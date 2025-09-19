search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 15:43
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 15:04

Καρδιά: Τέσσερα συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσεις

19.09.2025 15:04
kardia-new

Η καρδιοπάθεια δεν εμφανίζεται πάντα με τον «κλασικό» τρόπο που έχουμε γνωρίσει από τον κινηματογράφο. Ο πόνος, η δύσπνοια, η κόπωση και οι αρρυθμίες μπορεί να λειτουργούν ως πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια, πολύ πριν η κατάσταση γίνει κρίσιμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο καρδιολόγος Δρ. Oliver Guttman, σύμβουλος στο Wellington Hospital του Λονδίνου, εξηγεί ότι η προσοχή στα παρακάτω «ύπουλα» συμπτώματα μπορεί να σώσει ζωές.

Πόνος στο στήθος

«Το πιο αναγνωρίσιμο σύμπτωμα των καρδιακών προβλημάτων σπάνια μοιάζει με τον δραματικό “συνθλιπτικό” πόνο που βλέπουμε στις ταινίες», δήλωσε ο Δρ. Guttman στην Independent. Αντίθετα, μπορεί να είναι «διακριτικός, παραπλανητικός ή διαλείπων», συνοδευόμενος από μία αίσθηση βάρους, σφιξίματος ή πίεσης.

Σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνεται ως «κάψιμο ή πόνος που μοιάζει με καούρα ή δυσπεψία», ενώ ο πόνος μπορεί να αντανακλά στα χέρια (συχνά το αριστερό), στους ώμους, τον αυχένα, τη γνάθο ή την πλάτη. Σύμφωνα με τον ειδικό, αυτά μπορεί να είναι σημάδια στηθάγχης, μιας κατάστασης που προκαλείται από μειωμένη ροή αίματος λόγω σκλήρυνσης και στένωσης των αρτηριών.

«Η στηθάγχη δεν ισοδυναμεί με έμφραγμα. Όμως, σηματοδοτεί υποκείμενη στεφανιαία νόσο και αυξάνει τον κίνδυνο, αν δεν αντιμετωπιστεί».

Δύσπνοια στην καθημερινότητα

Το δεύτερο προειδοποιητικό σημάδι είναι η δύσπνοια. «Είναι φυσιολογικό να λαχανιάζει κανείς μετά από έντονη άσκηση αλλά αν συμβαίνει σε συνηθισμένες δραστηριότητες, τότε μπορεί να είναι στοιχείο ότι η καρδιά δυσκολεύεται να αντλήσει αποτελεσματικά το αίμα».

Ενδείξεις προς προσοχή είναι η αδυναμία βαθιάς αναπνοής σε κατάσταση ηρεμίας, τα ξαφνικά επεισόδια δύσπνοιας τη νύχτα ή η ανάγκη για περισσότερα μαξιλάρια, ώστε να κοιμηθεί κανείς άνετα. «Προσέξτε και τη δύσπνοια που χειροτερεύει σταδιακά, σε βαθμό που να δυσκολεύει ακόμη και απλές, καθημερινές δραστηριότητες, όπως το να ανεβείτε μία σκάλα ή να δέσετε τα κορδόνια των παπουτσιών σας», σημείωσε. Η εικόνα αυτή μπορεί να συνδέεται με καρδιακή ανεπάρκεια που προκαλεί συσσώρευση υγρών στους πνεύμονες.

Επίμονη κόπωση και αδυναμία

Η ανεξήγητη, παρατεταμένη κόπωση αποτελεί ένα ακόμη σημάδι. «Όλοι κουραζόμαστε πού και πού αλλά η κόπωση που σχετίζεται με την καρδιά είναι επίμονη, έντονη και δεν υποχωρεί με ξεκούραση». Μπορεί να εκδηλωθεί ως αίσθημα εξάντλησης μετά από απλές δουλειές του σπιτιού ή μια μικρή βόλτα από το αυτοκίνητο μέχρι ένα κατάστημα. Συχνά συνοδεύεται από αδυναμία συγκέντρωσης ή δυσκολία σε πνευματικές εργασίες.

«Αυτό συμβαίνει επειδή η καρδιά δεν αντλεί αρκετό οξυγονωμένο αίμα στους μύες και τα όργανα», τόνισε, ενώ παρατήρησε ότι «στις γυναίκες η ασυνήθιστη κόπωση μπορεί να είναι από τα πρώτα σημάδια καρδιακής νόσου, ακόμη και χωρίς τον κλασικό πόνο στο στήθος».

Ακανόνιστοι χτύποι και αρρυθμίες

Το τέταρτο και τελευταίο προειδοποιητικό σημάδι αφορά τις αρρυθμίες. «Η καρδιά δεν χρειάζεται να είναι πάντα απόλυτα ρυθμική, όμως, οι συχνοί παλμοί ή οι ανωμαλίες δεν πρέπει να αγνοούνται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν «φτερούγισμα ή “παράλειψη” παλμών, ξαφνικούς δυνατούς ή γρήγορους χτύπους ακόμη και σε ηρεμία, ή αίσθηση ότι η καρδιά “χτυπά” ξαφνικά ή “αναποδογυρίζει”».

Τα επεισόδια αυτά μπορεί να διαρκούν από δευτερόλεπτα έως λεπτά και να επαναλαμβάνονται μέσα στην ημέρα, προκαλώντας συχνά ζάλη ή αίσθηση λιποθυμίας.

«Αυτά μπορεί να δείχνουν αρρυθμίες, όπως η κολπική μαρμαρυγή, που αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιακής ανεπάρκειας. Ορισμένες είναι αθώες, αλλά τα επίμονα ή σοβαρά επεισόδια πρέπει να ελέγχονται με ηλεκτροκαρδιογράφημα» κατέληξε ο ειδικός.

Η καρδιακή υγεία με αριθμούς

  • 18% αύξηση θανάτων από καρδιοπάθειες στη Βρετανία (2019 έως 2023)
  • Από 18.693 θανάτους το 2019 σε 21.975 το 2023
  • 21% αύξηση στις διαγνώσεις καρδιακής ανεπάρκειας από το 2020
  • 785.000 Βρετανοί με καρδιακή ανεπάρκεια το 2024 (ιστορικό υψηλό)
  • 650.000 ήταν το αντίστοιχο νούμερο το 2020.

Διαβάστε επίσης:

Διαλύουν τα νοσοκομεία στέλνοντας ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα – Σοκάρει καταγγελία ηλικιωμένης στο topontiki.gr

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο υπουργός Υγείας στο Νοσοκομείο της Δράμας για τις ελλείψεις παθολόγων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
πρόβατα
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα για την ευλογία των αιγοπροβάτων: 153 κτηνίατροι μεταβαίνουν στη Λάρισα

ploio_milos_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στο λιμάνι της Μήλου – «Ντροπή σας, τι θα κάνουμε;» (video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά η αντιπολίτευση στην ομιλία Μητσοτάκη – ΠΑΣΟΚ: «Μας βλέπει στον ύπνο του»

COSMOTE- HISTORY-HD_New- Season
ADVERTORIAL

Νέα σεζόν στο COSMOTE HISTORY HD με 14 παραγωγές και συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV

kardia-new
ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Τέσσερα συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 15:41
πρόβατα
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα για την ευλογία των αιγοπροβάτων: 153 κτηνίατροι μεταβαίνουν στη Λάρισα

ploio_milos_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στο λιμάνι της Μήλου – «Ντροπή σας, τι θα κάνουμε;» (video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά η αντιπολίτευση στην ομιλία Μητσοτάκη – ΠΑΣΟΚ: «Μας βλέπει στον ύπνο του»

1 / 3