρώτων 7 ΤΣΜ, που προσλήφθηκαν με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση.

Τον Οκτώβριο του 2024, οι 7 ΤΣΜ, έγιναν 20, σχεδόν δηλ. όσοι χρειάζονται για την Πανελλαδική κάλυψη των μεγαλύτερων Νοσοκομείων της χώρας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και του Ταμειακού Προγράμματος Ανάκαμψης. Είναι αυτονόητο ότι η αύξηση και η διατήρηση ικανοποιητικών δεικτών δωρεάς, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον θεσμό αυτό, ο οποίος αποτελεί και βασικό στόχο του ΕΟΜ, ως προς τη διαχρονική δραστηριοποίησή του πλέον στα Νοσοκομεία.

Αύξηση δοτών

Η αύξηση των δοτών και μεταμοσχεύσεων οργάνων δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε, καθώς εύλογα προσελκύει περισσότερους ασθενείς στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών και απαιτεί περαιτέρω προσπάθεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και κυρίως τις Μεταμοσχευτικές Μονάδες.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τη προσπάθειά μας, μένοντας προσηλωμένοι στον στόχο μας, ούτως ώστε να προσεγγίσουμε τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, αξιοποιώντας όργανα από τουλάχιστον 200 δότες ετησίως», αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΟΜ κ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης.

«Η αύξηση των μεταμοσχεύσεων δημιουργεί επίσης την υποχρέωση να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο και στην ποιότητα αυτών. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός, ότι μια μικρή πληθυσμιακά χώρα σαν την Ελλάδα, με μικρότερη, σχετικά με άλλες χώρες, εμπειρία και δραστηριοποίηση στον τομέα τον μεταμοσχεύσεων, έχει επιτύχει να έχει εξαίρετα αποτελέσματα στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων, που ξεπερνούν αριθμητικά αρκετούς διεθνείς δείκτες επιβίωσης, ενώ διατηρεί ένα πολύ καλό επίπεδο αποτελεσμάτων στις μεταμοσχεύσεις νεφρού και ήπατος. Η επιτυχία όλων των μεταμοσχεύσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τα μέσα και τους πόρους που παρέχονται από το Σύστημα Υγείας μας προς τις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων και γι’ αυτό αποτελεί πάγια και διαχρονική προτεραιότητα του ΕΟΜ η ανάδειξη των αναγκών όλων των Μονάδων και η υποστήριξή τους από το Υπουργείο Υγείας», αναφέρει ο πρόεδρος.

Οι ήρωες πίσω από τις μεταμοσχεύσεις

Πίσω από την αύξηση της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων, υπάρχει ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο ανθρώπων, με προεξάρχοντες τους δότες και τις σπουδαίες οικογένειές τους, καθώς και φορέων και πολλών επαγγελματιών υγείας, με τον ρόλο του κάθε ενός εξ αυτών να είναι κρισιμότατος για τη μετουσίωση της δωρεάς του δότη σε σωτηρία για τον λήπτη.

Ομοίως, πίσω από τους αριθμούς, βρίσκονται ανθρώπινες ζωές. Ζωές «χαμένες» που κέρδισαν την υστεροφημία τους και ζωές κερδισμένες λόγω του μεγαλείου της ανθρώπινης ύπαρξης που υπερβαίνει τον πόνο για να χαρίσει ζωή.

