search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:54
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

19.09.2025 13:17

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο υπουργός Υγείας στο Νοσοκομείο της Δράμας για τις ελλείψεις παθολόγων

19.09.2025 13:17
adonis_georgiadis_1009_1920-1080_new

Στο νοσοκομείο της Δράμας μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προκειμένου να συζητήσει μαζί με τη διοίκηση, τους εργαζομένους αλλά και βουλευτές του Νομού, τις ελλείψεις σε προσωπικό και κυρίως σε παθολόγους.

Τον υπουργό Υγείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ίδιος, συνοδεύουν η γενική γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου και ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δημήτρης Μπογιατζίδης και θα έχουν συνάντηση με τον δήμαρχο Δράμας Χριστόδουλο Παπαδόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Μουρβετίδη και τους βουλευτές του νομού από όλα τα κόμματα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και πρόσκληση του Συλλόγου Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης λόγω επεισοδίων.

Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην εξεύρεση λύσης στο χρόνιο και άλυτο πρόβλημα της έλλειψης παθολόγων, με την ελπίδα ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί σε ήρεμο κλίμα και με διάθεση συνεργασίας.

Όπως τονίστηκε από την πλευρά του υπουργού, οι επισκέψεις αυτές δεν έχουν χαρακτήρα αντιπαράθεσης, αλλά στόχο την ουσιαστική επίλυση των ζητημάτων που ταλανίζουν το νοσοκομείο και τους πολίτες της Δράμας. Λόγω αυτής της προγραμματισμένης επίσκεψης, δεν κατέστη δυνατή η παρουσία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου ορίστηκε νέος γραμματέας ο βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Καμπανάκι κινδύνου από τη Novo Nordisk Ελλάς για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που πωλούνται στο διαδίκτυο

Κρούσμα φυματίωσης στην Καστοριά

Νέα μελέτη: Οι διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία συνδέονται με τη φτώχεια, την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απεργία των συνδικάτων για συμπαράσταση στη Γάζα

tsouvelas_ndp_1909
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

cruise-control
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ισχύει στην πραγματικότητα το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:53
opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απεργία των συνδικάτων για συμπαράσταση στη Γάζα

1 / 3