Καρδιά: Τέσσερα συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσεις

Η καρδιοπάθεια δεν εμφανίζεται πάντα με τον «κλασικό» τρόπο που έχουμε γνωρίσει από τον κινηματογράφο. Ο πόνος, η δύσπνοια, η κόπωση και οι αρρυθμίες μπορεί να λειτουργούν ως πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια, πολύ πριν η κατάσταση γίνει κρίσιμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο καρδιολόγος Δρ. Oliver Guttman, σύμβουλος στο Wellington Hospital του Λονδίνου, εξηγεί ότι η προσοχή στα παρακάτω «ύπουλα» συμπτώματα μπορεί να σώσει ζωές.

Πόνος στο στήθος

«Το πιο αναγνωρίσιμο σύμπτωμα των καρδιακών προβλημάτων σπάνια μοιάζει με τον δραματικό “συνθλιπτικό” πόνο που βλέπουμε στις ταινίες», δήλωσε ο Δρ. Guttman στην Independent. Αντίθετα, μπορεί να είναι «διακριτικός, παραπλανητικός ή διαλείπων», συνοδευόμενος από μία αίσθηση βάρους, σφιξίματος ή πίεσης.

Σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνεται ως «κάψιμο ή πόνος που μοιάζει με καούρα ή δυσπεψία», ενώ ο πόνος μπορεί να αντανακλά στα χέρια (συχνά το αριστερό), στους ώμους, τον αυχένα, τη γνάθο ή την πλάτη. Σύμφωνα με τον ειδικό, αυτά μπορεί να είναι σημάδια στηθάγχης, μιας κατάστασης που προκαλείται από μειωμένη ροή αίματος λόγω σκλήρυνσης και στένωσης των αρτηριών.

«Η στηθάγχη δεν ισοδυναμεί με έμφραγμα. Όμως, σηματοδοτεί υποκείμενη στεφανιαία νόσο και αυξάνει τον κίνδυνο, αν δεν αντιμετωπιστεί».

Δύσπνοια στην καθημερινότητα

Το δεύτερο προειδοποιητικό σημάδι είναι η δύσπνοια. «Είναι φυσιολογικό να λαχανιάζει κανείς μετά από έντονη άσκηση αλλά αν συμβαίνει σε συνηθισμένες δραστηριότητες, τότε μπορεί να είναι στοιχείο ότι η καρδιά δυσκολεύεται να αντλήσει αποτελεσματικά το αίμα».

Ενδείξεις προς προσοχή είναι η αδυναμία βαθιάς αναπνοής σε κατάσταση ηρεμίας, τα ξαφνικά επεισόδια δύσπνοιας τη νύχτα ή η ανάγκη για περισσότερα μαξιλάρια, ώστε να κοιμηθεί κανείς άνετα. «Προσέξτε και τη δύσπνοια που χειροτερεύει σταδιακά, σε βαθμό που να δυσκολεύει ακόμη και απλές, καθημερινές δραστηριότητες, όπως το να ανεβείτε μία σκάλα ή να δέσετε τα κορδόνια των παπουτσιών σας», σημείωσε. Η εικόνα αυτή μπορεί να συνδέεται με καρδιακή ανεπάρκεια που προκαλεί συσσώρευση υγρών στους πνεύμονες.

Επίμονη κόπωση και αδυναμία

Η ανεξήγητη, παρατεταμένη κόπωση αποτελεί ένα ακόμη σημάδι. «Όλοι κουραζόμαστε πού και πού αλλά η κόπωση που σχετίζεται με την καρδιά είναι επίμονη, έντονη και δεν υποχωρεί με ξεκούραση». Μπορεί να εκδηλωθεί ως αίσθημα εξάντλησης μετά από απλές δουλειές του σπιτιού ή μια μικρή βόλτα από το αυτοκίνητο μέχρι ένα κατάστημα. Συχνά συνοδεύεται από αδυναμία συγκέντρωσης ή δυσκολία σε πνευματικές εργασίες.

«Αυτό συμβαίνει επειδή η καρδιά δεν αντλεί αρκετό οξυγονωμένο αίμα στους μύες και τα όργανα», τόνισε, ενώ παρατήρησε ότι «στις γυναίκες η ασυνήθιστη κόπωση μπορεί να είναι από τα πρώτα σημάδια καρδιακής νόσου, ακόμη και χωρίς τον κλασικό πόνο στο στήθος».

Ακανόνιστοι χτύποι και αρρυθμίες

Το τέταρτο και τελευταίο προειδοποιητικό σημάδι αφορά τις αρρυθμίες. «Η καρδιά δεν χρειάζεται να είναι πάντα απόλυτα ρυθμική, όμως, οι συχνοί παλμοί ή οι ανωμαλίες δεν πρέπει να αγνοούνται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν «φτερούγισμα ή “παράλειψη” παλμών, ξαφνικούς δυνατούς ή γρήγορους χτύπους ακόμη και σε ηρεμία, ή αίσθηση ότι η καρδιά “χτυπά” ξαφνικά ή “αναποδογυρίζει”».

Τα επεισόδια αυτά μπορεί να διαρκούν από δευτερόλεπτα έως λεπτά και να επαναλαμβάνονται μέσα στην ημέρα, προκαλώντας συχνά ζάλη ή αίσθηση λιποθυμίας.

«Αυτά μπορεί να δείχνουν αρρυθμίες, όπως η κολπική μαρμαρυγή, που αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιακής ανεπάρκειας. Ορισμένες είναι αθώες, αλλά τα επίμονα ή σοβαρά επεισόδια πρέπει να ελέγχονται με ηλεκτροκαρδιογράφημα» κατέληξε ο ειδικός.

Η καρδιακή υγεία με αριθμούς

18% αύξηση θανάτων από καρδιοπάθειες στη Βρετανία (2019 έως 2023)

Από 18.693 θανάτους το 2019 σε 21.975 το 2023

21% αύξηση στις διαγνώσεις καρδιακής ανεπάρκειας από το 2020

785.000 Βρετανοί με καρδιακή ανεπάρκεια το 2024 (ιστορικό υψηλό)

650.000 ήταν το αντίστοιχο νούμερο το 2020.

