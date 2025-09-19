Άδωνις Γεωργιάδης: Ο υπουργός Υγείας στο Νοσοκομείο της Δράμας για τις ελλείψεις παθολόγων

Στο νοσοκομείο της Δράμας μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προκειμένου να συζητήσει μαζί με τη διοίκηση, τους εργαζομένους αλλά και βουλευτές του Νομού, τις ελλείψεις σε προσωπικό και κυρίως σε παθολόγους.

Τον υπουργό Υγείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ίδιος, συνοδεύουν η γενική γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου και ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δημήτρης Μπογιατζίδης και θα έχουν συνάντηση με τον δήμαρχο Δράμας Χριστόδουλο Παπαδόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Μουρβετίδη και τους βουλευτές του νομού από όλα τα κόμματα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και πρόσκληση του Συλλόγου Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης λόγω επεισοδίων.

Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην εξεύρεση λύσης στο χρόνιο και άλυτο πρόβλημα της έλλειψης παθολόγων, με την ελπίδα ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί σε ήρεμο κλίμα και με διάθεση συνεργασίας.

Όπως τονίστηκε από την πλευρά του υπουργού, οι επισκέψεις αυτές δεν έχουν χαρακτήρα αντιπαράθεσης, αλλά στόχο την ουσιαστική επίλυση των ζητημάτων που ταλανίζουν το νοσοκομείο και τους πολίτες της Δράμας. Λόγω αυτής της προγραμματισμένης επίσκεψης, δεν κατέστη δυνατή η παρουσία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου ορίστηκε νέος γραμματέας ο βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ξεκινάμε τώρα με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Λίλιαν Βιλδιρίδου και τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. Μπογιατζίδη για την ακυρωθείσα, λόγω των επεισοδίων, επίσκεψη μου στο Γ.Ν. Δράμας. Μαζί μας θα είναι ο Δήμαρχος Δράμας κ. Παπαδόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης κ.… September 19, 2025

