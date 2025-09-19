Καμπανάκι κίνδυνου από τη Novo Nordisk Ελλάς για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που πωλούνται στο διαδίκτυο

Την προσοχή του κοινού εφιστά η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk Ελλάς για την παράτυπη διακίνηση γνωστών φαρμάκων της για τον διαβήτη και την παχυσαρκία μέσω διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, η εταιρία προειδοποιεί το κοινό ότι δε διαθέτει τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων και ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο.

Μάλιστα η εταιρεία δίνει παραδείγματα ιστοσελίδων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι:

https://ozempic-greece247.com/

https://ozempic-greece.com/

https://pharmako24.com/ozempic/

https://pharmako24.com/wegovy/

https://pharmako24.com/saxenda/

https://www.panaceafarmakeio.com/product/ozempic

https://ozempicwegovy.com/product/ozempic-1-mg-αγορα-online/

https://www.killspill.eu/wegovy/

https://www.killspill.eu/ozempic/

https://www.killspill.eu/saxenda/

https://www.killspill.eu/rybelsus/

Η Novo Nordisk Ελλάς τονίζει ότι η αγορά φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, καθώς:

-Δεν διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

-Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παραποίησης ή απάτης.

-Η χρήση τέτοιων προϊόντων χωρίς ιατρική συνταγή και παρακολούθηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΦ έχει καλέσει με σχετική ανακοίνωσή του το ευρύ κοινό να μην προμηθεύεται συνταγογραφούμενα φάρμακα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο.

Για τους λόγους αυτούς η εταιρεία καλεί το κοινό να απευθύνεται πάντα σε φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και σε Επαγγελματίες Υγείας για την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.

