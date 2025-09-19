Καμπανάκι κίνδυνου από τη Novo Nordisk Ελλάς για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που πωλούνται στο διαδίκτυο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την προσοχή του κοινού εφιστά η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk Ελλάς για την παράτυπη διακίνηση γνωστών φαρμάκων της για τον διαβήτη και την παχυσαρκία μέσω διαδικτύου.
Συγκεκριμένα, η εταιρία προειδοποιεί το κοινό ότι δε διαθέτει τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων και ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο.
Μάλιστα η εταιρεία δίνει παραδείγματα ιστοσελίδων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι:
Η Novo Nordisk Ελλάς τονίζει ότι η αγορά φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, καθώς:
-Δεν διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.
-Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παραποίησης ή απάτης.
-Η χρήση τέτοιων προϊόντων χωρίς ιατρική συνταγή και παρακολούθηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών.
Σημειώνεται ότι ο ΕΟΦ έχει καλέσει με σχετική ανακοίνωσή του το ευρύ κοινό να μην προμηθεύεται συνταγογραφούμενα φάρμακα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο.
Για τους λόγους αυτούς η εταιρεία καλεί το κοινό να απευθύνεται πάντα σε φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και σε Επαγγελματίες Υγείας για την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.
